CAMPIONATO PRIMAVERA 1, 18a giornata di andata 4/01/2025 ore 13:00, Viola Park di Bagno a Ripoli (Fi)

FIORENTINA 4 EMPOLI 4

MARCATORI: 12′, 50′ Bertolini (F), 29′ El Biache (E), 36′, 69′ Gravelo (E), 49′ Tarantino(F), 58′ Popov (E), 63′ Ievolini (F)

FIORENTINA: 1 Vannucchi, 4 Baroncelli, 8 Harder, 9 Tarantino(90′ Presta), 10 Ievoli, 17 Romani(45′ Elia), 19 Trapani(79′ Puzzoli), 21 Deli(45′ Rubino), 28 Bertolini, 29 Mazzeo(67’Kouadio), 31 Scuderi

A disposizione: 30 Fei, 5 Sadotti, 6 Gudelevicious, 7 Lamouliatte, 11 Rubino, 18 Puzzoli, 25 Elia, 26 Kouadio, 27 Balbo, 37 Angiolini, 73 Presta

ALL. Daniele Galloppa

EMPOLI: 52 Versari, 7 El Biache, 8 Bacciardi(67′ Moray), 15 Falcusan, 27 Matteazzi(67′ Cesari), 33 Mannelli(67′ Huqi), 34 Bembnista, 39 Baralla(85′ Rugani), 77 Popov, 99 Gravelo, 97 Olivieri

A disposizione: 13 Vertua, 2 Moray, 3 Majdandzic, 6 Asmussen, 9 Akpa-Chukwu, 10 Cesari, 11 Monaco, 16 Boldrini, 23 Huqi, 41 Busiello, 91 Rugani

ALL: Alessandro Birindelli

Arbitro: Domenico Castellone

Assistenti:

Ammoniti: 73′ Elia (F), 83′ Falcusan (E)

Espulsi:

-Chi si era lamentato della scorsa partita contro la Cremonese non può avere da ridire sulla gara odierna che ha sicuramente offerto emozioni e spettacolo. Inizio lento e macchinoso per l’Empoli che passa subito in svantaggio, anche con un po’ di sfortuna, con il gol di Bertolini che oggi ha disputato una partita spaventosa ed è sicuramente l’MVP. Alla mezz’ora arriva la reazione azzurra che nel giro di 6 minuti ribalta completamente il risultato, prima con una giocata individuale di uno strepitoso El Biache e poi con una magia assoluto di Gravelo. La gioia però dura poco perchè dopo la battuta dal centro guadagna subito un rigore la Fiorentina. Dal dischetto va tarantino che si fa ipnotizzare da Versari, che nonostante i 4 gol subiti non ha alcuna colpa ma anzi ha contribuito a non aggravare il risultato. Ad Inizio ripresa l’Empoli va in confusione totale e nel giro di due minuti subisce due gol, prima Tarantino che riscatta l’errore dal dischetto e poi di nuovo bertolini che si crea da solo il gol. Lampo poi dell’Empoli che guadagna un rigore nel suo momento di maggiore difficoltà e dal dischetto Popov non sbaglia. Al 63′ è di nuovo vantaggio viola con l’ennesima cavalcata di Bertolini che appoggia per Ievolini. Poi la seconda magia del match di Gravelo che sposta il pallone sul destro e calcia un siluro imparabile per il portiere. Nonostante il buon punto portato a casa in una partita difficile bisogna sottolineare come i gol dell’Empoli nascano bene o male tutti da giocate individuali, salvo forse per l’azione che ha portato al rigore. I gol della Fiorentina d’altro canto vedono grosse ingenuità difensive da parte degli azzurri, con Mannelli che non è stato lucidissimo sul primo e terzo gol. Da segnalare le ottime prestazioni oggi di Versari, Gravelo e soprattutto El Biache che è stato fondamentale. Da rivedere invece l’apporto delle due mezzali titolari e di Mannelli. Empoli che sale a quota 22 punti in classifica e nel giro di una settimana dovrà affrontare prima l’Atalanta in Coppa Italia e poi il Cesena in campionato.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

2′: Parte forte la Fiorentina con una imbucata di Tarantino per Bertolini che viene murato dall’uscita provvidenziale di Versari che chiude in angolo

5′: Combina bene la Viola che arriva due volte sul fondo ma entrambe le volte il cross è neutralizzato dalla difesa azzurra

6′: Empoli che si affida a degli improbabili lanci lunghi per avanzare

10′: Fa fatica l’Empoli a salire, il possesso palla è tutto a favore della Viola

12′: GOL DELLA FIORENTINA! Brutta palla persa da Gravelo in attacco e sul contropiede viola è fortunato Bertolini a ricevere palla dopo un rimpallo ed andare fino in fondo palla al piede, battendo Versari con un destro a incrociare

14′: Contropiede Empoli ma spreca tutto El Biache che invece di servire uno dei due compagni a supporto calcia da posizione impossibile e non inquadra la porta

16′: Chiusura pericoloso ma efficace di Falcusan che entra in scivolata in area di rigore per fermare Bertolini

20′: Buono spunto di Gravelo che mette in difficoltà Romani e gudagan un calcio d’angolo

20′: Colpo di testa da angolo pericoloso di Bembnista con la palla che sfiora il palo e va fuori

21′: Empoli più propositivo e che ora tenta di ragionare palla al piede piuttosto che lanciare lungo

26′: Grande azione personale di El Biache che arriva alla conclusione dal limite su cui respinge corto il portiere ma non riesce a coordinarsi Popov per ribattere in rete

29′: GOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIII!!! Grande cambio di gioco di Baralla che allarga sulla sinistra per El Biache che rientra sul destro come poco fa ma stavolta è letale la sua conclusione da fuori

32′: Murato in extremis il cross basso di Gravelo che avrebbe potuto servire Popov tutto solo in area

36′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! MAGIA senza senso di Gravelo che su rimessa laterale controlla il pallone in area di ginocchio facendo passare la palla oltre il difensore mentre lui lo aggira dall’altro lato per poi concludere col destro in rete

37′: CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Non c’è tempo di rifatare o di scrivere che Bacciardi stende Tarantino in area, rigore netto

38′: PARA Versari ! ipnotizza Tarantino e poi sulla respinta subisce un fallo anche se rimane qualche dubbio su un possibile ulteriore rigore per la Fiorentina

42′: Cross dalla sinistra per la Fiorentin su cui però non può arrivare nessuno

45′: Su punizione prova lo schema l’Empoli a liberare il colpo di testa di Matteazzi ma quest’ultimo commette fallo

45′: Concesso 1 di recupero

46′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45′: Nella Fiorentina esce Romani dentro Elia, fuori anche Deli dentro Rubino

45′: Inizia il secondo tempo

47′: Buona chiusura di Olivieri che non concede nemmeno l’angolo

49′: GOL DELLA FIORENTINA! Cross dalla sinistra su cui va in affanno la difesa dell’Empoli e su cui arriva Tarantino che controlla e seguire e incrocia col sinistro

50′: GOL DELLA FIORENTINA! Confusione totale della difesa azzurra! Slalom di Bertolini che beffa Mannelli e col destro incrocia per il sorpasso viola

52′: Errore clamoroso dell’arbitro che non assegna un fallo su Bembnista e sul contropiede che ne nasce serve un intervento miracoloso di Falcusan

54′: Grande momento di difficoltà per l’Empoli che non riesce a reagire

57′: Rigore per l’Empoli ! Steso Bacciardi al centro dell’area su un cross basso di Gravelo dalla destra che lo avrebbe trovato solo davanti al portiere

58′: GOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Dal dischetto è freddissimo Popov che apre il destro e spiazza il portiere per il 3-3

60′: Tanti errori in fase d’impostazione da parte dell’Empoli oggi

62′: Non riesce a chiudere il triangolo Olivieri con Popov che lo aveva lanciato a rete

63′: GOL DELLA FIORENTINA! Ennesima cavalcata sulla destra di Bertolini che ha tutto il tempo di andare sul fondo e scaricare a rimorchio per Ievolini che in spaccata la butta dentro

67′: Nella Fiorentina fuori Mazzeo dentro Kouadio, nell’Empoli fuori Bacciardi dentro Moray, fuori Matteazzi dentro Cesari, fuori Mannelli dentro Huqi

69′: GOOOOOOL DELL’EMPOLI! Ancora Gravelo che parte dalla sinistra, rientra sul destro e fulmina il portiere

71′: Miracolo di Vannucchi sulla conclusione ravvicinata di Cesari ma c’era fuorigioco sul passaggio di Gravelo

77′: Empoli che ora va in avanti alla ricerca del vantaggio

79′: Nella Fiorentina fuori Trapani dentro Puzzoli

82′: Un indemoniato Bertolini semina il panico anche sulla fascia sinistra, bravo Falcusan a chiudere

85′: Nell’Empoli fuori Baralla dentro Rugani

87′: Ancora Bertolini pericoloso con i suoi cross ma viene chiuso bene da Rugani

90′: Nella Fiorentina fuori Tarantino dentro Presta

90′: Concessi 5 minuti di recupero

92′: Empoli che ha decisamente rinunciato ad attaccare negli ultimi minuti e lascia giocare la Fiorentina

95′: Prova a rientrare sul destro e calciare Rubino ma spedisce alto

95′: Finisce la partita !