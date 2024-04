Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri.

I 199 RISULTATI POSITIVI DI NICOLA – Davide Nicola a quota 199 risultati positivi in sole gare di campionato, da tecnico: finora 111 vittorie ed 88 pareggi, con anche 137 sconfitte. Il primo conseguito in Lumezzane-Pavia 1-1 del 22 agosto 2010, I Divisione Lega Pro.

EMPOLI A SECCO DA 360’ – Azzurri a secco da 360’; ultima rete firmata Bastoni nel recupero del 3-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, 24 febbraio scorso.

200 IN A PER BERESZYNSKI – 200 in serie A italiana per Bartosz Bereszynski, che ha debuttato il 29 gennaio 2017 in Sampdoria-Roma 3-2 ed ha vestito finora le maglie di Sampdoria, Napoli ed Empoli.

I RECORD AZZURRI 2023/24 – Empoli fair-play senza espulsioni subite in 30 turni, come Inter e Fiorentina, regina degli autogol in favore (3 ricevuti finora, pari alla Lazio) ed attacco più anemico del torneo (22 sole reti segnate).

LE POCHE SOLUZIONI GOL AZZURRE E GRANATA – Di fronte le due squadre della A 2023/24 che segnano con meno giocatori, 9 i granata, 10 gli azzurri.

LO STATO DI SALUTE GRANATA – Granata reduci da 8 punti nelle ultime 4 giornate, ultima sconfitta 2-3 a casa-Roma del 26 febbraio scorso. Da 209’ porta chiusa, ultima rete subita l’8 marzo scorso, 1-1 a Napoli, centro al 61’ di Kvarastkhelia.

GLI 0-0 DEL TORINO – Torino formazione regina degli 0-0 nella A 2023/24: 6 ottenuti in 30 turni.

DIREZIONE NUMERO 200 IN SERIE A PER L’ARBITRO MASSA – Davide Massa di Imperia sarà l’arbitro di Empoli-Torino: per il fischietto ligure ad oggi sono 199 le gare in Serie A, 11 in questa stagione. Sono 15 i precedenti con l’Empoli, con 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La prima sfida è quella del settembre del 2010, 1-0 con il Perugia; sempre in quel campionato ha diretto Empoli-Reggina 1-0. Nella stagione 2011/12 ha arbitrato 3 gare, in Serie B: Empoli-Nocerina 2-0, Empoli-Brescia 0-2 e Empoli-Vicenza 1-0. Nel settembre del 2014 la prima direzione in A, in occasione di Chievo Verona-Empoli 1-1 nell’aprile del 2015 ha arbitrato Empoli-Napoli 4-2. Tre le sfide del campionato 2015/16: Empoli-Juventus 1-3, Napoli-Empoli 5-1 e Empoli-Palermo 0-0. Arriviamo alle due sfide della stagione 2016/17, Empoli-Fiorentina 1-4 e Roma-Empoli 2-0, per proseguire con il successo sul Frosinone del marzo del 2019 per 2-0 e il 2-0 azzurro in casa del Cosenza del gennaio del 2021. Infine il pari casalingo contro la Salernitana del maggio del 2022. Sono invece 29 i precedenti col Torino (la squadra più diretta da Massa), con 11 vittorie granata, 8 pareggi e 10 sconfitte.

TRE GLI EX DELLA SFIDA TRA GRANATA E AZZURRI – Etrit Berisha e M’Baye Niang da una parte, Samuele Ricci dall’altra: questi gli ex della sfida tra Torino e Empoli. Partendo dagli ex granata, il portiere albanese ha giocato col Torino dall’estate del 2021 al 2023, totalizzando 11 presenze mentre Mbaye Niang ha vestito la maglia del Torino nella stagione 2017/18, giocando 29 gare con 4 reti. Venendo all’unico ex azzurro, Samuele Ricci dopo tutta la trafila nel settore giovanile azzurro, arrivò fino all’esordio in prima squadra per un totale di 91 gare con 3 gol.

GARA DA EX PER MISTER NICOLA – Davide Nicola grande ex di giornata: come giocatore, nel Torino ha disputato 39 presenze segnando 2 reti nel 2005/06, tra cui quella che valse la promozione in serie A, vincendo 3-1 la finale di ritorno playoff all’ Olimpico contro il Mantova. Da allenatore 5 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte in 20 partite disputate, dal gennaio al giugno 2021.

UNA SOLA VITTORIA PER NICOLA IN 8 INCROCI CON JURIC – Tra Davide Nicola ed Ivan Juric 8 precedenti tecnici ufficiali, score di 1 successo del mister azzurro, 3 pareggi e 4 successi del coach granata.

MISTER NICOLA NON HA MAI BATTUTO IL TORO E PORTA DELLE SUE SQUADRE SEMPRE APERTA – Davide Nicola mai vittorioso contro i granata da allenatore: 10 incroci, di cui 5 pareggiati e 5 perduti. Dal Torino ha anche sempre subito gol, totale di 16 reti al passivo.

JURIC SENZA SCONFITTE CON L’EMPOLI IN 6 INCROCI – Ivan Juric alla settima sfida da allenatore contro l’Empoli: nei 6 precedenti mister granata mai sconfitto con score di 2 vittorie e 4 pareggi a proprio favore.