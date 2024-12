A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell’incontro tra Empoli Genoa, che ha visto il successo dei liguri per 2-1.

VASQUEZ: 5.5 Non ha colpe sui tiri che portano ai gol genoani, ma talvolta difetta in fase di disimpegno con i piedi.

GOGLICHIDZE: 4.5 In occasione del primo gol subito sbaglia due volte: prima si addormenta lasciando passare il suo marcatore diretto, poi regala un assist d’oro per Badelj. Non bene nemmeno nel prosieguo del secondo tempo.

DE SCIGLIO: 6 Mette a disposizione la sua esperienza nei minuti più concitati della partita.

ISMAJLI: 5.5 Prova a far reggere la baracca e nel primo tempo ci riesce frenando Pinamonti con la solita tempestività. Come il complesso della difesa, va in difficoltà nella ripresa.

PEZZELLA: 6 Forse il meno colpevole del reparto arretrato. Prova a rendersi utile nell’insolito ruolo di terzo di difesa vincendo diversi duelli.

GYASI: 6.5 Complessivamente il più lucido degli azzurri. Non disdegna qualche sortita in avanti e si fa trovare pronto quando deve rintuzzare e contrastare.

ANJORIN: 6.5 In qualche momento della gara è un po’ troppo flemmatico, ma dai suoi piedi partono le azioni migliori. Pregevole l’assist per il gol di Esposito.

EKONG: SV

GRASSI: 6 Regia ordinata del centrocampista azzurro, costretto a districarsi nell’intricata linea mediana dove ci sono pochi spazi per poter costruire gioco.

MALEH: 6 Si rende partecipe positivo nell’assalto finale che non porta al gol del pareggio.

HENDERSON: 5.5 La sua centesima gara con la maglia azzurra non è particolarmente da ricordare. Prova a dare ordine e a entrare in qualche azione offensiva, ma con poca incisività.

FAZZINI: 5.5 Il suo ingresso non conferisce quella qualità e imprevedibilità che da lui ci si aspetta. In più anche qualche errore di troppo negli appoggi.

CACACE: 6 Sfortunato in occasione del tiro che sfodera nel finale di primo tempo costringendo Leali ad una super parata. Buona complessivamente la sua prestazione del primo tempo, cala nel finale.

MARIANUCCI: SV

ESPOSITO: 6 Bravo nello scartare la caramella che gli porge Anjorin provando a riaprire la partita. Un gol che però compensa il rigore sbagliato qualche minuto prima. Per il resto prova interessante in appoggio alla difesa.

COLOMBO: 5 Il suo lavoro è quello di fare gol e fin quando non ha palloni giocabili si può chiudere un’occhio. Oggi questi non sono mancati, e soprattutto nella ripresa sbaglia un controllo nell’area piccola da dilettanti.

MISTER D’AVERSA: 5.5 Terza sconfitta consecutiva con il sapore della beffa. Innegabile che oggi gli azzurri almeno un punto lo avrebbero meritato, soprattutto per come nel primo tempo si sia stati più pericolosi e per non aver mollato anche dopo il 2-0 avversario. Ovviamente si pagano degli errori individuali, dal punto di vista tattico si può rimproverare non molto. La classifica continua a rimanere positiva ma adesso si deve tornare a far punti contro il Venezia.