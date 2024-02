Sarà il Sig. Aureliano di Bologna l’arbitro che dirigerà la prossima sfida degli azzurri, quella in programma sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Quella prossima sarà l’ottava direzione stagionale nella massimo campionato. Aureliano, quest’anno, ha arbitrato in tutte e tre le categorie professionistiche. Sono due i precedenti stagionali con gli azzurri: la sconfitta di Monza, ed il pari di Marassi. In totale invece sono 11 gli incroci del fischietto felsineo con l’Empoli, il bilancio per gli azzurri è di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Soltanto tre i precedenti con il Sassuolo, e per i neroverdi si parla di due vittorie ed una sconfitta. L’ultima gara diretta è stata, in serie B, Palermo-Como 3-0. La squadra più diretta da Aureliano è il Brescia con 20 arbitraggi. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BOLOGNA – H. VERONA Venerdì 23/02 h.20.45

ABISSO

BRESMES – DI MONTE

IV: CAMPLONE

VAR: SOZZA

AVAR: MAZZOLENI

SASSUOLO – EMPOLI Sabato 24/02 h.15.00

AURELIANO

PRETI – VECCHI

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: MARIANI

SALERNITANA – MONZA Sabato 24/02 h.18.00

FABBRI

PERROTTI – CIPRIANI

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: MAZZOLENI

GENOA – UDINESE Sabato 24/02 h.20.45

FOURNEAU

MELI – ALASSIO

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

JUVENTUS – FROSINONE h. 12.30

RAPUANO

MOKHTAR – LAUDATO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI BELLO

CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00

PAIRETTO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

LECCE – INTER h. 18.00

DOVERI

ROSSI M. – DI GIOIA

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: MARIANI

MILAN – ATALANTA h. 20.45

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

ROMA – TORINO Lunedì 26/02 h. 18.30

SACCHI

DI IORIO – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: DI BELLO

FIORENTINA – LAZIO Lunedì 26/02 h. 20.45

GUIDA

BINDONI – TEGONI

IV: PERENZONI

VAR: IRRATI

AVAR: MARINI