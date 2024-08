Queste le parole di Mattia Viti nel post partita di Bologna-Empoli 1-1:

Un inizio col botto visto i cinque punti in queste prime tre partite con in mezzo ben due trasferte…

È un inizio con il botto e sinceramente devo dire che ce lo meritiamo, perché con l’impegno e la determinazione, sia in settimana e poi in partita, stiamo facendo grandi cose. Penso si veda da fuori che stiamo mettendo dentro tutto, se sbagliamo ci riprendiamo e la chiave di tutto questo sta nel gruppo.

La chiave è stata riuscire a riprendere subito la partita? Parliamo di una squadra di Champions League che palleggia molto bene…

Palleggiano bene, fanno girare bene il pallone, ti fanno correre. Sicuramente essere riusciti a riprenderela subito è stato importante, poi ognuno ha avuto le sue occasioni e credo sia venuta fuori una bella partita. Questo risultato ci può stare.

Essere riusciti a tenere a bada così bene il Bologna è un incoraggiamento per voi?

Noi in settimana lavoriamo tanto, sicuramente dobbiamo migliorare su tanti aspetti ma ci troviamo bene tra di noi e se anche abbiamo sofferto i primi minuti poi siamo riusciti a venire fuori. Per ora va bene così.

L’obiettivo potrebbe diventare quello, oltre la salvezza, di soffrire poco?

È presto per dirlo, siamo soltanto alla terza partita e non vorrei sbilanciarmi adesso così tanto. Il nostro obiettivo in questo momento è quello di continuare così, di fare le prestazioni e con quelle arrivano i risultati.