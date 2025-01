VENEZIA DISTRATTO NEI PRIMI 30’ DI GIOCO – Il Venezia ha subito poco meno del 50% delle sue reti nella A 2024/25 nella prima mezz’ora di gara, 13 su 31.

VENEZIA 2024/25: IL TURN-OVER, I GOL SOLO CON TITOLARI E “TARTASSATO” DAI RIGORI – Venezia unica squadra della A 2024/25 che fa sempre i 5 cambi a partita (90 su 90 in 18 giornate), segna finora solo con titolari, mai con subentranti (unica rimasta nella A 2024/25) e, come il Genoa, ha subito finora più rigori (7).

LE POCHE SOLUZIONI GOL AZZURRE E NESSUN “ROSSO” IN FAVORE – Empoli compagine della serie A 2024/25 che manda in gol meno giocatori, soltanto 5, come il Lecce e che ancora non ha avuto “rossi” in favore, come il Monza.

I SUBENTRI DI EKONG – Emmanuel Ekong re dei subentri nella A 2024/25, 14 ingressi a gara in corso, come Simeone (Napoli) e Samardzic (Atalanta).

GENNAIO “NERO” PER ENTRAMBI I MISTER – Gennaio mese “nero” per le squadre di Di Francesco, media punti partita di 0,97, frutto di un bilancio formato da 10 vittorie, 13 pareggi e 21 sconfitte in 44 match disputati. Ai minimi anche le formazioni di D’Aversa, a quota 0,92 media punti-partita grazie a 7 successi, 4 pareggi e ben 16 sconfitte in 27 partite giocate.

ARBITRA SACCHI, BILANCIO IN EQUILIBRIO CON VENEZIA E EMPOLI – Juan Luca Sacchi di Macerata l’arbitro di Venezia-Empoli. Sacchi ha diretto 61 gare in Serie A, 6 in questa stagione. Sono nove i precedenti con gli azzurri con quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte: nel febbraio del 2018 il successo sul Parma con la vittoria della formazione di mister Andreazzoli per 4-0; nell’agosto del 2018 la sconfitta 0-3 con il Cittadella nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, nel luglio del 2020 il successo per 2-0 sul Frosinone; nell’agosto del 2021 la vittoria in Coppa Italia 4-2 sul Vicenza, a novembre dello stesso anno il successo per 2-1 sulla Fiorentina. Ancora in Coppa Italia, nel gennaio del 2022 ha diretto la sfida in casa dell’Inter terminata 3-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari; nello scorso torneo il 7-0 subito dalla Roma all’Olimpico e la sconfitta 1-0 sul campo del Milan, infine lo scorso novembre il pari per 1-1 sul campo del Lecce. Nove i precedenti col Venezia con bilancio di perfetto equilibrio, con tre vittorie venete, tre pareggi e tre sconfitte.

EBUEHI, ESPOSITO E MALEH GLI EX ARANCIONEROVERDI OGGI NELL’EMPOLI – Tyronne Ebuehi, Sebastiano Esposito e Youssef Maleh, questi gli ex veneti oggi in azzurro. Ebuehi ha giocato 20 gare nella stagione 2021/22; per Esposito 19 presenze e 2 gol da gennaio a giugno 2021 mentre Maleh conta 63 gare con 6 reti dal 2019 al 2021.

GARA DA EX PER EUSEBIO DI FRANCESCO – Di Francesco è un ex azzurro, avendo militato da giocatore nell’Empoli dal 1987/88 al 1990/91, per complessive 103 presenze e 3 reti tra serie A, B e C-1.

DI FRANCESCO IN DECISO VANTAGGIO SULL’EMPOLI – Sono 13 i precedenti ufficiali tra Eusebio Di Francesco e l’Empoli, con bilancio – a favore del mister arancioneroverde – di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

D’AVERSA IMBATTUTO CONTRO IL VENEZIA E SUE SQUADRE SEMPRE IN GOL – Roberto D’Aversa affronta per la sesta volta, da tecnico, i lagunari: mister azzurro imbattuto con 2 successi e 3 pareggi a proprio favore, sue squadre sempre in rete, totale di 8 marcature nei 450’ presi in esame.

MASSIMO EQUILIBRIO NEI 3 CONFRONTI TRA I DUE TECNICI; SQUADRE DI DI FRANCESCO SEMPRE IN RETE – Quarto incrocio tecnico in partite ufficiali tra Eusebio Di Francesco e Roberto D’Aversa e finora è assoluta parità con 1 successo per parte ed 1 pareggio, squadre di Di Francesco sempre in rete, 4 marcature nei 270’ presi in esame.