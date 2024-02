Il Fatto Quotidiano, nella sua edizione odierna, svela alcuni interessanti dettagli in merito alla riforma del calcio italiano che avrebbe in mente la FIGC, avendo avuto l’occasione di visionare in anteprima il documento ufficiale stilato da Deloitte che avrà come destinatario, tra gli altri, anche il Governo.

Numero delle squadre totali

Il taglio porterebbe dalle 100 attuale nelle tre leghe professionistiche a 80, intervenendo però solo sulla C. La terza divisione è la vittima sacrificale designata, cancellata anche come entità politica: addio alla Lega Pro, che a quel punto verrebbe accorpata alla B. Più potere quindi alla Serie A, che continuerà a pesare per il 12% ma con un 6% attribuito alla femminile e quindi in tutto al 18, mentre alla B il 12, ai Dilettanti il 30, a calciatori e allenatori il 19 e il 9, arbitri al 2%.

Serie A a 20 squadre

Nessuna menzione invece di una Serie A a 18 squadre, idea che ha il favore delle big ma divide tutto il resto. Modificate anche le retrocessioni, che diventerebbero due dirette e una tramite playoff tra terzultima e quartultima di A e terza e quarta di B.

Modifica del paracadute per le retrocesse in B

Ridotto pure il paracadute per le retrocesse, anzi dimezzato: dai 60 milioni di euro attuali (comunque da suddividere tramite parametri precisi) a 30

Coppa Italia

Nuova formula pure per la Coppa Italia, che sarà allargata a tutti i club professionistici, con buona pace di Lega Serie A che preferisce il torneo d’élite.

Requisiti economico-finanziari

Controlli COVISOC raddoppiati (da due a quattro ogni anno) e nei quali saranno inclusi anche i budget. E non soltanto l’indice di liquidità come parametro per il patrimonio netto, ora dovrà essere per forza positivo.

Giovani

Previsto l’aumento di giocatori cresciuti nel proprio vivaio, dai 4 attuali a 6. Incentivi in cantiere, inoltre, anche per le seconde squadre e pure un’innovativa proposta di credito fiscale per i contratti dei calciatori