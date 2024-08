Queste le parole di Emmanuel Gyasi, uomo partita Panini, al termine della sfida pareggiata a Bologna:

Sei stato il migliore dell’incontro, hai fatto un gol di petto ed è arrivato un altro bel punto per l’Empoli. Avevi mai segnato di petto?

” Si, mi era successo nella Carrarese in serie C, farlo in serie A è bellissimo.”

Quello di stasera era un avversario da Champions League, l’Empoli però ha dimostrato di non aver niente in meno del Bologna. Almeno stasera…

” Noi sappiamo il campionato che dobbiamo fare, sono passate solo tre giornate. Dobbiamo essere pronti, umili, perchè la serie A è dura e dobbiamo continuare con questo spirito.”

Nel secondo tempo siete stati bravi ad amministrare…

” Potevamo far meglio, ci siamo abbassati troppo. Loro sono bravi, hanno qualità nel palleggio, secondo me abbiamo fatto meglio noi nel primo tempo e meglio loro nel secondo. Però siamo stati bravi a tener duro“