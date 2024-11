Sarà il Sig. Di Bello di Brindisi l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma al Castellani con il Como lunedi sera.

Sono tre le gare dirette da Di Bello in questa stagione di serie A e, curiosità, tutte le gare sono terminate in pareggio; l’ultima è stata Bologna-Parma 0-0. Il fischietto pugliese ci trova per la seconda volta quest’anno, avendoci diretto nello 0-0 interno con la Juve. Sono quindici in totale le direzioni di questo arbitro con l’Empoli, il bilancio azzurro è di 4 vittorie, 4 sconfitte e 7 pareggi. Quattro i precedenti con il Como (diretto alla seconda giornata nel pareggio con il Cagliari) con un bilancio lariano di 2 vittorie, 1 pari, 1 sconfitta. La squadra più diretta da Di Bello è la Roma con 25 apparizioni. Al VAR ci sarà Gariglio di Pinerolo (TO).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BOLOGNA – LECCE Sabato 02/11 h.15.00

COLLU

ROSSI L. – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: GHERSINI

AVAR: MASSA

UDINESE – JUVENTUS Sabato 02/11 h.18.00

ABISSO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

MONZA – MILAN Sabato 02/11 h.20.45

FELICIANI

BERCIGLI – PERROTTI

IV: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

NAPOLI – ATALANTA h.12.30

DOVERI

SCATRAGLI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MASSA

TORINO – FIORENTINA h.15.00

LA PENNA

CAPALDO – POLITI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

H. VERONA – ROMA h.18.00

MARCENARO

MELI – ABISSO

IV: MARCHETTI

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARESCA

INTER – VENEZIA h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

PRENNA – CAVALLINA

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – COMO Lunedì 04/11 h. 18.30

DI BELLO

BRESMES – PALERMO

IV: DIONISI

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

PARMA – GENOA Lunedì 04/11 h. 18.30

GUIDA

COSTANZO – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAIRETTO

LAZIO – CAGLIARI Lunedì 04/11 h. 20.45

AYROLDI

PRETI – GARZELLI

IV: ZUFFERLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI