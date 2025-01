V E N E Z I A 1 E M P O L I 1

4′ Pohjanpalo, 31′ Esposito

VENEZIA (3-4-1-2) : Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni; Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

A Disp: Joronen, Grandi, Haps, Schingtienne, Candela, Yeboah, Bjarkason, Chiesurin, Andersen, El Haddad, Gytkjaer, Raimondo.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.

A Disp: Perisan, Seghetti, Sambia, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Henderson, Bacci, Ekong, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Sacchi di Macerata. Assistenti: Rossi/Ricci. VAR: Serra/Mazzoleni

LIVE MATCH

1° Tempo

35′- Anjorin va in percussione, il suo cross basso allontanato dalla difesa del Venezia.

33′- Colombo si procura una rimessa laterale, ottima la sua giocata nello stretto in occasione del pareggio azzurro. La squadra di D’Aversa ha reagito con carattere e razionalità allo svantaggio avvenuto in circostanze davvero particolari.

31′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL bella combinazione Colombo-Esposito, il numero 99 azzurro non si fa pregare: il suo destro bacia il palo prima di infilarsi alle spalle di Stankovic

30′- Oristanio pescato in fuorigioco, punizione in favore dell’Empoli.

29′- Non viene assegnato il penalty, si riparte quindi da una rimessa laterale per i nostri.

27′- Sverko finisce a terra dopo un contatto con Anjorin, palla in fallo laterale. Rimane a terra il difensore croato del Venezia. Si riprende a giocare, stavolta è Colombo a finire a terra. Nuovo check in corso per valutare un eventuale contatto, nella circostanza l’intervento di Itzes.

25′- Esposito! conduzione di Anjorin a pescare il numero 99 azzurro deviato in angolo da Stankovic.

24′- Anche in questo caso c’è stato un breve check, si continua a giocare. Qualche dubbio rimane sull’intervento del numero 7 del Venezia.

23′- Chiedono un calcio di rigore gli azzurri per un tocco con il braccio di Zampano.

21′- Pareggia il conto dei corner il Venezia, dalla bandierina Ellertston poi il destro di Nicolussi Caviglia direttamente oltre la traversa.

20′- Vasquez! il portiere azzurro si immola su Ellertson, l’attaccante islandese finisce a terra. Dopo un breve check con il Var Sacchi ha lasciato proseguire.

18′- Non cambia il canovaccio della gara, la squadra di D’Aversa tiene il pallino del gioco in mano. Il Venezia si affida alle ripartenze.

16′- L’Empoli torna a far gioco nella metà campo lagunare.

14′- Colombo! il calciatore azzurro mura letteralmente il portiere avversario. Entra in area, il suo tiro respinto a porta vuota da itzes.

13′- Break di Anjorin, il sinistro dell’inglese neutralizzato da Stankovic

12′- Punito l’intervento di Zampano su Esposito, punizione per gli azzurri all’altezza del out sinistro nella propria metà campo.

10′- Il Venezia si mantiene nella metà campo azzurra, per l’Empoli c’è da tenere duro par qualche minuto.

8′- La squadra di Di Francesco prende coraggio, e con esso i tifosi di fede lagunare accorsi questo pomeriggio al “Penso” in una giornata soleggiata ma fredda.

6′- Adesso gli azzurri si dovranno mettersi alle spalle questo episodio negativo, dopo aver approcciato alla gara nella maniera migliore. Grave l’errore del portiere colombiano dell’Empoli. Ha atteso troppo per rinviare la sfera finendo per calciare sui piedi del finlandese, facendo una brutta figura e soprattutto generando il vantaggio avversario.

4′- Incredibile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il rilancio di Vasquez finisce sullo scarpino sinistro di Pojhanpalo e si insacca beffardamente alle sue spalle. Gli azzurri vanno sotto nella maniera più incredibile.

3′- Avvio arrembante dell’Empoli, dalla bandierina va Esposito il suo cross nei pressi dell’area piccola allontanato con i pugni da Stankovic.

2′- La squadra di D’Aversa va a calciare il primo angolo della gara, batte Pezzella, allontana la difesa di casa. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci prova uno dei due ex della gara Maleh. Il suo sinistro respinto oltre la traversa.

1′- Gli azzurri in completo bianco muovono il primo pallone del 2025, rispondono i lagunari con la consueta casacca scura con richiami di arancio e verde richiamando i propri colori sociali.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Aldo Agroppi ex Allenatore degli anni ’80 e ’90, scomparso il 2 gennaio scorso.

0′ – Alla fine D’Aversa sceglie Maleh e si va quindi con il doppio trequarti dietro a Colombo.