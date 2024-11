Sarà il Sig. Marinelli di Tivoli (RM) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma lunedi sera al Castellani contro l’Udinese.

Sono quattro le gare dirette da Marinelli in questa serie A, e l’Empoli lo ha già diretto in occasione del pareggio esterno con il Bologna. In totale sono 14 le direzioni del fischietto tiburtino con l’Empoli e la nostra squadra è quella più diretta in carriera. Il primo precedente risale al pareggio esterno di Terni nell’agosto del 2017. Il bilancio azzurro con questo arbitro è di 5 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi. Sono invece tre le direzioni in carriera con l’Udinese ed il bilancio friulano è in perfetta parità. L’ultima gara diretta è stata Juventus-Cagliari 1-1. Al VAR ci sarà Fabbri di Ravenna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

H. VERONA – INTER Sabato 23/11 h.15.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: SERRA

AVAR: MARINI

MILAN – JUVENTUS Sabato 23/11 h.18.00

CHIFFI

PERETTI – BACCINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

PARMA – ATALANTA Sabato 23/11 h.20.45

MANGANIELLO

PRETI – BHARI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARIANI

GENOA – CAGLIARI h.12.30

SOZZA

TOLFO – DI MONTE

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

COMO – FIORENTINA h.15.00

MARCHETTI

MELI – ALASSIO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

TORINO – MONZA h.15.00

ABISSO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: DIONISI

AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – ROMA h. 18.00

MASSA

ROSSI M. – PERROTTI

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

LAZIO – BOLOGNA h. 20.45

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

EMPOLI – UDINESE Lunedì 25/11 h. 18.30

MARINELLI

LO CICERO – CORTESE

IV: PERRI

VAR: FABBRI

AVAR: MARESCA

VENEZIA – LECCE Lunedì 25/11 h. 20.45

PAIRETTO

MONDIN – GARZELLI

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA