E M P O L I 1 G E N O A 2

46′ Badelj, 68′ Ekuban, 74′ Esposito

L’Empoli esce sconfitto per 2-1 (terza consecutiva) dalla sfida interna contro il Genoa, in una partita combattuta e ricca di emozioni, ma con un risultato che non rende giustizia alla prestazione degli azzurri. Gli uomini di mister D’Aversa, nonostante un approccio propositivo e una buona tenuta del campo, pagano caro alcuni errori individuali e lasciano ancora il “Castellani” a mani vuote. La gara si apre con un primo tempo giocato prevalentemente a centrocampo, dove entrambe le squadre cercano di imporre il proprio gioco attraverso rapide ripartenze. Tuttavia, è l’Empoli a mostrare maggiore pericolosità. Dopo mezz’ora di sostanziale equilibrio, arriva la prima vera occasione al 32’, quando Anjorin libera un destro da fuori area che costringe Leali a una parata spettacolare. L’episodio più clamoroso arriva però a due minuti dal termine della prima frazione: Cacace si libera bene e va al tiro, ma il portiere rossoblù si supera ancora una volta, deviando la palla sul palo esterno. Il Genoa, di contro, non riesce mai a calciare nello specchio della porta empolese nei primi 45 minuti, segno di una difesa azzurra ben organizzata e di un predominio territoriale che lascia speranze per la ripresa. La ripresa si apre nel peggiore dei modi per l’Empoli. Al 47’, un disastro di Goglichidze regala il vantaggio al Genoa: il difensore empolese sbaglia prima in disimpegno e poi nel contrasto, permettendo a Badelj di insaccare senza troppe difficoltà. La reazione azzurra non si fa attendere. Esposito viene steso in area al termine di un contropiede e si presenta sul dischetto con l’opportunità di pareggiare. Purtroppo, il suo rigore si infrange sul palo dopo una deviazione di Leali, che si conferma protagonista della giornata. La partita si accende con occasioni da una parte e dall’altra, ma al 66’ è il Genoa a trovare il raddoppio: Ekuban segna al termine di un contropiede nato da un errore di Grassi. Un duro colpo per gli azzurri, che però non si perdono d’animo. Al 74’, l’Empoli riapre la gara grazie a Esposito, che si riscatta con un colpo di testa perfetto su assist di Anjorin. Il gol infonde nuova energia agli uomini di D’Aversa, che si riversano nella metà campo avversaria, creando un vero e proprio assedio. Nonostante gli sforzi, il muro genoano resiste e, nel finale, è addirittura Vitinha a sfiorare il tris in contropiede. Una sconfitta che ha il sapore della beffa. La squadra ha mostrato carattere e qualità, ma è stata penalizzata da errori individuali che hanno spianato la strada ai rossoblù. Goglichidze, protagonista in negativo, e Grassi dovranno rapidamente voltare pagina, mentre la squadra può trarre conforto dalle prestazioni di Gyasi, instancabile, e di Esposito, che continua a trovare la via del gol. Adesso l’Empoli è chiamato a rialzarsi nella prossima sfida contro il Venezia. Una gara in cui sarà fondamentale tornare a fare punti, più per la classifica, che per il morale. I presupposti per ripartire ci sono: serve solo maggiore attenzione nei momenti chiave.

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez D; Goglichidze (70′ De Sciglio), Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin (79′ Ekong), Grassi (70′ Maleh), Henderson (59′ Fazzini), Cacace (79′ Marianucci) ; Esposito, Colombo.

A Disp: Perisan, Seghetti, Sambia, Tosto, Bembnista, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

GENOA (4-3-3) : Leali; Norton-Cuffy (38′ Sabelli), Bani, Vasquez J, Martin; Badelj (62′ Miretti) Thorsby (81′ De Winter), Frendrup; Zanoli (62′ Masini), Pinamonti (62′ Ekuban) Vitinha.

A Disp: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Ekhator, Marcandalli, Ankeyne, Kassa, Melegoni.

Allenatore: Patrick Vieira

ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Assistenti: Peretti/Di Gioia. VAR: Paterna/Guida.

Ammoniti: 65′ Thosby (G), 79′ Vitinha (G), 81′ Gyasi (E).

95′- Triplo fischio di Rapuano che sancisce la terza sconfitta consecutiva degli azzurri, sconfitti al “Castellani” per 2-1 dal Genoa. Seconda battuta d’arresto consecutiva tra le mura amiche della truppa di D’Aversa, penalizzata dagli episodi e da incertezze piuttosto evidenti nella propria area, unito a poca incisività in quella avversaria, compreso un rigore sbagliato da Esposito sull’1-0 in favore dei rossoblù.

94′- Ultimo minuto a disposizione per l’Empoli, palla scodellata nella metà campo avversaria. Brutto errore di Ekong che libera la ripartenza ospite.

93′- Ripartenza in campo aperto del Genoa, Ismajli salva sul sinistro di Vitinha. Corner in favore dei rossoblù sotto la curva occupata dai propri sostenitori.

92′- Ultimi assalti dell’Empoli a caccia del pareggio.

91′- Fischiato un fallo in attacco piuttosto dubbio agli azzurri. Si riparte da Leali.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

90′- Punizione in zona d’attacco per gli ospiti.

89′- Ismajli toglie le castagne dal fuoco chiudendo su Vitinha.

88′- Sugli sviluppi del successivo tiro dalla bandierina vengono pescati in posizione di fuorigioco gli attaccanti azzurri.

87′- Buona giocata stavolta di Colombo nel cuore dell’area, il suo destro viene deviato in corner.

86′- Vitinha all’altezza dell’out sinistro si procura un calcio di punizione.

85′- Esposito si procura un calcio di punizione all’altezza del cerchio di centrocampo.

84′- De Sciglio servito sul settore di destra, il suo cross finisce la propria corsa direttamente sul fondo.

83′- Conquista un nuovo tiro dalla bandierina la truppa di D’Aversa.

81′- Ultimo cambio per gli ospiti: l’ex De Winter per Thorsby

80′- Primo cartellino giallo per gli azzurri, finisce nella lista dei cattivi Gyasi per fallo su Miretti.

79′- Altra doppia sostituzione per D’Aversa: Marianucci ed Ekong per Cacace ed Anjorin.

79′- Secondo giallo nelle file del Genoa ne fa le spese Vitinha.

77′- Empoli tutto proteso nella metà campo rossoblù a caccia del pareggio. Adesso si fa sentire il pubblico di marca azzurra a sostegno della truppa di D’Aversa in questo forcing finale.

76′- Risponde il Genoa, ci prova Vitinha dalla lunga distanza non inquadra la porta di Vasquez.

74′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la riapre Esposito raccogliendo il cross morbido di Anjorin, il suo colpo di testa nel cuore dell’area non lascia scampo a Leali

73′- Ci prova ancora Anjorin da fuori, la conclusione dell’inglese bloccata da Leali.

71′- Doppia sostituzione effettuata da D’Aversa: De Sciglio e Maleh per Goglichidze e Grassi.

70′- Si procura un calcio di punizione l’Empoli, sulla palla Esposito. Ci prova il numero 99 con palla sopra la traversa

68′- Raddoppio del Genoa, transizione centrale di Thosby a cercare Miretti. Il suo cross basso trova Ekuban che anticipa Ismajli e depone la palla nella porta sguarnita

66′- Miretti si mette in proprio dal limite dell’area, arma il destro che non inquadra la porta di Devis Vasquez.

65′- Prima ammonizione della gara, ne fa le spese Thosby per fallo su Grassi.

64′- Il neo entrato Ekuban servito da Vitinha, in caduta cerca la conclusione: neutralizza Vasquez.

63′- Anjorin! si mette in proprio l’inglese, il suo sinistro si perde sopra la traversa.

62′- Triplo cambio per Vieira: Miretti, Masini ed Ekuban per Badelj, Zanoli e l’ex Pinamonti

60′- Conquista una rimessa laterale in zona d’attacco il Genoa.

59′- Prima sostituzione anche per gli azzurri: Fazzini per Henderson.

58′- Colombo! sbaglia un controllo l’attaccante di proprietà del Milan a due passi dalla porta di Leali, messo in movimento dalla sponda di Gyasi.

56′- Colombo! rasoiata del numero 99 azzurro a lato di poco, c’è stata una deviazione: primo angolo della ripresa per gli uomini di D’Aversa.

55′- Azione avvolgente degli azzurri: Esposito cambia gioco per Henderson, il suo cross viene ribattuto.

53′- Rigore parato! il destro di Esposito respinto da Leali sul palo per poi rimbalzare sul corpo del portiere ospite e rimane nelle sue mani..

52′- Dopo la breve revisione viene assegnato giustamente il penalty agli azzurri.

51′- Non sanzionato un rigore che ci appare solare su Colombo. Rapuano va al Var per valutare l’entità del contatto.

49′- Break di Anjorin a pescare Colombo, il suo sinistro è debole: blocca a terra Leali.

48′- Nella circostanza della rete del vantaggio rossoblù doppio errore “sanguinoso” di Goglichidze che ha favorito la rete ligure.

46′- Si porta in vantaggio il Genoa, errore di Vasquez in uscita, cross basso di Vitinha a trovare la stoccata vincente di Badelj

46′- Il Genoa muove il primo pallone della ripresa.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo sul risultato di 0-0 tra Empoli e Genoa, prima frazione piuttosto equilibrata e spezzettata. Degli azzurri tuttavia le occasioni migliori, con Gyasi in avvio e poi Anjorin e Cacace hanno obbligato Leali a due interventi con conclusioni dalla lunga distanza.

46′- Ancora un giocatore del Genoa a terra, stavolta si tratta di Vitinha.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Pinamonti entra in contatto con Anjorin, punizione in favore degli azzurri.

42′- Cacace! sinistro del neo zelandese messo in movimento da Henfderson, vola sulla propria destra Leali salvando il risultato.

42′- Punito l’intervento di Colombo su Martin. Nuova punizione assegnata al Genoa, stavolta nella propria metà campo.

40′- Pareggia il conto dei corner il Genoa, il cross di Vitinha ha attraversato l’area azzurra, prolungata da Pezzella oltre la linea di fondo.

38′- Non ce la fa l’inglese, al suo posto Sabelli.

37′- Arriva il secondo tiro dalla bandierina per il Genoa, mentre Norton-Cuffy sembra non farcela.

35′- Gioco interrotto, rimane a terra Norton-Cuffy.

34′- Vitinha viene fermato stavolta da Goglichidze.

33′- Terzo angolo per gli azzurri, si incarica della battuta Henderson. Il sinistro dello scozzese finisce direttamente sul fondo.

32′- Anjorin! l’inglese con il destro dal limite scalda i guanti a Leali.

31′- Ottima chiusura di Ismajli su Zanoli lanciato verso la porta. Primo angolo in favore degli ospiti.

29′- Punito l’intervento di Ismajli ai danni di Pinamonti.

28′- Si procura il secondo angolo la squadra di D’Aversa.

26′- Discesa sulla sinistra di Cacace, il suo cross troppo lungo per i compagni sistemati al centro dell’area.

24′- Ci prova Henderson da fuori, il sinistro dello scozzese è fuori misura.

22′- Si sbaglia molto da una parte e dall’altra, gara a tratti confusionaria.

20′- Molta aggressività ed intensità in questa prima parte del confronto a scapito della qualità.

18′- In questa fase si fa vedere in avanti con maggiore insistenza il Genoa sospinto dai tifosi rossoblù.

16′- Ci prova Vitinha sugli sviluppi di una punizione ribattuta da Pezzella, il destro del portoghese finisce sopra la traversa.

14′- Qualche difficoltà nel fraseggio per la squadra di D’Aversa sul pressing portato dai liguri.

12′- Cacace si procura il primo angolo della gara

11′- Ci prova Vitinha da fuori, il suo tiro non inquadra la porta di Vasquez.

11′- Rapuano assegna una nuova punizione ai danni del Genoa, Cacace ha commesso fallo lungo l’out destro.

9′- Pomeriggio soleggiato al “Castellani” con temperatura piuttosto mite, il Genoa è stato seguito da un numero cospicuo di sostenitori rossoblù che si stanno facendo sentire da inizio partita.

7′- Punito l’intervento di Goglichidze su Vitinha, punizione per il Genoa all’altezza dell’out sinistro.

5′- Ismajli perde un pallone sanguinoso in uscita Ismajli, intercetta palla Vitinha che lascia proseguire Pinamonti. Il suo cross basso viene intercettato a terra in due tempi da Devis Vasquez.

3′- Rispetto a quanto preventivato nel pre-gara è Pezzella a sistemarsi braccetto sinistro nella difesa a tre nel 3-5-2. Cacace avanzato nel ruolo di esterno a tutta fascia.

1′- Gyasi! il numero 11 azzurro trova impreparata la difesa avversaria, salta Leali fuori dall’area. Con la porta vuota non trova il bersaglio con un sinistro dalla lunga distanza a porta vuota.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara, Genoa in completo scuro.

0′ – Si dovrebbe andare con un 3-5-2 e non con il 3-4-2-1. Scelto ancora Cacace per sostituire l’infortunato Viti. Fazzini parte dalla panchina.

1° Tempo