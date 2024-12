Queste le parole del centrocampista azzurro, Alberto Grassi, al termine della gara persa in casa con il Genoa. Vi anticipiamo il tutto in formato audio e testo, domani dalle ore 12:00 (come da disposizione Lega) verrà rilasciato il video. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi & Simone Galli

Una buona prestazione ma una sconfitta. Qual è l’umore?

“Abbiamo fatto cose buone ma qualcosa ci manca. Se fai buone prestazioni ma hai zero punti qualcosa c’è da recriminare”

Potevate fare meglio sul secondo gol?

“Potevo fare meglio io, ho cercato di deviare io. Bisogna concentrarsi sulle prestazioni, continuare su questa squadra. Bisogna cercare di capire cos’è e poi migliorare”

Decisivo l’inizio della ripresa?

“Nel primo tempo meritavamo di più, poi è andata così purtroppo. Il Genoa ha giocatori di grande valore e sapevamo di affrontare una squadra tosta”