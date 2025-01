Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dal “Penzo” di Venezia.

VASQUEZ: 4,5 Inutile girarci intorno, l’errore che costa il gol del vantaggio veneto è di quelli da matita blu rimarcata. Senza quell’errore, imperdonabile, la gara poteva regalare un altro risultato. Compie un paio di buoni interventi, ok, ma quello sul gol è gravissimo.

GOGLICHIDZE: 6 Bravo in marcatura e nei raddoppi. Si fa apprezzare anche in qualche sgroppata a campo aperto.

ISMAJLI: 7 Se togliamo un pallone svirgolato, l’albanese gioca un’altra partita maestosa dove non sbaglia niente. Immenso nel gioco aereo e va detto che non era nelle migliori condizioni.

VITI:6 Recuperato all’ultimo minuto (si pensava partisse dalla panchina) sa mettere le solite pezze e recupera diversi palloni. Ogni tanto qualcosa rischia, si prende un giallo ma tiene botta fin quando in campo.

CACACE: S.V.

GYASI: 6 Meno propositivo del solito, ma se il Venezia sfonda pochissimo sulle fasce rispetto al solito lo deve anche al grande lavoro in copertura che fa l’ex Spezia.

SAMBIA: S.V.

ANJORIN: 7 Gli manca davvero solo il gol in questa partita, che peraltro ha cercato. L’inglese ha mostrato un passo ed una visione “superiore”, sapendo far bene le due fasi e dimostrando una qualità importante.

HENDERSON: S.V.

GRASSI: 6,5 Anche oggi il capitano si sa distingue per come tocca il pallone e come fa partire la squadra in verticale. In questo è sempre attento in fase di ripiegamento, pronto a spezzare il gioco avversario.

PEZZELLA: 6,5 Si rivede il pendolino che sta incantando in questa stagione dove. Vince sistematicamente il duello con Zampano ed è bravo a chiudere in diagonale su Pohjanpalo in una situazione di pericolo.

MARIANUCCI: S.V.

ESPOSITO: 7 Il voto odierno come i gol segnati fin qui, stupendo davvero tutti. Scalpita, sgomita, aiuta dietro e ci prova quando può. Instancabile e non addomesticabile. Bravissimo nello spingere dentro il bel pallone che gli offre Colombo.

EKONG: S.V.

MALEH: 6,5 Il mister lo manda in campo dal primo minuti e lui non delude. Sempre attento e sempre pronto a giocate intelligenti ed utili. Peccato per quel tiro meraviglioso che poteva essere il gol della domenica, negato da un super intervento di Stankovic.

COLOMBO: 6,5 Il 50% del gol azzurro è oggettivamente suo, dove compie una giocata pazzesca servendo Esposito che deve solo spingere. Partita davvero buona la sua, intelligente ma un po’ sfortunata quando ci prova.

MISTER D’AVERSA: 6,5 Anche oggi, cosi come nelle ultime gare, c’è da dire che all’Empoli manca qualcosa rispetto al risultato finale. Era importante però tornare a muovere la classifica e questo è stato fatto. La squadra non è andata KO dopo il beffardo gol subito quasi a freddo ed ha, anzi, dimostrato, rabbia e volontà. Un primo tempo in cui gli azzurri meritavano di stare avanti. I cambi arrivano più per dar fiato che per rimettere a posto, c’è davvero da sperare che l’infermeria (ma anche il mercato) porti un po’ di linfa. Ventesimo punto fatto al giro di boa, niente male!