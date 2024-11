Undici giornate non rappresentano certo il campionato, però è pur sempre un quarto di stagione che è già andata agli archivi. Innegabile che il bilancio azzurro sia più soddisfacente visti i 14 punti già raccolti ed una decima posizione in classifica al pari del Torino. Oltre i numeri ci sono poi le prestazioni che, salvo qualche frazione di gioco, non sono mai mancate da parte dei ragazzi di D’Aversa. C’è però, e torniamo sui numeri, da evidenziare una cosa significativa, ovvero che l’Empoli è la squadra che dopo undici gare ha migliorato maggiormente rispetto alla passata stagione.

Vero, lo scorso anno la partenza non è stata decisamente delle migliori, ma pensare di poter avere ben sette punti in più non era certo scontato. Nessuna squadra, guardando alle 17 che erano in A anche lo scorso anno, ha migliorato cosi il suo score. Leggermente sotto di noi troviamo la Lazio che vanta un +6 rispetto alla passata stagione, poi Fiorentina e Napoli hanno un +4. Fanalino di coda il Monza che ha ben otto punti in meno rispetto all’undicesima giornata del passato torneo.