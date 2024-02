Lento

Dopo il colpaccio dell’andata, gli azzurri escono imbattuti anche dal match di ritorno con i cugini viola. Un pareggio tutto sommato giusto e appagante per l’Empoli che preserva l’imbattibilità nella felice gestione Nicola. La Fiorentina, reduce da una sola vittoria nelle ultime 6 di campionato, è costretta a uscire a bocca semi asciutta anche dal ritorno al Castellani, tra i fischi e l’aspra contestazione dei tifosi gigliati. Se lo scorso ottobre Caputo e compagni espugnarono a sorpresa il Franchi nel contesto di un periodo decisamente negativo per gli azzurri, finendo per circoscrivere il successo all’isolato exploit di una serata trionfale, questo pareggio arriva all’interno di una fase di crescente fiducia e dentro una striscia positiva assai eloquente. Se si vuole, contro una Fiorentina apparsa piuttosto scialba e opaca, si potrebbe dire che, con un pizzico di coraggio e di intensità in più, l’Empoli avrebbe potuto anche bissare il successo dell’andata, regalando ai tifosi azzurri una soddisfazione enorme. E non solo dal punto di vista sportivo. In un match positivo da tanti punti di vista, resta il rammarico di aver subito il gol del vantaggio viola durante un’evitabilissima inferiorità numerica. Il gol di Beltran è arrivato infatti quando gli azzurri hanno commesso la leggerezza di ritardare la sostituzione dell’infortunato Grassi. Un’ingenuitá che poteva essere pagata a caro prezzo.

Andante

La squadra sembra aver assimilato quelle caratteristiche di carattere e personalità che appartengono al proprio allenatore. Come già accaduto con Juventus e Salernitana, l’Empoli si dimostra in grado di tenere botta mentalmente e rimediare a una situazione di svantaggio – sia sul piano del risultato che dell’inerzia della gara – non scomponendosi e attendendo il momento più propizio per colpire l’avversario. A Torino fu il canto del cigno di Baldanzi a far uscire indenni gli azzurri dallo Stadium. A Salerno i subentrati Niang, Cancellieri e Fazzini mandarono lucidamente al tappeto Candreva e compagni, messi in campo in maniera scriteriata. Contro la Fiorentina, sono stati ancora gli avvicendamenti decisi dalla panchina a far volgere il match in favore dell’Empoli. Stavolta non si tratta solo di reazione caratteriale ma anche di un proficuo cambio di modulo in corsa. Il passaggio al 4-3-3 nel secondo tempo ha messo in seria difficoltà i viola che hanno fatto una fatica immane a prendere le contromisure all’assetto offensivo deciso in corso d’opera dal tecnico piemontese.

Allegro

Con appena 3 gol subiti in 5 gare, l’Empoli ha riscoperto un’ottima tenuta difensiva. Grinta, spessore e centimetri assicurati dai marcantoni della difesa, abiti nel gioco aereo e tatticamente a proprio agio nella versione a 3. Ismajli, Walukievicz e Luperto non saranno esteticamente inappuntabili ma si stanno rivelando estremamente efficaci. Anche in chiave offensiva però gli azzurri stanno offrendo segnali positivi al netto di un reparto non ancora numericamente al completo. Contro la Fiorentina, un ispirato e motivatissimo Zurkowski ha dimostrato, una volta in più, cosa significhi avere in rosa una mezzala di gamba, spinta e inserimento capace di non dare punti di riferimento, senza far perdere equilibrio alla squadra. Cambiaghi e Cancellieri rappresentano schegge di freschezza e imprevedibilità in grado tenere costantemente in apprensione gli avversari. E infine Niang. L’esperto centravanti senegalese, non ancora al top della condizione, si è messo a disposizione delle esigenze della squadra con serietà e abnegazione. Immune a qualsiasi condizionamento esterno (leggi alla voce Cancellieri), con glaciale freddezza, ha messo a segno due rigori decisivi. Un aspetto non propriamente banale come, del resto, sa bene la stessa Fiorentina.