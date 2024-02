M’Baye Niang si è presentato ai nuovi tifosi il 6 febbraio 2024. E il suo contributo in termini di reti è risultato subito decisivo per portare l’Empoli fuori dalla zona retrocessione: due gol decisivi contro Salernitana e Fiorentina. Ora, però, arriva la prima grana con la maglia azzurra per l’attaccante francese.

L’incidente

L’auto del centravanti arrivato a Empoli nel corso del calciomercato invernale, reduce dall’esperienza nel campionato turco, è finita contro una vettura in sosta a Empoli. Stando alle prime informazioni raccolte lo schianto sarebbe avvenuto attorno alle 6,30 di martedì 20 febbraio.

I danni

Il suv Mercedes ultimo modello del calciatore classe 1994 ha riportato seri danni alle parte anteriore, così come gravemente danneggiata risulta la Seicento contro cui è finita l’auto di Niang. Il calciatore comunque non è rimasto ferito nello scontro.

Il precedente

Nel febbraio del 2014 il giocatore aveva distrutto una Ferrari: per questo incidente fu condannato a 18 mesi con condizionale.

fonte:il tirreno