Sarà il sig. Sacchi di Macerata l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi sera a Lecce

Sono quattro le gare dirette da Sacchi in questa stagione di serie A, non incrociando ancora né Empoli, né Lecce. Il fischietto marchigiano ritrova l’Empoli dove averlo arbitrato nello scorso campionato a Milano contro il Milan. In totale sono cinque gli incroci tra Sacchi e gli azzurri con un bilancio empolese di tre vittorie e due sconfitte. Tredici invece gli incroci con i salentini, ed in questo caso il bilancio vede il Lecce con cinque vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. E’ il Cittadella la squadra più diretta da questo arbitro con sedici designazioni. L’ultima gara diretta è stata Juventus-Lazio 1-0. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

GENOA – COMO Giovedì 07/11 h.20.45

RAPUANO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

LECCE – EMPOLI Venerdì 08/11 h.20.45

SACCHI

DEI GIUDICI – PERROTTI

IV: COSSO

VAR: MAGGIONI

AVAR: LA PENNA

VENEZIA – PARMA Sabato 09/11 h.15.00

CHIFFI

LO CICERO – VOTTA

IV: CREZZINI

VAR: SERRA

AVAR: MASSA

CAGLIARI – MILAN Sabato 09/11 h.18.00

FABBRI

MELI – ALASSIO

IV: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

JUVENTUS – TORINO Sabato 09/11 h.20.45

SOZZA

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: GUIDA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – UDINESE h.12.30

DI BELLO

CARBONE – PERETTI

IV: RUTELLA

VAR: LA PENNA

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

ZUFFERLI

VECCHI – DI MONTE

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

ROMA – BOLOGNA h. 15.00

MANGANIELLO

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: PICCININI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

MONZA – LAZIO h. 18.00

COLOMBO

SCARPA M. – BAHRI

IV: BONACINA

VAR: ABISSO

AVAR: MASSA

INTER – MAPOLI h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO