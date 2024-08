Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio da Bologna

VASQUEZ: 6 Incolpevole sul gol felsineo. Di fatto non viene quasi mai chiamato in causa. C’è nella cosiddetta ordinaria amministrazione.

GOGLICHIDZE: 6 Esordio complicato per il georgiano, soprattutto in avvio. Un suo rinvio errato poteva costare il secondo gol subito poco prima dell’intervallo. Migliora però con l’andare della gara e porta a casa la pagnotta.

ISMAJLI: 7 E’ totale padrone della sua zona di campo in cui ha competenza. Non sbaglia praticamente niente e troneggia in tutti i duelli.

VITI: 6 Mezzo punto in meno per come perde Fabbian in occasione del gol. La sua partita è complessivamente di grande ordine con sempre lucide letture.

GYASI: 7 Anche oggi è straordinario. Quattro polmoni per lui che spazia in tutto il campo, giocando bene tutte e due le fasi. Ancora perfetto nell’inserimento sul gol, in fotocopia con quello di Roma.

GRASSI: 6 Più sostanza in mezzo al campo che giocate decisive in fase d’impostazione. Esce per problemi fisici

MALEH: 6 Entra in un momento complicato della gara e si deve applicare sostanzialmente alla fase difensiva, che non gli fa difetto.

HENDERSON: 6,5 Dimostra quanto sia stato intelligente tenerlo. Bravo nelle chiusure, niente male nemmeno nelle non molte occasioni in cui può impostare.

PEZZELLA: 6,5 Altro assist vincente per lui. Lo diciamo da inizio ritiro, è uno di quelli che sta meglio e lo sta facendo vedere. Posizione per lui congeniale, cosi da soffrire meno gli uno contro uno in fase difensiva. Bravo a limitare Orsolini.

CACACE: 6 Si limita a contenere ma lo fa con diligenza.

FAZZINI: 6,5 Non riesce ad essere decisivo ma quando si accende la squadra mette la marcia in più. Alle sue qualità si aggiunge quella della sofferenza, sapendosi abbassare bene per dar mano dietro.

HAAS: 6 Con il suo ingresso l’Empoli perde qualcosa in termini di imprevedibilità. Lo svizzero sa però tenere la sua posizione e non fa male il compito assegnato.

SOLBAKKEN: 5 Non una partita da ricordare ma, soprattutto, si divora un gol che ha dell’incredibile: inaccettabile da chi fa questo di lavoro!

PELLEGRI: 6 Entra bene e prova a sfruttare le occasioni che arrivano. Su di lui un contatto molto dubbio nel finale di match.

COLOMBO: 5,5 Passo indietro per Colombo che oggi mette poco in questa gara e tende a nascondersi un po’ troppo.

ESPOSITO: 6 Davanti non fa praticamente niente, ma si mette al servizio della squadra e compie almeno due interventi difensivi molto importanti.

MISTER SULLO (D’Aversa squalificato): 6,5 La nota negativa sta nella mala gestione della zona sul gol preso dal Bologna. La nota positiva sta nel carattere di questa squadra che non si perde d’animo e va subito a riprenderla. Oggi la squadra fa poco davanti, anche se quando prova a muovere palla lo fa sempre con ordine. Dietro c’è davvero grande solidità e le sofferenze sono limitate al lumicino. Un avvio cosi era impensabile, ma era anche impensabile vedere una squadra con già una spiccata identità.