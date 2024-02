Non è certo una novità per gli azzurri quella di incontrare squadre con il proprio allenatore in forte bilico. E la gara che si giocherà sabato pomeriggio, in trasferta, contro il Sassuolo rientra in queste. Alessio Dionisi pare essere arrivato alla sua ultima spiaggia, da quel che arriva dall’Emilia soltanto una vittoria contro l’Empoli potrebbe permettergli di proseguire alla guida dei neroverdi. Indubbio che la stagione del Sassuolo, partito per una salvezza serena (magari nella parte sinistra della classifica), sia al momento molto precaria. La cosa particolare, in questa storia, è che il destino di Dionisi sia appeso a quella squadra che lo ha lanciato e con la quale non è voluto andare avanti.

Sarà, in generale, una partita importante per tutte e due le squadre. Un’altra di quelle gare con punti pesanti in palio. Crediamo però di non sbagliare dicendo che gli azzurri possono “permettersi” anche un pareggio, che garantirebbe il mantenimento delle distanze dallo stesso Sassuolo.

Ai padroni di casa mancherà ancora Berardi, giocatore più pericoloso dei suoi. Anche Obiang sarà fuori mentre la settimana racconterà se Toljan tornerà o meno in gruppo. Quel del Sassuolo di sabato potrebbe essere una formazione diversa dalle ultime viste, con uno sbilanciamento offensivo.