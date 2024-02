Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Partita interessante questo Derby dell’Arno che si svolge oggi, domenica 18 febbraio 2024, alle h.15, una delle rare volte che l’Empoli gioca un match in questa collocazione, valevole per la 25esima giornata, sesta del girone di ritorno, del massimo campionato italiano di calcio 2023/2024. Il meteo bello – splendida giornata anticipo di primavera – favorisce un buon afflusso di pubblico. Bel colpo d’occhio del “Carlo Castellani-Computer Gross Arena”, anche se i settori “Curva Nord Ovest” (ex-Dinamica) e “Tribuna Laterale Nord” rimangono chiusi, con gli spettatori ufficiali che sono 12.490, comprensivi di 5.909 paganti e il resto abbonati. La Fiorentina viene dall’aver raccolto solo tre punti nelle ultime quattro partite, mentre l’Empoli nelle ultime quattro ne ha raccolti ben otto, partite che ha terminato imbattuto, guarda caso proprio da quando sulla panchina azzurra siede Davide Nicola, al posto di Aurelio Andreazzoli. L’Empoli di oggi non brilla, specie nel primo tempo, con la partita piuttosto tirata che la Viola sblocca al 29° con Beltran, ma, grazie ad alcuni correttivi, ed ai cambi indovinati del mister, nella ripresa è un po’ più pimpante: perviene al pareggio con il solito rigore perfetto calciato dal da poco entrato Niang al 56°, e difende piuttosto bene il preziosissimo punto fino al termine.

Il popolo viola arriva in maggioranza col treno, ed è un miniesodo, anche se il Derby dell’Arno è sentito soprattutto dalla sponda azzurra e, negli ultimi anni, i tifosi fiorentini avevano snobbato gli incontri che giocati a Empoli, nonostante la vicinanza, dando magari la colpa al prezzo troppo alto del settore ospiti, secondo loro talmente fatiscente da non meritarlo. Bello e compatto il corteo dei fiorentini giunti in treno. Quest’anno hanno davvero onorato la trasferta di Empoli in oltre 4mila, suddivisi tra la Curva Sud e la Tribuna laterale scoperta Sud. Il settore più ultras è il terzo spicchio partendo dalla Maratona, come spesso accade, da dove parte il tifo. Ultras presenti in misura minore anche al secondo e quarto spicchio. Partono subito bene col tifo, con cori belli forti e prolungati. Poco prima dell’inizio eseguono una bella e fitta sciarpata. Poi, durante il minuto di raccoglimento per le cinque vittime causate dall’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto a Firenze venerdì 16 febbraio scorso in un cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato Esselunga a Rifredi, espongono lo striscione in piena curva “Morire di lavoro non può essere accettato ma in nome del profitto tutto è giustificato. Basta”, che viene apposto poi fisso in basso, vicino alla Maratona. Eseguono qualche bel battimano ed anche qualche coro secco, come “Forza Viola eh eh…”. La Curva Sud è in fermento ed anche molto colorata con lo sventolio di tanti bandieroni, e l’esposizione di tutti gli striscioni e le pezze dei Gruppi ultras. Particolarmente bello lo striscione “Pride of Florence”. Grande festa in Curva Sud dopo il gol dell’argentino Beltran, quando si accendono molti fumogeni viola e scoppiano alcune bombe carta, qualcun’altra ne scoppia durante la gara. E’ il momento di maggior vigore della tifoseria viola che tira fuori gli artigli di tifoseria più blasonata. Ma in realtà poi si ammosciano molto dopo il gol di Niang su rigore al 56°, accuseranno molto il colpo e i cori saranno molto più bassi e meno partecipati, con solo la parte centrale di curva a tirare la baracca. Espongono lo striscione “Veronesi liberi” e poi cantano a seguire “Verona! Verona!” a favore dei fratelli scaligeri, gemellati di vecchia data. Verso la fine accendono alcuni fumogeni ed alzano al cielo qualche coro, come “Forza Viola! Vinci per noi! Forza Viola Viola alé!”. Comunque, come già detto, dall’1-1 in poi si sentono poco. Finita la partita la Fiorentina si stava dirigendo verso il settore ospiti, quando si è fermata nei pressi della linea di fondo, dato che la “Fiesole” formato trasferta stava intonando cori ben poco benevoli, contestando la prova dei propri giocatori. I tifosi gigliati, arrabbiati anche per questo risultato a loro poco gradito, se la sono rifatta con le strutture del settore, danneggiandole, con seggiolini divelti, ecc. Il livello del tifo fiorentino è stato comunque più che buono, e merita un buon voto: 7,5.

La Maratona “Emiliano Del Rosso” oggi è molto gasata, sente questo derby. Durante il minuto di raccoglimento per la tragedia nel cantiere a Firenze venerdì scorso, espone l’eloquente striscione “Basta morti sul lavoro basta vittime innocenti”. Fin da subito l’incitamento è convinto e i cori vengono bene. L’inizio del tifo è caratterizzato da cori classici, come “…Siamo l’armata biancazzurra e mai nessun ci fermerà…”. I cori sono più partecipati del solito, cantano quasi tutti i presenti, anche se ci sono alcune pause, peraltro piuttosto normali. Simpatico lo stendardo “Fiorentino terrapiattista”. La Maratona inferiore è piuttosto piena e si impegna molto per spingere i propri beniamini almeno al pareggio. Poco prima dell’1-1 viene eseguito il classico “Forza Azzurro”, che stavolta viene fortissimo, su decibel decisamente alti. Il coro viene però parzialmente “coperto” da un altro coro, altrettanto partecipato, di marca fiorentina. Al momento dell’1-1 la Maratona impazzisce di gioia. Verranno eseguiti poi cori a ripetizione, vengono salutati i fratelli gemellati parmensi, presenti anche oggi con tanto di pezza “Curva Nord Matteo Bagnaresi”, fatti i classici cori per i diffidati. Altri ben convinti sono “Empoli alé alé canto solo per te…” ed “…E forza azzurro Empoli ti ama tutta la settimana io penso solo a te…”. L’Empoli in campo è coriaceo e voglioso e la parte ultras della Maratona si fa trascinare. Il colore è garantito dalle tante pezze e striscioni e dai 4-5 soliti bandieroni sempre sventolati. Al triplice fischio del confusionario signor Luca Pairetto di Nichelino (TO), stati d’animo opposti nei settori delle due tifoserie: contestazione in Curva Sud, soddisfazione in Maratona, che saluta i propri beniamini con applausi sinceri ed una bella sciarpata. Inoltre alza cori di scherno, alcuni irripetibili, all’indirizzo dei fiorentini, ed il classico “Di essere, di essere, di essere empolesi, orgogliosi di essere empolesi…”. Anche quest’oggi il livello del tifo azzurro risulta essere più che buono, meritando un voto piuttosto alto: 7,5.

Uno sguardo altrove : L’anticipo preserale del venerdì si gioca alle 19 ed è TORINO-LECCE. I leccesi sono tanti e riempiono il settore ospiti, ma, pur essendo tanti, si sentono qua e là, non lesinando comunque l’impegno. Esposto tra gli altri lo striscione “Nord Leccese”. Lecce che esce tra gli applausi della sua gente, nonostante la sconfitta complichi il cammino della squadra salentina. Buon tifo della Curva “Maratona” che è quasi piena ed esegue una bella sciarpata. Trascinante lo stadio sull’1-0, con cori come “La gente vuol sapere! Chi noi siamo!” e tanti altri. Alla fine si fa festa per l’importante 2-0. Alle 21 del venerdì sera c’è INTER-SALERNITANA, autentico testacoda, con l’Inter che vince facilmente (4-0). I salernitani sono in buon numero e da ammirare a prescindere per l’ultimo posto in classifica, per la distanza della trasferta e per la collocazione della gara davvero poco felice. Effettuano un buon tifo, una bella sciarpata, sventolano molti bandieroni. Esposto lo striscione esterno stadio a Salerno “Sempre al fianco dei nostri fratelli…via ADL la Bari merita rispetto”, sulla multiproprietà di Napoli e Bari della famiglia De Laurentiis; ci sono passati anche loro anni fa con Claudio Lotito, che era padrone di Salernitana e Lazio. Gli interisti fanno un buon tifo, come consuetudine, con cori come “…E se ne va la capolista se ne va…” (tra l’altro poco originale) e per mister Simone Inzaghi. Trapelano però notizie poco buone per la Curva Nord: a causa degli incidenti verificatisi nel dopo Inter-Juventus del 4 febbraio scorso, con juventini e forze dell’ordine, sarebbero stati puniti col divieto di coreografia in Inter-Atletico Madrid, andata ottavi di finale di Champions League, in programma il 20 febbraio, e sarebbe stato smontato loro l’impianto acustico fino a fine stagione. L’anticipo del sabato alle 15 è NAPOLI-GENOA, con molti genoani al seguito, sulle ali dell’entusiasmo per il buon’andamento della loro squadra, che occupano buona parte del settore ospiti, molto belli e colorati. Si issano a tifoseria del momento, dato anche che, per l’allenamento a porte aperte di mercoledì 14 febbraio, si sono presentati in migliaia per dar manforte ai giocatori, colorando il campo d’allenamento con un’incredibile fumogenata rossoblù d’altri tempi. Buon tifo delle due curve napoletane, bello lo sventolio dei bandieroni specie in Curva B. Fischi però alla fine del “Maradona” per il deludente 1-1. Lo scorso 11 febbraio, col Milan a San Siro, sono stati belli compatti e hanno cantato per quasi tutto il tempo. Sottratto dai napoletani ai milanisti, non sappiamo in quale circostanza, lo stendardo “Settimo Novese”.

Alle 18 del sabato si gioca al “Bentegodi” HELLAS VERONA-JUVENTUS, con gli juventini che sono veramente tanti; oltre a riempire il settore ospiti molti sono sparsi per lo stadio. Sono molto colorati: i tanti striscioni, le pezze e i bandieroni agitati danno un bell’effetto cromatico. Si fanno sentire bene con tanti cori come “Vinci per noi magica Juve alè…”, accendono fumogeni, specie dopo il 2-2 definitivo di Rabiot. La Curva Sud veronese, quasi piena, tifa a sprazzi, in polemica con il presidente Maurizio Setti, o forse per le diffide piovute di recente, non tifa come potrebbe. Al temine delle ostilità però applaude convinta la propria squadra intonando un coro sulle note dell’Aida di Verdi. Presenza con pezze dei fratelli gemellati tedeschi del Kaiserslautern. 26.000 circa gli spettatori. Nella trasferta di Monza, dell’11 febbraio scorso, si sono presentati quasi tutti mascherati, dato che il 13 era martedì grasso, ultimo di Carnevale, dimostrando tanta goliardia e originalità. L’anticipo del sabato sera delle 20,45 è ATALANTA-SASSUOLO. Gli emiliani sono alcune decine e ci provano a farsi sentire con risultati invero scadenti pur mettendoci almeno l’orgoglio. La Nord bergamasca è autrice di un tifo davvero buono, per non dire ottimo, con pochissime pause. Espongono lo striscione permanente “Il tuo sorriso…la tua dolcezza…mai ci lasceranno ciao Roby”, per un ultrà purtroppo non più tra noi. Inoltre mostrano all’inizio lo striscione “27 anni come se fosse ieri…Chicco e Ale nei nostri pensieri”, in memoria di Federico “Chicco” Pisani, all’epoca promessa dell’Atalanta, e della sua ragazza Alessandra Midali, nell’anniversario della loro scomparsa, tragicamente avvenuta esattamente il 12 febbraio 1997, in un incidente stradale sull’autostrada Milano-Laghi. L’Atalanta batte nettamente il Sassuolo, non senza qualche difficoltà iniziale, e sogna il quarto posto, che vuol dire qualificazione alla prossima Champions League. 14.474 gli spettatori ufficiali. Il consueto lunch-match della domenica è LAZIO-BOLOGNA, coi felsinei che, considerando tutto, in primis classifica e buona collocazione del match, potrebbero essere sicuramente di più, anche se tifano con entusiasmo e sventolano tanti bandieroni. Al termine fanno festa per un’importante vittoria in questo scontro diretto in chiave Europa. In Bologna-Fiorentina del 14 febbraio scorso, recupero della 21esima giornata, hanno esposto la scritta “Per S.Valentino fai il culo al fiorentino”. Bello il tifo laziale, reduce dalla notte magica col Bayern Monaco in Champions League di mercoledì 14 febbraio, che ha visto la Lazio vittoriosa per 1-0. E’ palpabile l’entusiasmo all’’Olimpico’, tante bandiere sventolano in Curva Nord e nel Parterre di Tribuna Tevere. Gli spettatori sono circa 40mila.

Alle 15 domenicali, oltre a Empoli-Fiorentina, si gioca anche UDINESE-CAGLIARI, che termina con un salomonico 1-1. La curva dell’Udinese, squalificata per gli episodi di razzismo nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan, fatti risalenti al 20 gennaio scorso, è stata fatta comunque entrare nel settore Distinti, mentre ai tifosi rossoblù è andata diversamente. Il G.O.S. ha infatti vietato l’ingresso a striscioni innocui come “S.C. 1987” e “Assenti presenti”, sempre ammessi in occasione delle altre gare in trasferta e in nessun modo in grado di violare le norme vigenti. L’episodio ha portato una parte della tifoseria arrivata dalla Sardegna a non entrare allo stadio, pur avendo effettuato una trasferta lunghissima. Il Cagliari Calcio, con un comunicato ufficiale, esprime il proprio rammarico e auspica che in futuro, attenzione, solerzia e parità di trattamento siano l’esempio per un calcio migliore e più vicino ai tifosi. Ai friulani hanno fatto esporre gli striscioni “Parlate di diritti ma…in Arabia Saudita siete stati zitti” e “No alle sanzioni collettive no ai falsi moralismi”. Alle 18 della domenica va in scena FROSINONE-ROMA. I tifosi giallorossi non sono molti ma ovviamente occupano tutto il piccolo settore ospiti del “Benito Stirpe”. Si svegliano dopo lo 0-1 facendo un buon tifo e accendendo alcuni fumogeni. Si fa incessante poi la loro spinta. Accesi fumogeni a più riprese. Lo 0-2 e il definitivo 0-3 mettono a tacere definitivamente i frusinati, per la verità poco attivi anche prima, anche se non all’inizio, quando espongono lo striscione “Ferocior ad rebellandum quam bellandum gens” (popolo più coraggioso nel ribellarsi che nel combattere) e partono bene con bei battimani e cori prolungati che vengono piuttosto forti. Lo 0-1 smorza molto del loro entusiasmo, e anche la classifica adesso si sta facendo preoccupante per l’ex rivelazione del campionato. 21.428 gli spettatori ufficiali. Il posticipo della domenica sera è MONZA-MILAN. Belli compatti i tifosi rossoneri a Monza, massiccio il corteo di avvicinamento allo stadio con alcune torce accese. Fumogeni e torce anche nel settore ospiti, quasi esaurito, con la loro classica “stendardata”. Come tifo corale possono fare anche meglio. In Milan-Napoli dello scorso 11 febbraio espongono striscioni graffianti e ironici nei confronti degli ospiti, quali “Inps che vi affrontano non ce ne sono più”, “Com’è andato il viaggio stasera? Code in frontiera?” e “No alla Tessera sì al Passaporto”. La Curva “Davide Pieri” di casa organizza una bella coreografia, con un bandierone esposto al centro con stampato sopra lo stemma del Monza su sfondo bianco, ai lati tante bandierine rosse e bandiere più grandi biancorosse, più big-flash accesi, ed ai piedi lo striscione “Vorrei potessi sentire nel tuo cuore quello che provo io”. Nell’insieme un bel colpo d’occhio. Il tifo monzese, caratterizzato da diversi cori, ancora una volta non delude e festeggia un bel successo: 4-2 col ben più blasonato Milan. 14.319 gli spettatori ufficiali.