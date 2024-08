Queste le parole dell’allenatore in seconda, Salvatore Sullo, nella conferenza stampa post partita con il Bologna:

Ho fatto i complimenti ai ragazzi ma sono convinto che potevamo fare ancora di più perché c’è stato un momento della partita in cui potevamo gestire meglio la palla contro una squadra che gioca in Champions. Nel primo tempo abbiamo creato buone occasioni mentre nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma lo abbiamo fatto con ordine e diligenza. Credo sia merito nostro se la partita sia finita in questa maniera. Tutti hanno dato il proprio contributo e abbiamo portato a casa il risultato che qui, era tutt’altro che scontato. L’occasione più nitida l’abbiamo creata noi, loro ne hanno avuta una con Orsolini ma gliela abbiamo confezionata noi. La classifica è inutile guardarla ora, fa piacere il momento ma il nostro traguardo è lontano e la testa deve essere sempre bassa e concentrata. Adesso dobbiamo pensare a migliorare e crescere. Abbiamo avuto una settimana non facilissima, quindi l’ultimo quarto d’ora ci siamo abbassati perché eravamo un po’ in difficoltà. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi che sono subentrati ed anche a Goglichidze che era alla sua prima. Il calcio in campo è tempo e spazio e per togliere spazio a squadre con qualità bisogna correre. Cercheremo con le nostre armi di fare sempre qualcosa in più. Noi dobbiamo accettare il verdetto del campo, anche negli errori, siamo solo all’inizio del percorso. Quando si ha una squadra compatta è perché tutto l’ambiente è compatto. Noi siamo concentrati verso il nostro grande obiettivo che è molto lontano.