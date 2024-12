Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, al termine della gara persa in casa con il Genoa. Vi anticipiamo il tutto in formato audio e testo, domani dalle ore 12:00 (come da disposizione Lega) verrà rilasciato il video. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi & Simone Galli

Si è visto un buon Empoli, quali sono le recriminazioni maggiori?

“La partita rappresenta la stessa fatta con l’Atalanta, nel primo tempo abbiamo fatto meglio. Poi quando concedi certi gol, soprattutto il primo, diventa difficile recuperare. In questo momento dobbiamo pensare meno all’estetica, abbiamo creato molto. Non bisogna concedere troppo a una squadra esperta come il Genoa. Noi siamo giovani, dobbiamo aspettarci errori di inesperienza, l’importante è farne tesoro”

Quanto hanno pesato le assenze?

“Avremmo potuto portare a casa un buon risultato anche se abbiamo assenze. Non dobbiamo fossilizzarci su questo, la situazione è questa. Credo che se avessimo interpretato situazioni con più malizia, saremmo a fare altre considerazioni. Dobbiamo ragionare sul risultato della partita, curando quegli errori per non ricommetterli”

Avete perso per errori individuali?

“Devi saper sfruttare certe opportunità, abbiamo fatto anche belle azioni. Nel primo gol non mi soffermo sul singolo, perché si analizza la parte finale ma inizia da un fallo laterale sbagliato. Potevamo far meglio anche la parte finale, abbiamo commesso diversi errori e avuto la possibiltà di rimediare. In un percorso come il nostro può accadere”

Soddisfatto di chi è entrato nel corso della gara?

“Fazzini è entrato benissimo, come gli altri. Anche Maleh è entrato nel modo giusto, si sono create diverse situazioni per pareggiare la partita”

Passo falso o opportunità persa?

“Entrambe, era entrambe tenere distante il Genoa. Dobbiamo imparare laddove c’è la prestazione di portare a casa punti in maniera sporca. In un campionato di Serie A devi saperlo fare, come ha fatto il Genoa”

Con l’ingresso in campo di Fazzini la squadra ha avuto una scossa?

“Ci sono caratteristiche diverse, Fazzini ha qualità. Henderson sta facendo un campionato strepitoso, Fazzini purtroppo non era nella condizione di giocare dall’inizio. Fazzini è mancato ma ha dimostrato di coprire un ruolo che sembrava impensabile, ossia come mediano in mezzo al campo. Jacopo è un giocatore completo, deve solo migliorare in convinzione perché ha qualità per determinare”