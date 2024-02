In attesa di novità di mercato, con il possibile arrivo di un nuovo difensore svincolato, la Salernitana perde per la sfida con l’Empoli il centrale greco Pasalidis, uscito per un problema alla spalla durante il secondo tempo del match contro il Torino. I campani però stanno recuperando Lorenzo Pirola, fermo da fine dicembre, quando nei primi minuti della partita col Verona si fermò per un problema muscolare che poi lo ha tenuto fuori per oltre un mese. Il centrale scuola Inter sta iniziando gradualmente a lavorare con i compagni e quasi sicuramente sarà tra i convocati per il match di venerdì sera contro i toscani.

Dovrebbe però accomodarsi in panchina, in campo ci saranno Boateng e Pellegrino con Pierozzi che dovrebbe completare il terzetto difensivo in caso di riconferma della retroguardia a tre, con Zanoli a destra e Bradaric a sinistra. Continua a lavorare a parte invece Federico Fazio, che ha problemi al polpaccio e non ci sarà per lo scontro salvezza con gli azzurri. Gyomber, operato per un’ernia addominale, ne sarà indisponibile per circa un mese e mezzo. Candreva e Kastanos dovrebbero agire alle spalle di Ikwuemesi.

Venerdi sera si prevede il pubblico delle grandi occasioni, la società sta attuando anche delle iniziative per portare allo stadio diversi ragazzi gratuitamente. Domani le porte dell’Arechi si apriranno anche per la rifinitura granata, cercando cosi un’ulteriore spinta da parte del pubblico. A Salerno si parla unicamente di partita da ultima spiaggia per la salvezza.