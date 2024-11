D’AVERSA “VEDE” QUOTA 100 ED A NOVEMBRE… – Con il successo del 4 novembre scorso sul Como, 1-0 al “Castellani-Computer Gross Arena”, Roberto D’Aversa ha toccato le 99 vittorie in carriera tecnica professionistica, di cui finora 38 in A, 36 in B, 13 di C, 8 di coppa Italia e 4 in altri tornei post-season. La prima assoluta risale al 17 agosto 2015, coppa Italia, Virtus Lanciano-Alessandria 1-0. Novembre mese storicamente “top” per le squadre di D’Aversa che viaggiano alla media di 1,46 punti-partita, il suo massimo nell’anno, con bilancio formato da 10 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte in 28 gare disputate.

EMPOLI 2024/25 IN GOL FINORA SOLO CON I TITOLARI – Empoli in gol finora solo con titolari nella serie A 2024/25, come Venezia e Genoa.

MAI DIRE “ROSSO” IN FAVORE DELL’EMPOLI – Empoli ancora senza “rossi” in favore dopo 12 giornate: come i toscani, anche Monza, Verona e Genoa.

UDINESE SENZA MEZZE MISURE DA 11 PARTITE – Udinese senza mezze misure nelle ultime 11 giornate, 5 vittorie e 6 sconfitte (reduce da 3 k.o. di fila), unico pareggio stagionale l’1-1 d’esordio a Bologna il 18 agosto scorso.

UDINESE “TARTASSATA” DAI RIGORI – Udinese “tartassata” dai rigori: 5 subiti in 12 giornate, più di tutti nella A 2024/25.

BILANCIO IN PERFETTO EQUILIBRIO PER EMPOLI E UDINESE CON L’ARBITRO MARINELLI – Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di Empoli-Udinese. Sono quattordici i precedenti con l’Empoli, con cinque vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. In tre occasioni nel campionato 17/18: la gara d’esordio a Terni, terminata 1-1, la vittoria 4-2 a Perugia e il successo casalingo per 3-2 con il Venezia; nella Serie A 18/19 ha diretto Genoa-Empoli terminata 2-1, il campionato successivo la vittoria con il Crotone per 3-1 e la sconfitta casalinga per 4-2 con la Virtus Entella. Ha poi arbitrato, a dicembre 2020, Chievo Verona-Empoli 1-1, e nel campionato 2021/22 il doppio successo col Napoli, 0-1 al Maradona e 3-2 ad Empoli; nel campionato 2022/23 ha diretto le sfide casalinghe contro la Roma, vinta 2-1 dai giallorossi, e con l’Inter, 3-0 nerazzurro; lo scorso torneo le due sfide torinesi, la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino a dicembre e il pari 1-1 con la Juventus a gennaio. Infine, ad agosto la sfida pareggiata 1-1 sul campo del Bologna. Tre i precedenti con l’Udinese, con perfetto equilibrio di una vittoria friulana, un pareggio e una sconfitta.

PERISAN E PEZZELLA GLI EX BIANCONERI OGGI AD EMPOLI – Due gli ex friulani oggi in azzurro: Samuele Perisan è cresciuto nell’Udinese, arrivando fino alla prima squadra senza però mai esordire; Giuseppe Pezzella ha vestito la maglia bianconera dall’estate del 2017 al gennaio del 2018 (oltre all’estate 2019), collezionando in totale 24 presenze.

LA PRIMA VOLTA TRA I DUE TECNICI – Inedita la sfida tecnica tra Roberto D’Aversa e Kosta Runjaic.

D’AVERSA IMBATTUTO CONTRO L’UDINESE E SUE SQUADRE SEMPRE A SEGNO – Roberto D’Aversa imbattuto – da tecnico – contro l’Udinese su 7 incroci: per il coach azzurro 3 vittorie e 4 pareggi e sue squadre sempre in rete, totale di 15 marcature. D’Aversa ha debuttato come tecnico di serie A proprio contro i bianconeri friulani, 2-2 per il “suo” Parma al “Tardini” il 19 agosto 2018.

INCROCIO INEDITO TRA RUNJAIC E L’EMPOLI – Kosta Runjaic affronta per la prima volta l’Empoli, da allenatore.