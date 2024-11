Campionato PRIMAVERA 1 13a giornata di andata, Sabato 30 Novembre 2024 ore 11:00, Stadio Carillo Pesenti Pigna, Alzano Lombardo, Bergamo

ATALANTA 3 EMPOLI 0

MARCATORI: 11′ Simonetto (A), 44′ Bonanomi (A), 49′ Riccio (A)

ATALANTA: 37 Pardel, 2 Gobbo(88′ Ghezzi), 3 Simonetto, 8 Riccio(88′ Martinelli), 10 Bonanomi(76′ Capac), 19 Tavanti, 25 Steffanoni, 26 Armstrong, 30 Camara(65′ Baldo), 31 Ramaj, 46 Fiogbe(76′ Idele)

A disposizione: 12 Zanchi, 5 Ghezzi, 6 Martinelli, 11 Capac, 13 Isoa, 14 Mencaraglia, 21 Baldo, 24 Bilac, 27 Bonsignori, 28 Arrigoni, 32 Idele

ALL. Marco Zanchi

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 7 El Biache(58’Orlandi), 11 Monaco(58′ Lauricella), 15 Falcusan, 21 Trdan, 23 Huqi(79′ Bacciardi), 27 Matteazzi, 77 Popov(45′ Campaniello), 91 Rugani, 97 Olivieri(58′ Majdandzic)

A disposizione: 31 Viti, 3 Majdandzic, 6 Asmussen, 8 Bacciardi, 9 Akpa-Chukwu, 14 Giacomazzi, 16 Boldrini, 18 Lauricella, 35 Tavernini, 89 Campaniello, 96 Orlandi

ALL. Alessandro Birindelli

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic

Assistenti: Mezzalira, Martone

Ammoniti: 60′ Ramaj (A), 62′ Huqi (E), 66′ Orlandi (E)

Espulsi:

-Poco da dire: non c’è stata partita a Bergamo. Match fotocopia per larghi tratti di quello giocato il mese scorso contro l’Inter, allora però qualcosa avevano creato gli azzurri ed erano addirittura arrivati al gol. Oggi non è di certo mancata la voglia ma tutto il resto si. Poche idee in attacco e giocatori che non sembravano sulla stessa traccia, mancanza di compattezza tra i reparti e poca attenzione in marcatura. Si rivede in campo ed El Biache che ha disputato un buon primo tempo per poi calare un po’ nel secondo, grave invece l’assenza di Bacci, Gravelo e Bembnista che contro l’Udinese sono stati tra i migliori in campo. Popov ,sostituito alla fine del primo tempo da Campaniello dopo una prestazione non all’altezza(e un movimento innaturale del ginocchio), ha dalla sua la parziale scusante dei pochissimi palloni giocabili ricevuti così come chiunque si sia alternato in attacco oggi. Anche Huqi che è spesso tra i giocatori che si mettono in evidenza ha fatto molta fatica, forse poco aiutato in fase d’impostazione e copertura dai due compagni di reparto. Buon impatto dalla panchina per Orlandi che nei minuti finali è sembrato l’unico a provarci ancora. Empoli che affronterà nella prossima gara di nuovo l’Udinese in casa ma stavolta nella sifda valida per i sedicesimi di Coppa Italia Primavera. Il match si disputerà mercoledì 4 dicembre al centro sportivo di Petroio-Vinci.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inzia la partita !

2′: Percussione sulla sinistra di El Biache che passa in mezzo a due e sul rimpallo a mezz’aria prova la rovesciata Monaco ma colpisce male

4′: Scavetto di Bonanomi per Gobbo ma è pronto Rugani con la chiusura

5′: Ancora un pericolo per l’Empoli che si fa bucare di nuovo sulla destra da Gobbo con Riccio che da pochi passi manca fortunatamente il controllo e la difesa può spazzare

9′: Ottima spizzata di testa di Matteazzi per Popov ma subisce un fallo e non un può continuare l’azione, secondo l’arbitro però nulla di irregolare

11′: GOL DELL’ATALANTA! Super gol di Simonetto da fuori area, l’esterno bergmasco parte dalla sinistra e rientra sul destro lasciando partire un bolide che si infila all’incrocio

14′: Empoli che finora sta subendo il ritmo alto dei ragazzzi di Zanchi

17′: Brutta palla persa in impostazione da Moray che favorisce la ripartenza atalantina ma è brava a chiudere la difesa

21′: Non trovando soluzioni migliori ci prova dalla distanza Huqi col sinistro, palla di poco a lato

23′: Buona uscita di Versari sul lancio verso Camara

24′: ottima combinazione sulla sinistra tra Monaco ed El Biache, guadagnano un angolo

27′: Empoli che fatica a creare un’azione offensiva costruita

32′: Poche idee in attacco per gli azzurri, Atalanta che per il momento si limita a congelare il gioco

35′: Ottima apertura di Huqi per El Biache che tenta un cross tagliato su cui però non può arrivare nessuno

39′: Pochi palloni giocabili arrivati sulle due punte dell’Empoli, troppi lanci lunghi nello spazio ma con poca precisione

41′: Ottima recupero di Matteazzi che mura la conclusione di Riccio su una ripartenza pericolosa

44′: GOL DELL’ATALANTA ! Dormita della difesa azzurra che su un cross dalla sinistra lascia libero Bonanomi al centro dell’area di stoppare col petto e poi insaccare di punta

45′: Concesso 1 minuto di recupero

45’+1: finisce così il primo tempo!

SECONDO TEMPO

45′: inizia il secondo tempo! Nell’Empoli è uscito Popov dentro Campaniello

46′: Subito pericoloso l’Empoli con il colpo di testa di Matteazzi che da pochi passi non trova però la porta

49′: GOL DELL’ATALANTA ! Copertura non perfetta di Rugani, sulla palla vagante si avventa Riccio che sposta il pallone e col destro la infila all’incrocio

54′: Schema su punizione dell’Empoli ben eseguito che libera Campaniello alla conclusione ma non trova la porta

56′: Graziato l’Empoli da Fiogbe che su cross di gobbo si era ritrovato sul secondo palo in solitaria a colpire di testa ma senza precisione

58′: Nell’Empoli fuori El Biache dentro Orlandi, fuori anche Olivieri dentro Lauricella, fuori anche Monaco dentro Majdandzic

62′: Due passaggi sbagliati a fila da parte di Huqi che poi commette anche un fallo di frustrazione e viene ammonito

64′: Inesistente l’Empoli in questi primi 20 minuti del secondo tempo

65′: Nell’Atalanta fuori Camara dentro Baldo

68′: Prova la galoppata Lauricella che poi crossa nel mezzo ma interviene male Matteazzi di testa

72′ Ancora un’occasione per l’Atalanta che arriva troppo facilmente al tiro da dentro l’area azzurra, stavolta Baldo spara alto

74′: Si divora il gol Trdan ! Su cross dal fondo di Lauricella la palla arriva a Trdan a due passi dal portiere il suo tiro finisce sull’esterno della rete

76′: Occasionissima sempre per riccio che di testa in tuffo su cross di Simonetto non inquadra il bersaglio

76′ Cambi per la Dea : fuori Bonanomi e Fiogbe dentro Capac e Idele

79′: Nell’Empoli fuori Huqi dentro Bacciardi

81′: tenta la conclusione dal limite Lauricella al volo ma sbuccia il pallone

84′: Prova orlandi a dare una scossa alla squadra recuperando palla e andando a chiudere l’azione di testa ma è poco preciso

87′: Buon tentativo di contropiede da parte degli azzurri che liberano Lauricella alla conclusione dal limite ma è centrale e blocca il portiere

88′; Nella Dea fuori Gobbo dentro Ghezzi e fuori Riccio dentro Martinelli

90′: Concessi 4 minuti di recupero

92′: Atalanta che congela il gioco tenendolo lontano dalla propria area

94′: Finisce così la partita !