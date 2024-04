Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri, usciti vincitori al termine di una gara rocambolesca e ricca di emozioni con il Torino per 3-2.

CAPRILE: 6 Incolpevole sulle due reti subite da Zapata, salva sul con un ottimo intervento d’istinto sempre sul colombiano ad inizio ripresa. Per il resto si mostra attento svolgendo al meglio l’ordinaria amministrazione.

BERESZYNSKI: 6.5Confermato nella linea difensiva a tre vista lunedì contro l’Inter si mostra attento e diligente. Presidiando bene la zona di competenza.

WALUKIEWICZ: 6.5 Nonostante un giallo pesante addosso fa a sportellate senza problemi e pensieri con gli attaccanti del Torino.

LUPERTO: 6 Per fortuna l’errore che commette su Zapata in occasione del primo pareggio non si rivela decisivo. Detto questo, sotto gli occhi di Luciano Spalletti ci attendiamo un’altra maglia azzurra.

GYASI: 6 Gara a tutto campo nella quale ci sono luci ed ombre ma per tenacia è sempre tra i migliori.

MARIN: 6 Poco lucido e reattivo in fase di palleggio bene in ripiegamento e senza palla.

BASTONI: 6 Recupera diversi palloni e si fa trovare sempre presente nella densa ragnatela del centrocampo.

MALEH: 6.5 Non schierato a sorpresa dal 1′ minuto entra in campo in maniera importante e si fa sentire sull’andamento della gara.

PEZZELLA: 6 Fronteggia al meglio l’avversario di riferimento e in fin quando ne ha non disdegna nel gioco.

CACACE: 6.5 Geniale su Bellanova nel finale!

CAMBIAGHI: 7.5 Finalmente arriva il meritato e sospirato gol… e gol. Un primo tempo incontenibile dimostrando di essere una spanna sopra a tutti gli altri giocatori presenti in campo. Logico nel cambio nel finale.

CANCELLIERI: 7 Trasforma in oro quel pallone che gli arriva sulla sinistra.

ZURKOWSKI: 6 Nel finale di partita ha qualche lampo ma, onestamente dobbiamo evidenziare che per tre quarti di partita è il lontano parente di quello ammirato al suo arrivo.

CERRI: 6 indubbiamente è un amuleto con lui in campo dal 1′ minuto l’Empoli torna a vincere. Gara complicata per lui, si sacrifica per i compagni.

NIANG: 7 Stavolta il pallone era in movimento ma da quella posizione è un cecchino, realizzando il gol da tre punti. Bravo ad iniziare l’azione chiusa da Cancellieri.

MISTER NICOLA: 6.5 Il calcio a volte è davvero strano per una squadra che ha nel gol il suo problema maggiore fare tre reti in altrettanti tiri in porta è qualcosa di straordinario ancora una volta il carattere della squadra, sicuramente portato dal tecnico piemontese è la nota migliore ( e stavolta vincente) della partita. E’ indubbio che nel finale i migliore ringraziamenti vanno fatti al Raoul Bellanova da Rho. Bravo nella gestione e nella lettura dei cambi. Va da se che questi tre punti sono fondamentali per la salvezza, nel carattere di questa squadra di andranno a ricercare gli ultimi mancanti per ottenere il traguardo tanto agognato da tutti.