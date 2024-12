I PRECEDENTI, NELLE SFIDE TOSCANE AVANTI L’EMPOLI 7-4 – Sfida numero 39 quella del Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Genoa, con un bilancio, nei 38 precedenti, di 10 vittorie azzurre, 17 pareggi e 11 successi genoani. Parlando delle sole gare giocate a Empoli, 20, sono sette i successi azzurri, nove i pareggi e quattro le vittorie liguri. Il primo confronto tra le due squadre risale alla stagione 1970/71 con le due formazioni che militavano nella terza serie e con il Genoa che vinse 2-0 grazie alle reti di Cini e di Capogna; 0-0 nell’ultima sfida tra Empoli e Genoa giocata lo scorso febbraio.

DUE SQUADRE “DA TRASFERTA” – Di fronte due delle 7 compagini della serie A 2024/25 che fanno meglio fuori casa che fra le mura amiche, come Juventus, Bologna, Napoli, Torino e Monza. In specifico per i toscani 7 punti al “Castellani” e 12 fuori, per il Grifone 6 a Marassi, 10 lontano dalla Lanterna.

RIGORI CON IL “CONTAGOCCE” PER AZZURRI E ROSSOBLÙ, ESPULSIONI OPPOSTE – Si sfidano anche due delle 4 squadre che finora calciano meno rigori, 1 per parte, come Monza e Como e opposte per espulsioni, nessun “rosso” per gli azzurri toscani (come Verona e Monza), nessuno subito dai rossoblù liguri (come Inter, Napoli ed Atalanta).

LE POCHE SOLUZIONI GOL AZZURRE – Empoli compagine della serie A 2024/25 che manda in gol meno giocatori, soltanto 5, come il Lecce.

LE CIFRE TONDE IN CASA AZZURRA – 200 in serie A per Alberto Grassi, che finora ha giocato con le maglie di Atalanta, Spal, Cagliari, Parma ed Empoli. Esordio il 22 novembre 2014, Atalanta-Roma 1-2. 100 in serie A italiana per Youssef Maleh, il cui debutto risale al 22 agosto 2021 in un Roma-Fiorentina 3-1. Fiorentina, Lecce ed Empoli le casacche finora indossate

UN EMPOLI ANEMICO E MOLTO DISTRATTO NEI FINALI DI GARA 2024/25 – Attenzione ai 15’ finali azzurri: nessuna rete segnata finora dai toscani tra 76’ e 90’ di gioco più recuperi, ma ben 7 incassate.

L’EX PINAMONTI GIOCATORE PIÙ DETERMINANTE DELLA A 2024/25 – Pinamonti show nel Genoa: 10 dei 16 punti rossoblu portano la firma di suoi gol decisivi, pari al 62,5% del totale, nessun giocatore nella serie A 2024/25 “pesa” così tanto sulle fortune di una squadra. L’attaccante rossoblu è al momento il giocatore più decisivo del torneo, alla pari di Orsolini (Bologna).

I “DIFETTI” DEL GENOA 2024/25 – Genoa squadra della A 2024/25 che segna i suoi gol solo con titolari, mai con subentranti, come il Venezia, “tartassato” dai rigori (6 subiti in 17 turni, come Venezia ed Udinese).

SONO CINQUE GLI EX DELLA SFIDA – Pietro Pellegri e Giuseppe Pezzella da una parte, Koni De Winter Andrea Pinamonti e Stefano Sabelli dall’altra; questi gli ex della sfida tra Genoa e Empoli. Partendo dagli ex rossoblu, Pellegri è cresciuto nelle giovanili del Genoa fino ad esordire in prima squadra nel dicembre del 2016, a 15 anni e 280 giorni; per lui in totale 10 presenze e 3 reti dal 2016 al gennaio del 2018. Pezzella conta 5 presenze con la maglia del Genoa in Serie A nella stagione 2018/19. Tre gli ex azzurri: De Winter ha vestito la maglia dell’Empoli nella stagione 2022/23, giocando 14 gare; 37 presenze e 13 reti per Pinamonti nella stagione 2021/22, mentre Sabelli ha giocato in azzurro 12 partite da gennaio a giugno 2021.

ARBITRA RAPUANO, MAI PARI CON GLI AZZURRI IN SERIE A – Antonio Rapuano di Rimini l’arbitro di Empoli-Genoa. Sono dieci gli incroci con gli azzurri, con quattro successi, un pareggio (in Serie B) e cinque sconfitte. Nella stagione 2017/18 la gara di Coppa Italia persa con il Renate ai calci di rigore, poi la sconfitta casalinga con il Cittadella 0-1 e l’1-1 casalingo con il Brescia; nel febbraio del 2020 il successo 1-0 in casa del Perugia, mentre nel campionato 2021/22, la sconfitta casalinga, 1-2 a settembre col Venezia e quella per 2-0 a febbraio in casa della Sampdoria. Nello campionato 2022/23 doppio successo azzurro, quello con il Monza per 1-0 in casa e quello di San Siro sull’Inter, sempre per 1-0; infine, nel torneo scorso, la vittoria per 1-0 a settembre sulla Salernitana e la sconfitta casalinga contro il Cagliari per 1-0. Quattro i precedenti con il Genoa, con una vittoria rossoblu, due pareggi e una sconfitta.

LA PRIMA VOLTA TRA D’AVERSA E VIEIRA – Primo incrocio tecnico in partite ufficiali tra Roberto D’Aversa e Patrick Vieira.

MAI PAREGGIO IN 9 SFIDE TRA D’AVERSA E IL GENOA – Roberto D’Aversa affronta per la decima volta, da tecnico: mai uscito il pareggio, 6 i successi del mister azzurro e 3 vittorie genoane.

INCROCIO INEDITO TRA I DUE TECNICI – Patrick Vieira affronta per la prima volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico.