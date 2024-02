Sarà il Sig. Mariani di Roma l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella che si giocherà venerdi sera a Salerno.

Quella prossima sarà la nona direzione stagionale nel massima categoria nazionale. Sarà il primo incrocio in questo campionato con l’Empoli, il secondo con la Salernitana (diretta nella vittoria esterna a Verona.) Gli incroci di Mariani con l’Empoli sono però molti, ben venti. L’ultimo si è verificato nel settembre del 2021 quando i blucerchiati si imposero per 3-0 al Castellani. Il bilancio per gli azzurri è di 7 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Cinque i precedenti con i campani che hanno un bilancio di 3 vittorie, un pari ed una sconfitta. La squadra più arbitrata è il Torino con 26 direzioni. L’ultima gara diretta è stata Torino-Napoli 3-0. Al VAR ci sarà Irrati di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SALERNITANA – EMPOLI Venerdì 09/02 h.20.45

MARIANI

DI IORIO – PALERMO

IV: ZUFFERLI

VAR: IRRATI

AVAR: SOZZA

CAGLIARI – LAZIO Sabato 10/02 h.15.00

DI BELLO

ROSSI M. – CIPRIANI

IV: MONALDI

VAR: MARESCA

AVAR: DI PAOLO

ROMA – INTER Sabato 10/02 h.18.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAIRETTO

SASSUOLO – TORINO Sabato 10/02 h.20.45

LA PENNA

PASSERI – COSTANZO

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: CHIFFI

FIORENTINA – FROSINONE h. 12.30

FELICIANI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

BOLOGNA – LECCE h. 15.00

MANGANIELLO

DEI GIUDICI – DI GIACINTO

IV: GUALTIERI

VAR: PAIRETTO

AVAR: SOZZA

MONZA – H. VERONA h. 15.00

MASSA

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: MARINI

GENOA – ATALANTA h. 18.00

COLOMBO

BERTI – ROSSI L.

IV: PRONTERA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARESCA

MILAN – NAPOLI h. 20.45

DOVERI

BINDONI – BACCINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI

JUVENTUS – UDINESE Lunedì 12/02 h. 20.45

ABISSO

VECCHI – MASTRODONATO

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO