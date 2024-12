Fiorentina ed Empoli si sono affrontate sei volte in Coppa Italia; gli azzurri hanno vinto il primo di questi incontri, mentre in tutti i successivi cinque hanno sempre avuto la meglio i viola.

La Fiorentina non ha vinto alcuno degli ultimi cinque confronti contro l’Empoli (4N, 1P); questa è già la peggior striscia per i viola contro gli azzurri considerando tutte le competizioni.

Tre degli ultimi quattro ottavi di finale di Coppa Italia disputati dalla Fiorentina sono terminati dopo i supplementari, il più recente, contro il Parma, addirittura dopo i calci di rigore; in questo parziale i viola hanno passato il turno tre volte venendo eliminati in un’occasione.

L’Empoli è sempre stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca; infatti l’ultimo passaggio del turno dei toscani risale al 2006, quando vinse 1-0 sia all’andata che al ritorno contro il Genoa.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite di Coppa Italia (3N, 2P), dopo che aveva ottenuto ben sette successi nelle precedenti nove (2P); inoltre la Viola ha subito quattro gol nell’ultima gara disputata nella competizione (1-4 contro l’Atalanta), tante reti quante nelle precedenti sei.

L’Empoli ha segnato in tutte le ultime 11 partite disputate in Coppa Italia e nella competizione solo una volta ha fatto meglio nella competizione (una serie di 19 tra il 1999 e il 2002).

L’Empoli è l’unica squadra che in questa edizione della Coppa Italia ha già trovato due gol al 90° minuto di gioco dei tempi regolamentari: Nicolas Haas dopo 89 minuti e 52 secondi contro il Torino e Jacopo Fazzini nel recupero contro il Catanzaro.

Fabiano Parisi ha un passato nell’Empoli, avendo disputato 78 partite, condite da tre gol, con la maglia azzurra tra Serie A e Serie B dal 2020 al 2023.

Cristiano Biraghi ha fornito esattamente un assist in ognuna delle ultime tre edizioni di Coppa Italia disputate – incluso quello per l’ultima rete della Fiorentina nella competizione (rete di Martínez Quarta, vs Atalanta, lo scorso 24 aprile) – tutti da calcio piazzato. Dal 2021/22, il difensore della Fiorentina è quello che conta più passaggi vincenti su palla inattiva nella competizione dagli ottavi in poi (tre, appunto).

Tra il 2021/22 e il 2022/23 Youssef Maleh ha disputato 35 partite e realizzato due gol con la maglia della Fiorentina in Serie A; altro ex è Szymon Zurkowski che in maglia viola ha collezionato solo quattro presenze nel massimo campionato.