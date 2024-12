Sarà il Sig. Giua di Olbia l’arbitro di Fiorentina-Empoli, gara in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 21.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Luca Mondin di Treviso e Francesca Di Monte di Chieti gli assistenti; Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco il IV uomo; Francesco Meraviglia di Pistoia il Var e Aleandro Di Paolo di Avezzano l’Avar.

Giua ha diretto 56 gare in Serie A, 3 in questa stagione, e 11 partite in Coppa Italia. Sei i precedenti con gli azzurri, con due vittorie, tre pareggi e una sconfitta: il successo per 3-2 sul campo della Virtus Entella dell’ottobre del 2017, la sconfitta 3-2 nella gara di Coppa Italia con il Napoli del gennaio del 2021, il pareggio in casa del Monza per 1-1 del febbraio dello stesso anno, il pari, 3-3, sul campo della Lazio del gennaio del 2022, il 2-2 con lo Spezia del febbraio dello scorso anno e la vittoria, lo scorso gennaio, 3-0 in casa contro il Monza. Sono 6 i precedenti con la Fiorentina con 3 vittorie e altrettante sconfitte.