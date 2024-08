LA PEGGIOR PARTENZA IN A DI ITALIANO – Peggior partenza di sempre per mister Italiano in serie A: mai 1 punto dopo due partite: erano stati 3 a La Spezia nel 2020/21, 3 al primo anno a Firenze (2021/22) e 4 negli ultimi due anni in viola.

ANCHE OGGI NEI PRIMI 30’ NON SUCCEDERÀ NIENTE? – Bologna-Empoli è ancora 0-0 nei primi 30’ di gioco delle due prime giornate della serie A 2024/25: nella prima mezz’ora attacchi rossoblu ed azzurri anemici e difese bunker, come Cagliari, Napoli, Roma e Monza.

QUANDO ROBY BAGGIO DEBUTTÒ IN ROSSOBLU – Il 31 agosto 1997, in Atalanta-Bologna 4-2 – prima giornata della serie A 1997/98 -, debuttava con la maglia rossoblu Roberto Baggio, che segnò al 90’ su rigore la seconda rete emiliana. Sarà l’inizio della rinascita del “Divin Codino”, ma anche delle polemiche con Renzo Ulivieri, tecnico quell’anno del club emiliano.

FABRIZIO CORSI: OGGI 27 ANNI DI A! – La prima volta da presidente in serie A è stata il 31 agosto 1997 in Empoli-Roma 1-3 a Firenze: fu vittoria giallorossa con le reti di Delvecchio, Balbo (doppietta) e provvisorio pareggio toscano con Cappellini su rigore. Oggi Fabrizio Corsi compie 27 anni da timoniere dell’Empoli in serie A!

CAMBIAGHI E SKORUPSKI GLI EX AZZURRI OGGI NEL BOLOGNA – Sono due gli ex azzurri oggi con i rossoblu: Cambiaghi arrivò a Empoli nell’estate del 2022 e ha giocato in azzurro due stagioni, con 66 presenze e 8 gol. Skorupski, arrivò ad Empoli nell’estate del 2015 dalla Roma: per lui due stagioni in azzurro, con 67 gare giocate prima di far ritorno alla Roma da dove, nel 2018, si trasferisce al Bologna.

BILANCIO IN EQUILIBRIO PER LE DUE SQUADRE CON L’ARBITRO MARINELLI – Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di Bologna-Empoli. Sono tredici i precedenti con l’Empoli, con cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. In tre occasioni nel campionato 17/18: la gara d’esordio a Terni, terminata 1-1, la vittoria 4-2 a Perugia e il successo casalingo per 3-2 con il Venezia; nella Serie A 18/19 ha diretto Genoa-Empoli terminata 2-1, il campionato successivo la vittoria con il Crotone per 3-1 e la sconfitta casalinga per 4-2 con la Virtus Entella. Ha poi arbitrato, a dicembre 2020, Chievo Verona-Empoli 1-1, e nel campionato 2021/22 il doppio successo col Napoli, 0-1 al Maradona e 3-2 ad Empoli; nel campionato 2022/23 ha diretto le sfide casalinghe contro la Roma, vinta 2-1 dai giallorossi, e con l’Inter, 3-0 nerazzurro; lo scorso torneo le due sfide torinesi, la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino a dicembre e il pari 1-1 con la Juventus a gennaio. Cinque i precedenti con il Bologna, con due successi rossoblu, 1 pari e due sconfitte.

BILANCIO IN EQUILIBRIO IN 4 SFIDE RICCHISSIME DI GOL TRA ITALIANO E D’AVERSA – Quinto confronto tecnico ufficiale fra Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa, con bilancio in equilibrio: 2 pareggi ed 1 vittoria a testa, in gare ricchissime di reti: entrambe le squadre sempre in gol, 9 per quelle del coach rossoblu, 8 per quelle del mister azzurro.

MASSIMO EQUILIBRIO TRA ITALIANO E L’EMPOLI – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è alla nona sfida in carriera: è parità finora, con 2 vittorie per parte e 4 pareggi.

BOLOGNA BESTIA “NERA” DI D’AVERSA – Roberto D’Aversa – da tecnico – incrocia il Bologna per l’undicesima volta con bilancio in “rosso”: mai ha sconfitto gli emiliani, 4 i pareggi, 6 le vittorie rossoblu.