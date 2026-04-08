Sarà il Sig. Perenzoni di Rovereto (TN) l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella in programma domenica pomeriggio a Padova.

Il fischietto trentino ha diretto in stagione una gara in serie A e tredici in B, l’ultima è stata Bari-Carrarese 0-3. In stagione figura un precedente con gli azzurri, precisamente quello inerente al pareggio interno con la Reggiana. Quello di fatto è anche l’unico precedente storico. Sono cinque i precedenti con il Padova ed il bilancio dei veneti è di una vittoria, un pari e tre sconfitte. La squadra più diretta da Perenzoni è il Catanzaro con 14 designazioni. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FROSINONE – PALERMO Venerdì 10/04 h 20:30

SOZZA

BELSANTI – BIFFI

IV:     DI MARCO

VAR:  GARIGLIO

AVAR:   MONALDI

JUVE STABIA – CESENA h 15:00

FERRIERI CAPUTI

GARZELLI – SCARPA

IV:      ARENA

VAR:   GUALTIERI

AVAR:    PEZZUTO

PESCARA – SAMPDORIA h 15:00

PICCININI

REGATTIERI – LAGHEZZA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:  SANTORO

AVAR:    CHIFFI

SUDTIROL – MODENA h 15:00

ZANOTTI

MONACO – RINALDI

IV:     TURRINI  

VAR:   VOLPI

AVAR:    PAIRETTO

VIRTUS ENTELLA – VENEZIA h 15:00

GALIPO’

RICCI – EL FILALI

IV:      RESTALDO

VAR:   NASCA

AVAR:    RUTELLA

AVELLINO – CATANZARO h. 17:15

TREMOLADA

POLITI – BIANCHINI

IV:     SPINA

VAR: PRONTERA

AVAR: DIONISI

MONZA – BARI h. 19:30

LA PENNA

PASSERI – ZEZZA

IV:     RAMONDINO

VAR:    BARONI

AVAR:     DI VUOLO

PADOVA – EMPOLI Domenica 12/04 h. 15:00

PERENZONI

GALIMBERTI – COLAIANNI

IV:     CEREA

VAR:     SERRA

AVAR:      PAIRETTO

SPEZIA – MANTOVA Domenica 12/04 h. 17:15

SACCHI J. L.

NIEDDA – GRASSO

IV:       CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:  CHIFFI

REGGIANA – CARRARESE Domenica 12/04 h. 19:30

MASSIMI

ROSSI C. – ZANELLATI

IV:       DI CICCO

VAR:     COSSO

AVAR:   DEL GIOVANE

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

