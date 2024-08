B O L O G N A 1 E M P O L I 1

2′ Fabbian, 3′ Gyasi

BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; Posch, Lucumi (82′ De Silvestri), Beukema Miranda; Freuler, Moro (53′ Aebischer); Orsolini (82′ Urbanski), Fabbian (64′ Dallinga), Karlsson (53′ Odgaard); Castro.

A Disp: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Pobega, Iling-Junior.

Allenatore: Vincenzo Italiano

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (60′ Maleh), Henderson, Pezzella (72′ Cacace) ; Fazzini (66′ Haas), Solbakken (66′ Pellegri); Colombo (60′ Esposito).

A Disp: Seghetti, Brancolini, Marianucci, Sazonov, Ekong.

Allenatore: Salvatore Sullo (D’Aversa squalificato)

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli (RM). Assistenti: Vecchi/Rossi. VAR: Paterna/Doveri.

Ammoniti: 54′ Pezzella (E),

LIVE MATCH

93′- Manovra avvolgente del Bologna chiusa da un cross completamente sbagliato da De Silvestri.

93′- Sugli sviluppi della rimessa laterale lunga la toglie con grande autorità Ismajli.

92′- Miranda ingaggia un duello con Goglicidze, il georgiano allontana la palla in fallo laterale. Il numero 2 azzurro finisce a terra, crampi anche per lui. Si spazientisce il pubblico del “Dall’Ara”.

90′- Assegnati sei minuti di recupero.

90′- Dallinga conquista una rimessa laterale, sugli sviluppi della rimessa lunga di De Silvestri indirizza la sfera verso la porta di Vazquez che la fa sua.

88′- Freuler non si trova con Aebischer chiude la difesa azzurra. L’Empoli fatica a ripartire affidandosi ad una gara in sola chiave difensiva.

87′- Pellegri finisce a terra dopo un contatto con Posch, Marinelli ha lasciato proseguire.

86′- Ismajli viene travolto da Urbanski, punizione per l’Empoli. Mentre Marinelli fa segno che recupererà il tempo che viene perso.

84′- Maleh commette fallo su Freuler, punizione in favore del Bologna.

83′- Cacace va in chiusura su Odgaard concedendo corner. Poi l’attaccante polacco si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

82′- Ultime sostituzioni anche per il Bologna: De Silvestri ed Urbanski per Beukema ed Orsolini.

81′- Cross di Postch per Dallinga, la sponda a cercare Miranda che commette fallo su Esposito.

79′- Puntuale chiusura di Ismajli su Dallinga, l’albanese concede rimessa ai felsinei.

78′- Lungo giro palla del Bologna con gli azzurri a coprire tutte le zone del campo con applicazione e attenzione.

76′- Viti riesce in qualche modo a guadagnare una rimessa dal fondo.

74′- Dallinga e Castro provano a dialogare, Ismajli senza saper leggere e scrivere spazza in angolo. Dalla bandierina la scodella Aebischer con palla nell’area piccola dove Lucumi colpisce sopra la traversa.

73′- Ci prova Orsolini servito da Dallinga, il suo sinistro viene deviato in angolo.

72′- Ultimo cambio per gli azzurri: Cacace per Pezzella.

70′- Adesso rimane a terra Pezzella, crampi per lui. Gioco interrotto per il Cooling break.

69′- Sull’altra sponda ottimo anticipo di Goglicidze in anticipo su Odgaard.

68′- Esposito cerca l’esterno sinistro per Pellegri con palla direttamente in fallo laterale. Sul proseguo dell’azione il cross da sinistra di Pezzella è troppo lungo per Haas.

68′- Gara piuttosto spezzettata e poco spettacolare in questa fase.

66′- Doppio cambio per l’Empoli: Haas e Pellegri per Fazzini e Solbakken.

66′- Freuler commette fallo su Maleh, punizione per la truppa di D’Aversa.

64′- Terzo cambio per il Bologna: Dallinga per Fabbian

62′- Lungo traversone di Miranda per Orsolini all’altezza del vertice destro dell’area piccola, indirizza di testa la sfera alla sinistra di Vazquez con palla a lato del portiere colombiano dell’Empoli.

61′- Postch in verticale per Orsolini che entra in contatto con Viti, Marinelli lascia proseguire.

60′- Doppio cambio anche per Salvatore Sullo: Maleh ed Esposito per Grassi e Colombo.

59′- Intanto il numero 5 azzurro accusa un problema muscolare.

58′- Bella lettura di Grassi ad anticipare Freuler, poi rischia eccessivamente andando a fare un dribbling in area guadagnando comunque una punizione.

57′- Da qualche minuto si sono accesi i riflettori del “Dell’Ara”.

56′- Lungo possesso della squadra di Italiano, gli azzurri si difendono con ordine ed attenzione.

54′- Pezzella è il primo ammonito della gara.

53′- Primi cambi per Italiano: Aebischer ed Odgaard per Moro e Karlsson.

52′- Giro palla degli azzurri impreziosita dalla qualità di Fazzini, nella circostanza il servizio del numero 10 è troppo lungo per Colombo.

50′- Punizione affidata il Bologna, lungo cross di Beukema facile preda della difesa azzurra.

48′- Si incrociano in area Gyasi e Karlsson, Marinelli non ritiene di poter intervenire. Anche dalla sala Var non si richiama l’attenzione del direttore di gara. Si riprende con una semplice rimessa dal fondo per gli azzurri.

47′- Bella lettura di Pezzella che poi si trascina il pallone oltre la linea laterale del campo.

46′- L’Empoli muove il primo pallone della ripresa, in campo gli stessi uomini che hanno iniziato la gara.

2° Tempo

50′- Goglicidze riesce a fermare Karlsson, su questo episodio si chiude il primo tempo sul risultato di 1-1 tra Bologna ed Empoli. Gyasi risponde a Fabbian in apertura, poi attorno al 40′ le due squadre si sono suddivise due grosse occasioni: quella di Solbakken a cui ha risposto Orsolini cestinando il possibile 2-1.

49′- Gyasi guadagna qualche secondo prima di battere il fallo laterale.

48′- Colombo conquista un calcio di punizione nei pressi dell’out sinistro degli azzurri.

47′- Orsolini da destra, il suo traversone nel cuore dell’area allontanato da Gyasi.

46′- Fondamentale il contributo di Grassi in rottura, il numero 5 stavolta legge la linea di passaggio avversaria di Fabbian verso Castro.

45′- Vengono assegnati cinque minuti di recupero.

44′- Ci prova Castro dal limite, il destro dell’argentino non inquadra la porta di Vazquez.

43′- Viene punita la sbracciata di Gyasi ai danni di Postch. Punizione in favore degli uomini di Italiano.

42′- Solbakken si procura una rimessa laterale per gli azzurri. Gyasi appena ristabilito dalla pallonata in faccia subita poco fa si incarica della battuta.

40′- Occasione Bologna! Orsolini si mangia clamorosamente il 2-1, favorito da un disimpegno di Goglilidze finito sulla faccia di Gyasi si presenta davanti a Vazquez spara alle stelle.

39′- Torna a spingere con convinzione il Bologna. Ci prova Moro con il sinistro dai 25 metri con palla a lato.

38′- Cosa si mangia Solbakken!!!! il norvegese si fa ipnotizzare da Skorupski concludendo in maniera debole a due passi dal portiere polacco.

36′- Ancora Miranda da sinistra, tocco di Ismajli per Fabbian che colpisce di mano. Si riparte con un calcio di punizione per gli azzurri.

35′- Vazquez con grande reattività anticipa Castro su cross teso di Miranda.

34′- Rimessa laterale dal fronte destro per il Bologna.

32′- Goglichidze lascia la sfera a Vazquez che libera.

31′- Fabbian in verticale per Karlsson anticipato da Goglichidze.

30′- Destro da fuori di Postch disinnescato dalla difesa azzurra.

28′- Ismajli fa buona guardia su un lungo lancio dalla trequarti.

27′- Si riprende a giocare con il Bologna in possesso della sfera.

25′- Intanto gioco fermo per il Cooling break

24′- Lucumi in verticale per Castro che scivola da solo consentendo una comoda uscita a Vazquez.

23′- Grassi viene a prendere la palla molto basso dando il suo apporto alla prima costruzione della manovra.

22′- Henderson si prende un rischio con un intervento al limite dell’area su Orsolini.

21′- Pezzella puntuale ad anticipare Orsolini, pericolo pubblico numero uno per gli azzurri quest’oggi.

20′- Si rialza il portiere azzurro, dalla bandierina Fabbian, il suo cross viene allontanato dalla difesa azzurra.

19′- Staff medico dell’Empoli a soccorrere il portiere azzurro, intanto Sullo ha mandato a scaldare Seghetti.

17′- Goglichidze concede il terzo angolo in favore del Bologna. Intanto problemi per Vazquez, problema alla caviglia sinistra per il portiere colombiano dell’Empoli.

16′- Esce molto bene dalla linea di pressione l’Empoli, Grassi cerca Fazzini all’altezza del vertice sinistro dell’area avversaria, chiude la difesa bolognese.

15′- Ismajli toglie le castagne dal fuoco da par suo chiudendo su Postch generando il secondo angolo per il Bologna. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, colpo di testa in terzo tempo di Castro con palla sopra la traversa.

15′- I felsinei prediligono l’attacco della fascia sinistra, arriva un fallo laterale all’altezza dei sedici metri azzurri.

14′- Vazquez a cercare la sponda di Colombo per l’arrivo a rimorchio di Fazzini, la fa sua comodamente Skorupski.

13′- Si fanno sentire i tifosi azzurri posizionati dietro la porta difesa da Skorupski in questa prima frazione.

11′- Castro ingaggia un duello lungo l’out sinistra con Ismajli, il suo cross basso viene addomesticato a terra da Vazquez.

10′- Grassi centralmente per Solbakken fermato da Miranda.

9′- Il cross di Pezzella dalla bandierina è corto, respinge la difesa del Bologna.

8′- Colombo vince il duello con Posch il suo cross a centro area dove Beukema è pronto ad anticipare in corner Fazzini.

7′- Subito fuochi d’artificio in queste prime battute del confronto, bella reazione degli uomini di D’Aversa abili a rispondere al repentino vantaggio rossoblù.

5′- Transizione centrale di Fazzini, il suo servizio in verticale per Pezzella che non riesce ad arrivare in tempo per il cross.

3′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Gyasi alla prima occasione degli azzurri, l’esterno ghanese raccoglie il preciso cross di Pezzella, il suo colpo di petto non lascia scampo a Skorupski

2′- Sugli sviluppi del primo corner della gara si porta in vantaggio il Bologna, Fabbian raccoglie la sponda di Beukema deponendo di piatto destro la sfera alla spalle di Vazquez.

1′- Karlsson premia il movimento tra le linee di Miranda, la risolve Ismajli concedendo il primo angolo ai rossoblù.

1′- Il Bologna con Orsolini muove il primo pallone del confronto, felsinei con la classica casacca rossoblù risponde l’Empoli in completo azzurro.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex tecnico di Lazio e Sampdoria Sven Goran Eriksson scomparso nei giorni scorsi.

0′ – Alla fine è stato Goglichidze il prescelto per l’odierna sostituzione di Walukiewicz. Solbakken rivince il ballottaggio con Esposito. Dentro Grassi ma l’escluso è, a sorpresa, Maleh. Assenti gli ultimi arrivati De Sciglio, Anjorin e Sambia.

1° Tempo