UN MILAN “RIGOROSO” – Milan squadra regina dei rigori in favore nella A 2024/25, 4 calciati in 13 partite, come Lazio, Fiorentina, Inter ed Atalanta.

IL MANCATO TURN-OVER ROSSONERO – Milan squadra che fa meno cambi nella A 2024/25: 49 sui 60 a disposizione, considerato che i rossoneri hanno giocato 12 e non 13 partite finora, avendone una da recuperare.

MAI DIRE “ROSSO” IN FAVORE DELL’EMPOLI – Empoli ancora senza “rossi” in favore dopo 13 giornate: come i toscani, anche Monza, Verona e Genoa.

FINALI “DA BRIVIDO” PER L’EMPOLI 2024/25 – Finali “choc” per gli azzurri che nei 15’ finali di gara più recuperi – dopo 12 turni – fanno registrare uno 0 alla casella gol segnati ed un 6 in quella delle reti incassate.

100 AZZURRE PER LIAM HENDERSON – 100 gare azzurre per Liam Henderson, di cui finora 77 in serie A, 15 in serie B, 1 nei playoff cadetti e 6 in coppa Italia. Debutto 24 gennaio 2020, serie B, Empoli-ChievoVerona 1-1.

EMPOLI IN RETE DA 8 TRASFERTE DI FILA – Toscani in rete da 8 gare esterne consecutive: il totale delle reti è di 11, ultimo stop in Lazio-Empoli 2-0 di serie A, 12 maggio scorso.

D’AVERSA CERCA LA VITTORIA NUMERO 100 E A NOVEMBRE… – Con il successo del 4 novembre scorso sul Como, 1-0 al “Castellani-Computer Gross Arena”, Roberto D’Aversa ha toccato le 99 vittorie in carriera tecnica professionistica, di cui finora 38 in A, 36 in B, 13 di C, 8 di coppa Italia e 4 in altri tornei post-season. La prima assoluta risale al 17 agosto 2015, coppa Italia, Virtus Lanciano-Alessandria 1-0. Novembre mese storicamente “top” per le squadre di D’Aversa che viaggiano alla media di 1,44 punti-partita, il suo massimo nell’anno, con bilancio formato da 10 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte in 29 gare disputate.

PRIMA VOLTA CON IL MILAN PER L’ARBITRO DIONISI – Sono dieci i precedenti dell’arbitro Dionisi con gli azzurri, con tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte: i pareggi del novembre del 2019 con il Venezia per 1-1 e quello, sempre per 1-1, in casa col Trapani del marzo del 2020, la vittoria in Coppa Italia del dicembre del 2021 per 4-3 sul campo dell’Hellas Verona, il pareggio 1-1 col Cagliari a febbraio del 2022; nel campionato 2022/23 ha diretto la sfida casalinga vinta 2-0 con la Cremonese e le sconfitte in casa della Roma di febbraio per 2-0, 2-1 in casa dell’Atalanta a marzo e, sempre 2-1, a Sassuolo, ad aprile; infine la vittoria di ottobre 2023, 2-0, a Firenze e la sconfitta ad aprile dello scorso 2-0 sul campo dell’Inter. Nessun precedente con i rossoneri, con Dionisi che arbitrerà per la prima volta il Milan.

CINQUE EX NELLA SFIDA TRA MILAN E EMPOLI – Quattro ex rossoneri oggi in azzurro; un solo ex Empoli nelle fila del Milan. Partendo da quest’ultimo, Ismael Bennacer arrivò ad Empoli nell’estate del 2017 dall’Arsenal: l’algerino contribuì alla promozione azzurra in A e fece l’esordio nella massima serie proprio con la maglia dell’Empoli, chiudendo la sua avventura (per trasferirsi proprio al Milan) con 77 gare e 3 reti. Venendo agli ex rossoneri, Lorenzo Colombo è cresciuto nel vivaio rossonero, oltre ad essere ancora di proprietà del Milan, e conta ad oggi 11 presenze con 1 gol; De Sciglio, anche lui cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato 133 partite dal 2010 al 2017. Sono 6 le presenze di Pietro Pellegri nella prima parte della stagione 2021/22 mentre Davis Vasquez fu acquistato nel 2023 ed è ancora di proprietà del Milan, senza però mai aver giocato.

GARA DA EX PER MISTER D’AVERSA – D’Aversa ex di giornata, avendo iniziato la carriera agonistica nel settore giovanile del Milan, dal 1991 al 1994 e aggregato alla prima squadra nella stagione 1994/95.

D’AVERSA MAI VITTORIOSO E SUE SQUADRE SEMPRE A PORTA APERTA CONTRO IL MILAN – Roberto D’Aversa – da tecnico – mai vittorioso sul Milan in 7 precedenti: score di 2 pareggi e 5 successi rossoneri, Milan sempre in gol, totale di 13 marcature.

DUE VITTORIE PER PARTE, MAI PAREGGIO TRA D’AVERSA E FONSECA – Nei 4 confronti tecnici fra Paulo Fonseca e Roberto D’Aversa è assoluta parità con 2 vittorie per parte, senza pareggi.

INCROCIO INEDITO TRA FONSECA E L’EMPOLI – Paulo Fonseca affronta stasera per la prima volta l’Empoli, da allenatore.