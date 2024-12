M I L A N 3 E M P O L I 0

18′ Morata, 43′ Reijnders, 69′ Reijnders

A San Siro finisce con la vittoria del Milan per 3-0. Nel primo tempo Morata e Reijnders, poi ancora Reijnders nella ripresa. Peggior passivo della stagione fin qui. Contro queste squadre per poter far risultato ci devono essere necessariamente due situazioni: un Empoli al 101% e l’avversario non al meglio. Purtroppo oggi il Milan stava davvero bene e la squadra azzurra, che si è impegnata ed a suo modo non ha mai mollato, non ha fatto sicuramente le cose fatte al meglio. Soprattutto in fase di non possesso dove ci sono state diverse imperfezioni, anche per i già citati meriti degli avversari. Si è visto dai primi palloni giocati che la partita di oggi sarebbe stata in salita, una partita preparata con le non poche defezioni che ormai condizionano il lavoro di D’Aversa. Il primo tempo è stato totalmente un monologo rossonero (il passivo poteva essere peggiore), con solo una situazione in cui si sono visti i nostri. Peccato per il secondo gol preso nel finale della prima frazione e peccato per quella traversa piena presa da Maleh ad inizio ripresa. Proprio ad inizio del secondo tempo si sono viste le cose migliori dei nostri, con un’ aggressività che era cambiata, poi però l’inerzia del match è tornata dalla parte dei meneghini che sono andati a triplicare. Certo, oggi non possiamo esaltare particolarmente la prova della squadra, se non (come già detto) per un impegno che onestamente non è mai mancato. Si possono perdonare alcuni errori, anche quelli fatti da chi fin qui ha fatto miracoli. Cosi come si può passare sopra ad una sconfitta a Milano con il Milan, soprattutto se la classifica è quella che è. Complimenti che, a livello singoli, vanno fatti a Maleh che ha giocato una bella partita in tutte e due le fasi. Un passaggio a vuoto che lo si poteva tranquillamente mettere in conto nel ruolino di marcia. Non c’è da stare a ricamare più di tanto, a Verona vedremo sicuramente un Empoli diverso.

MILAN (4-3-3) : Maignan; Emerson Royal, Gabbia (74′ Pavlovic), Thiaw, Hernandez; Fofana (74′ Loftus-Cheek), Reijnders, Musah (74′ ChuKwueze); Pulisic, Morata (81′ Abraham) Leao (81′ Camarda).

A Disp: Sportiello, Torriani, Calabria, Tomori, Terracciano.

Allenatore: Paulo Fonseca

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze (70′ Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (66′ Esposito), Henderson, Maleh, Pezzella (46′ Cacace); Colombo (46′ Solbakken) Pellegri (75′ Ekong).

A Disp: Perisan, Seghetti, Sambia, Tosto, Bembnista, Belardinelli, Bacci, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

ARBITRO: Sig. Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Garzelli/Yoshikawa. VAR: Pairetto/Pagnotta.

Ammoniti: 24′ Gabbia (M), 35′ Colombo (E), 56′ Musah (M), 67′ Henderson (E).

LIVE MATCH

93′- Triplo fischio di Dionisi che sancisce il successo del Milan ai danni degli azzurri per 3-0, a fine partita Fonseca e D’Aversa hanno qualcosa da chiarirsi. Gli azzurri hanno sofferto la qualità e la voglia dei rossoneri, riuscendo a cambiare marcia nella ripresa ma la seconda rete di Rejinders ha chiuso definitivamente i conti. Sconfitta che a San Siro può andare nell’ordine naturale delle cose, non scalfisce il buon cammino fin qui portato avanti, testa alla trasferta in programma tra otto giorni a Verona.

93′- Camarda ruba palla a Marianucci, poi la difesa azzurra libera.

91′- Errato il disimpegno di Viti che intendeva servire Cacace. Rimessa laterale per il Milan, intanto si accende un capannello. Nervosismo tra Emerson e Royal ed Esposito, coinvolto anche Pellegri. Dionisi ristabilisce la calma senza tirar fuori cartellini gialli.

90′- Assegnati tre minuti di recupero.

90′- Ekong pescato in verticale, si immola Maignen su di lui ma l’attaccante azzurro era in fuorigioco.

89′- Percussione a destra di Loftus-Cheek, il suo cross in area intercettato da Maleh.

87′- Chukwueze a tagliare l’area trovando sul secondo palo Abraham, l’inglese calcia a lato da buona posizione.

86′- Emerson Royal da sinistra, il suo cross a trovare la rovesciata di Camarda a lato alla destra di Vasquez.

85′- Rejinders per Loftus-Cheek anticipato da Gyasi.

84′- Ultima sostituzione per il Milan: Camarda per Leao.

82′- Chukwueze procura il corner agli azzurri.

81′- Quarto cambio per Fonseca: Abraham per Morata.

80′- Ripartenza del Mulan, Leao viene fermato da Viti poi il sinistro di Chukwueze finisce a lato.

77′- Rossoneri in controllo con il possesso di palla. Morata vince il duello stavolta con Ismajli.

75′- Negli azzurri Ekong per Pellegri.

74′- Triplo cambio per Fonseca: Pavlovic, Loftus Cheek e Chukwueze per Gabbia, Musah e Fofana

72′- Esposito raccoglie la sponda di Cacace, la sua girata si perde sopra la traversa.

70′- Quarto cambio per D’Aversa: Marianucci per Goglichidze

69′- Arriva il terzo gol del Milan, il destro di Rejinders dal limite sorprende Vasquez firmando il 3-0

68′- Gyasi la mette in mezzo da sinistra, allontana Gabbia.

68′- Il sinistro di Theo Hernandez sugli sviluppi della punizione susseguente viene controllato da Vasquez.

67′- Cartellino giallo per Henderson per aver strattonato Emerson Royal.

66′- Non ce la fa l’inglese al suo posto Esposito.

65′- Problemi per Anjorin, staff sanitario azzurro in campo.

64′- Ripartenza del Milan sull’asse Theo Hernandez Rejinders, il suo cross per Morata intercettato da Ismajli.

62′- Dionisi non ravvisa la spinta ai danni di Cacace, si riparte con una rimessa laterale per il Milan.

61′- Destro da fuori di Anjorin fuori misura.

60′- Lungo lancio di Maignen a cercare lo scatto di Leao, Vasquez lo anticipa in uscita.

58′- Theo Hernandez per Morata anticipato da Ismajli, poi Fofana in verticale per Rejinders che non controlla adeguatamente la sfera. Maleh subisce fallo, punizione per gli azzurri.

57′- Leao pesca nel cuore dell’area Musah che con una finta prova a liberare Pulisic, allontana la difesa azzurra.

56′- Musah è il terzo ammonito della gara.

55′- Contatto tra Morata e Ismajli, la palla finisce in fallo laterale. Tornano in possesso di palla gli azzurri che hanno alzato il baricentro, la partita è cambiata rispetto alla prima frazione.

54′- MALEH! il suo sinistro dal limite dell’area respinto dalla traversa.

53′- Porta una maggiore pressione l’Empoli sul primo possesso azzurro.

51′- Cacace la scodella in area dove Maignen la fa sua abbastanza comodamente.

50′- Spinge con maggiore veemenza in queste prime battute della ripresa la squadra di D’Aversa.

48′- Fallo commesso da Ismajli su Emerson Royal, punizione in favore del Milan.

46′- L’Empoli muove il primo pallone della ripresa. Doppio cambio per gli azzurri: Cacace e Solbakken per Pezzella e Colombo.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo con il Milan in vantaggio sull’Empoli per 2-0, decidono al momento le reti di Morata e Rejinders. Azzurri in difficoltà soprattutto a centrocampo in fase di non possesso, consentendo ai rossoneri di portarsi troppo facilmente al limite dell’area.

47′- Emerson Royal per Musah, il suo cross respinto da Anjorin. L’inglese tocca con il gomito, Dionisi lascia proseguire dopo il check con il Var

46′- Guadagna rimessa laterale il Milan, se ne incarica Theo Hernandez.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

43′- La raddoppia Reijnders con una girata repentina raccogliendo la respinta di Viti non lasciando scampo a Vasquez.

42′- Vasquez fa sua la sfera sugli sviluppi del sesto angolo del Milan. La nebbia torna ad essere fitta, la visibilità di conseguenza si riduce.

41′- Dalla Bandierina va Theo Hernandez, allontana Viti sul suo palo. Sul proseguo dell’azione il cross di Emerson Royal per Gabbia anticipato, nuovo angolo per il Milan.

40′- Leao allarga per Pulisic, il destro dell’americano respinto in angolo da Viti.

39′- Dalla bandierina Pulisic con palla sul secondo palo, sponda di Gabbia per Musah anticipato da Viti poi lo travolge. Punizione legittima assegnata alla truppa di D’Aversa.

38′- Morata servito da Reinders, il suo destro deviato in angolo da Goglichidze.

37′- Riparte velocemente il Milan, va in conduzione Reinders a cercare a sinistra Leao: il destro sofisticato del portoghese bloccato da Vasquez.

36′- Pellegri mette in mezzo un cross fiacco, Thiaw allontana. Henederson commette fallo ai danni di Reinders.

35′- Primo giallo anche per gli azzurri, ne fa le spese uno degli ex Colombo per fallo su Reinders.

34′- Leao si mette in proprio ma trova sulla sua strada il solito Goglichidze.

33′- Piccola interruzione di una gara che scorre via molto veloce, punizione per il Milan all’altezza dell’out destro.

32′- Sull’altro fronte Pellegri non riesce a liberarsi della guardia portata da Gabbia.

31′- Ancora Goglichidze a togliere le “castagne dal fuoco” anticipando stavolta Morata.

31′- Pellegri conquista il primo angolo per gli azzurri. Gara vibrante con rapidi capovolgimenti di fronte.

30′- Bella chiusura di Goglichidze su Leao nei pressi della linea di fondo.

28′- Ancora pericolosi i rossoneri, Pulisic ci prova da fuori. Il suo sinistro finisce sopra la traversa.

26′- Theo Hernandez! sulla punizione susseguente il francese cerca la conclusione in porta che finisce alta.

25′- Goglichidze ferma fallosamente Leao, il Milan protesta per la mancata ammonizione al georgiano. Ammonito per proteste Fonseca.

24′- COLOMBO! anticipa Maignen ma il suo colpo di testa finisce a lato

24′- Gabbia è il primo ammonito della gara, punito il suo intervento su Pellegri.

23′- Anjorin vince il duello fisico con Morata, il suo cross viene respinto da Gabbia.

20′- Dopo il gol subito vedremo quale sarà la reazione degli azzurri.

18′- Si porta in vantaggio il Milan, recupera palla Fofana la mette in mezzo per Leao murato da Ismaili. La palla rimane nei pressi dove Morata non lascia scampo a Vasquez.

16′- Vasquez! deviazione del portiere colombiano dell’Empoli sulla sventola da fuori di Reinders.

14′- Cercano la combinazione Pellegri e Colombo, riparte l’azione del Milan.

13′- Morata! combinazione Theo Hernandez-Leao a premiare il taglio dello spagnolo, la sua girata si perde a lato.

12′- Le condizioni atmosferiche non sono ottimali: c’è una foschia che si abbassa con il passare dei minuti. Tuttavia al momento non ci sono problemi di visibilità.

10′- Manovra elaborata degli uomini di D’Aversa, Pellegri scarica per Maleh. Il centrocampista di proprietà del Lecce calcia abbondantemente sopra la traversa.

8′- Atteggiamento prudente in queste prime battute degli azzurri.

6′- Sugli sviluppi della punizione appena descritta Emerson Royal procura il secondo angolo per il Milan.

5′- Anjorin spende un giallo per fermare Rafa Leao, punizione per la squadra di Fonseca non lontano dal vertice sinistro dell’area.

3′- Conquista il primo angolo della gara il Milan, dalla bandierina Pulisic con palla sul secondo palo dove Vasquez interviene comodamente.

1′- Subito arrembanti i padroni di casa, combinazione Theo Hernandez-Leao, il cross che attraversa l’area. Il piatto destro di Emerson Royal respinto da Maleh. Ci sono proteste del Milan, Dionisi lascia proseguire.

1′- Il Milan gioca il primo pallone della gara, milanesi con la classica divisa a strisce verticali rossonere. Empoli in completo azzurro.

0′ – Azzurri in campo con la formazione ipotizzata ieri alla vigilia.

1° Tempo