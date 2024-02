Gli azzurri sono in netta ripresa, visti i cinque risultati utili consecutivi sotto la guida di Davide “mister miracolo” Nicola. Nove punti che hanno alzato la media azzurra e che, soprattutto, hanno tolto i nostri dalle ultime tre posizioni in classifica. Ed alla fine dei giochi, quello che naturalmente conterà, unicamente, sarà avere tre squadre sotto di noi. I punti fatti saranno solo un dettaglio statistico a corredo. C’è però da evidenziare che, al momento, questo Empoli resta il peggiore dell’ultimo triennio di serie A.

Dopo 25 giornate, nel campionato in essere, l’Empoli ha totalizzato 22 punti, con una media di 0,88 a partita. Lo scorso anno con Zanetti, allo stesso momento della stagione, i punti in classifica erano 28. Ancor meglio l’anno precedente, con Andreazzoli, visto che alla 25a di punti ne avevamo ben 31. L’unico dato migliorativo rispetto alle due ultime esperienze in A, è quello relativo ai gol subiti. Infatti per adesso l’Empoli ha subito 38 gol, quello di Andreazzoli del 21/22, alla 25a, ne aveva subiti 48. Meglio di tutti Zanetti con 33 gol subiti.

Guardando invece ai gol fatti questa resta, ad oggi, la peggiore stagione delle tre. Nel campionato 21/22, parliamo sempre dopo 25 gare giocate, avevamo messo a segno 38 gol, lo scorso anno 23, adesso sono 19. Numeri che possono essere indubbiamente migliorati, ma alla fine, come detto, conterà solo quante squadre avranno fatto peggio di noi.