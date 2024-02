Nelle ultime ore, la foto dei diversi sedili distrutti dai tifosi della Fiorentina in curva sud, ha fatto il giro dei social. In tanti hanno chiesto che i danni, circa tremila euro la spesa, venissero fatti coprire dalla società viola. Visto che a compire il gesto, non proprio edificante, sono stati i propri tifosi. La società azzurro, però, in modo molto signorile ha deciso che non innescherà nessuna azione di rivalsa.

Sarà quindi il club di Monteboro, a proprie spese, ad andare a ripristinare le sedute ad oggi mancanti. Un gesto che vuol essere distensivo e non colpevolizzare il club gigliato. Ovviamente la speranza è che questi gesti, davvero deprecabili (soprattutto in una giornata in cui si piangevano delle vittime sul lavoro), non si verifichino più.