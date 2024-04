E M P O L I 3 T O R I N O 2

6′ Cambiaghi, 60′ Zapata, 73′ Cancellieri, 91′ Zapata, 93′ Niang

Gli azzurri, in una partita sulla carta tutt’altro che semplice, tornano al successo. Una vittoria davvero preziosa ed anche incredibile quella sul Toro per 3-2. Empoli avanti con un capolavoro di Cambiaghi nel primo tempo. Nella ripresa arriva il primo pareggio di Zapata, poi un gran gol di Cancellieri, poi ancora Zapata ad inizio recupero e poi Niang su un clamoroso regalo della difesa ospite. E’ stato un Empoli pratico e cinico, tutt’altro che bello da vedere ma bravo a capitalizzare al massimo gli unici tre tiri in porta fatti nel corso di questa partita. La bravura principale degli azzurri, sostanzialmente sempre solidi dietro – Toro non certo spumeggiante in fase offensiva e tenuto su solo da Zapata – è stata quella di tener botta nel momento più difficile della gara, ovvero la prima parte del secondo tempo. In quella fase, senza chissà quali pericoli, i granata sembravano averne di più per qualità e fame. Il Toro però trova il secondo pareggio, equilibrando una gara tutto sommato bruttina, ma altra bravura degli azzurri quella di rimettersi subito a testa bassa. C’è da fare un monumento a Bellanova che cercando di far uscire sul fondo un pallone si fa beffare come un bimbo dei primi di calci da Cacace che serve Niang a botta sicura. A questo punto della stagione conta davvero poco fare le pulci alla prestazione ed al modo in cui si è cercato di far la partita. Conta adesso muovere la classifica, e questi tre punti sono capitale assai di pregio per centrare la nostra storica salvezza. Ogni partita ha la sua storia, e cosi come giocando gagliardamente non sono arrivati i risultati, oggi di fronte ad una prestazione tutt’altro che spumeggiante, si può far festa.

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni (65′ Maleh), Pezzella (65′ Cacace) ; Zurkowski (86′ Fazzini), Cambiaghi (70′ Cancellieri); Cerri (69′ Niang).

A Disp: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Grassi, Kovalenko, Fazzini, Shpendi, Caputo, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

TORINO (3-4-1-2) : Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (82′ Lovato) ; Bellanova, Ricci (82′ Okereke), Linetty (87′ Masina) Vojvoda (75′ Lazaro); Vlasic; Zapata, Sanabria.

A Disp: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, Kabic,

Allenatore: Ivan Juric

ARBITRO: Sig. Massa di Imperia. Assistenti: Mokhtar/Bahiri. VAR: Di Paolo/Abisso.

Ammoniti: 11′ Walukiewicz (E), 27′ Cerri (E), 38′ Zapata (T).

LIVE MATCH

97′- Arriva il triplice fischio del direttore di gara, successo palpitante degli azzurri che tornano a vincere dopo quattro turni superando per 3-2 il Torino. Gli azzurri sono stati raggiunti per due volte da una doppietta di Zapata, ma in maniera incredibile trovano la rete decisiva firmata da Niang a distanza di 120′ secondi dal nuovo pareggio granata. Arrivano tre punti di platino per la squadra di Nicola.

96′- Si entra nel sesto di recupero, ultimi palpitanti secondi.

95′- Punizione per gli azzurri accolta da un’ovazione dal pubblico del Castellani.

93′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Cacace ruba palla a Bellanova mette in mezzo per Niang che firma il 3-2

93′- Teniamo a sottolineare che dopo qualche secondo è stata ristabilita la calma.

92′- Dopo la rete dei granata si accendono gli animi in tribuna.

91′- Nuovo pareggio del Torino, ancora Zapata a raccogliere di testa il cross di Bellanova

90′- Concessi cinque minuti di recupero.

89′- Si attende la segnalazione del recupero.

87′- Nel Torino Masina rileva Linetty.

86′- Ultimo cambio per gli azzurri: Fazzini per Zurkowski.

86′- Azione insistita del Torino, cross di Lazaro sul quale subisce fallo Walukiewicz.

85′- Zurkowski premia l’inserimento di Maleh il suo cross troppo lungo per i compagni.

84′- Cross da sinistra del neo entrato Okereke direttamente sul fondo.

82′- Doppio cambio per il Torino: Lovato ed Okereke per Rodriguez e l’ex Ricci.

80′- Il Castellani incoraggia gli azzurri in questa parte finale della gara.

78′- La punizione calciata dallo svizzero con palla scodellata in area, Caprile la fa sua in due tempi.

77′- Punito l’intervento di Zurkowski per fallo su Rodriguez.

75′- Primo cambio per il Torino, Lazaro per Vojvoda.

75′- Rete convalidata dopo la verifica del Var.

73′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Cancellieri riporta avanti gli azzurri, pescato da Maleh lascia partire il sinistro da dentro l’area che va ad infilarsi all’angolo opposto.

71′- Si procura un calcio d’angolo da sinistra il Torino, Vojvoda la scodella in area a trovare la chiusura di Pezzella. Ne scaturisce un campanile controllato da Caprile.

70′- Altro doppio cambio per Nicola: Niang e Cancellieri per Cambiaghi e Cerri.

69′- Proteste dei granata per un presunto fallo su Bellanova.

67′- Sugli sviluppi della punizione calciata da Rodriguez, Bellanova conclude al volo deviato da Walukiewicz.

67′- Punizione in favore del Torino nella metà campo azzurra.

65′- Doppio cambio per Davide Nicola: Maleh e Cacace per Bastoni e Pezzella.

63′- Cross di Zapata da destra respinto da Bereszynski.

62′- Adesso i granata hanno l’inerzia della gara dalla propria parte.

60′- Pareggio del Torino con Zapata che anticipa Luperto di testa nell’area piccola. La deviazione del colombiano non lascia scampo a Caprile.

59′- Chiusura fondamentale di Walukiewicz su Zapata.

58′- Break di Marin nella metà campo granata, allontana Rodriguez.

58′- Vlasic per Zapata il suo cross non trova Sanabria nel cuore dell’area.

56′- Zurkowski guadagna un’importante punizione nella metà campo azzurra.

53′- Walukiewicz rimane contuso a terra dopo uno scontro con un’avversario.

51′- Caprile! intervento d’istinto del portiere azzurro su Zapata messo in movimento dalla sponda di Tameze.

50′- Arriva il primo angolo della ripresa per il Torino.

48′- Rimessa laterale in favore della squadra di Juric. Squadre in campo con gli stessi 22 che hanno dato vita alla prima frazione.

46′- Il Torino gioca il primo pallone della ripresa.

2° Tempo

47′- Ottima lettura di Walukiewicz ad interrompere l’azione granata. Arriva il duplice fischio di Massa, si va al riposo con l’Empoli in vantaggio sul Torino. La gara gira attorno al gol di Cambiaghi – il migliore degli azzurri- con un destro dal limite sul quale Milinkovic-Savic è riuscito solo a deviare la sfera. La squadra di Nicola ha coperto la propria metà concedendo al Torino solo un’occasione cestinata da Sanabria. E’ una gara nella quale gli azzurri dovranno mettere grande attenzione fino al 90′ per portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale.

45′- Assegnati due minuti di recupero. Tiro di Marin allontanato da un difensore del Torino in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, destro del romeno troppo lungo per Luperto.

44′- Sulla punizione susseguente di Marin, allontana la difesa del Torino.

43′- Cambiaghi ingaggia un duello rusticano con Tameze guadagnando un calcio di punizione. Il numero 28 azzurro di una spanna superiore rispetto agli altri questa sera.

41′- Destro di Linetty dai 25 metri alle stelle.

40′- Ricci in verticale per Sanabria anticipato da Walukiewicz.

38′- Pescato in fuorigioco Zapata. Ammonito l’attaccante colombiano del Torino per proteste

37′- Pezzella per Gyasi, lo scarico indietro per Marin anticipato da un’avversario.

36′- Cross da sinistra di Pezzella respinge Bongiorno.

35′- Cross di Vojvoda per Sanabria, la sua girata neutralizzata da Caprile. Tutto fermo per fuorigioco degli attaccanti granata.

34′- Azione avvolgente del Torino sull’asse Zapata-Sanabria a premiare l’inserimento di Bellanova, il suo cross è troppo profondo. Gli azzurri quando recuperano palla non sono precisi concedendo un lungo predominio territoriale ai granata.

32′- Vlasic per Rodriguez il suo cross allontanato da Luperto.

32′- Zapata servito sulla destra, il suo cross respinto dal solito Luperto.

31′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana Gyasi. L’Empoli si procura un fallo laterale nella propria metà campo.

30′- Chiusura fondamentale di Luperto su Ricci, angolo in favore per il Torino.

29′- Si riprende con un calcio di punizione per i granata.

27′- Secondo ammonito, sempre nelle file della squadra azzurra: ne fa le spese Cerri.

26′- Bella chiusura di Walukiewicz su Zapata.

24′- Fasi poco limpide di gioco, Massa lascia proseguire fra le proteste del pubblico azzurro.

23′- Accelerazione di Cambiaghi entra in area, contatto con Tameze finisce a terra. Massa lascia proseguire ritenendo regolare l’intervento del francese.

22′- Cerri arpiona la palla nei pressi della linea di centrocampo, commette fallo su di lui Sanabria.

21′- Bellanova non vede l’inserimento di Ricci, preferisce Sanabria ma i due non combinano con efficacia. Si riparte con una rimessa laterale per l’Empoli.

20′- Sinistro di Bellanova dal vertice destro dell’area alto sopra la traversa.

18′- Non riesce a ripartire la squadra azzurra. Si riparte da una rimessa laterale in favore del Torino.

16′- Traccia di Marin per Gyasi pescato in fuorigioco. Si riparte da Milinkovic Savic.

15′- Destro dell’ex Ricci ribattuto dalla difesa azzurra. Zapata protegge palla all’altezza della linea di fondo, scarico per Zapata che spara alto sopra la traversa.

14′- Punito il contatto tra Luperto e Zapata, punizione per i piemontesi all’altezza dell’out destro.

14′- La squadra di Nicola ha interrotto così il digiuno da gol, che durava esattamente da 366 minuti.

12′- Proteste del Castellani per un fallo di mano di Bongiorno, lascia proseguire Massa.

11′- Arriva il primo giallo della gara, ne fa le spese Walukiewicz per aver strattonato Zapata.

8′- Nicola conferma il 3-4-2-1 schierato lunedì a San Siro, Pezzella e Gyasi sono sulle fasce con Marin e Bastoni in mediana. La difesa vede Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. Zurkowski e Cambiaghi dietro Cerri.

6′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL finalmente Cambiaghi!!!! destro dai 18 metri sul quale Milinkovic non appare irreprensibile

5′- Sanabria! il Paraguaiano palla al piede si fa la metà campo azzurra, si presenta in area: si presenta davanti a Caprile, il suo sinistro non inquadra la porta.

4′- Possesso palla di palla in queste prime battute del confronto.

2′- Lancio in profondità per Pezzella, Bellanova lascia scorrere la sfera oltre la linea di fondo.

1′- Il Torino con la classica divisa a tinta unita granata gioca il primo pallone della gara. Risponde in completo azzurro.

0′ – Nicola rinuncia in partenza a Maleh che rientra dalla squalifica. Dentro sia Bastoni che Pezzella, vedremo se l’Empoli si metterà a quattro dietro o a tre con Bastoni e Pezzella sulla stessa linea orizzontale. Torna Cerri dal primo minuto.

1° Tempo