Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri, usciti imbattuti pareggiando 0-0 contro la Juventus nel secondo anticipo della 4^ giornata di serie A disputata questo pomeriggio al Castellani

VASQUEZ: 7 Si conferma una sicurezza per gli azzurri, compie due grandi intervento disinnescando con un grande colpo di reni il colpo di testa di Gatti e poi ipnotizzando nella ripresa Vlahovic che si era presentato davanti a lui.

GOGLICHIDZE: 7.5 Una piacevole sorpresa il georgiano, conferma la buone prova mostrata a Bologna. Colpisce la grande personalità e la sicurezza da veterano fatta vedere al cospetto di una Big del campionato.

ISMAJLI: 7 L’albanese segue come come un’ombra Vlahovic riuscendo spesso e volentieri ad anticiparlo, rendendolo quasi inoffensivo. Se lo perde all’inizio della ripresa, ma per sua fortuna e degli azzurri Vasquez toglie “le castagne del fuoco”.

VITI: 7 Completa l’ottima prestazione fornita dalla difesa dell’Empoli con una prestazione maiuscola facendosi vedere anche in avanti.

GYASI: 6.5 Come sempre il solito “tuttafascia” e si fa apprezzare in entrambe le fasi. Bravo nel contenere Yildiz. Peccato per il gol sbagliato nel finale.

HENDERSON: 6.5 Preziosissimo nel recupero dei tanti palloni che sarebbero potuti diventare pericolosi. Si fa vedere poco in fase avanzata ma molto probabilmente segue l’indicazione dettate dal tecnico.

HAAS: SV

GRASSI: 7 Potrebbe meritare mezzo voto meno per il gol che si divora in maniera clamorosa, la sua partita però è di grande spessore. Dimostra dinamismo, visione e chiude sistematicamente in fase di non possesso.

ANJORIN: SV

MALEH: 6.5 E’ suo il primo tiro in porta del match bloccato da Perin, tiro che prova a ripetere nel finale di gara. Anche per lui le cose migliori arrivano in fase di non possesso dove offre una prestazione davvero importante.

PEZZELLA: 6.5 Continua il buon momento dell’esterno di sinistra che anche oggi compie diverse progressioni importanti. Anche se non riesce viene riproposto dall’ex Parma il cross a cercare Gyasi dall’altra parte. Cala nel finale.

ESPOSITO: 6 Non riesce ad essere efficace in avanti quando la squadra sviluppa gioco nella metà campo avversaria. Utile il suo apporto in fase di non possesso.

COLOMBO: 6.5 Cerca spesso il dialogo con i compagni provando a dare profondità in attacco, in alcune circostanze cerca anche il tiro dalla lunga distanza. Si sacrifica molto per la squadra sprecando molte energie, il tecnico lo sostituisce per dare maggiore freschezza all’attacco.

EKONG: 6.5 Con il suo inserimento gli azzurri tornano ad accompagnare maggiormente la fase offensiva, entra in tutte le azioni più pericolose mettendo sul piatto della bilancia la specialità della casa, ovvero la velocità e il cambio di passo in campo aperto.

PELLEGRI: 6 Approccia bene alla gara ma il “granata” che ha ancora addosso lo porta ad eccedere e rischiare un cartellino rosso.

ALL. SULLO (D’Aversa squalificato): 7.5 Inutile girarci intorno, la partenza di quest’Empoli è davvero di quelle da stropicciarsi gli occhi ed oggi è arrivata la certificazione. Volevamo su tutto vedere la stessa personalità mostrata nelle precedenti gare, sapendo che il risultato sarebbe potuto essere avverso. Abbiamo visto una squadra che non solo ha saputo chiudere tutte le fonti di gioco della Juve, una squadra solida, intelligente e lucida, ma siamo andati davvero davvero vicini a vincerla nel finale. Pienamente azzeccata tutta la strategia del match, dalla preparazione alla scelta della rosa iniziale, per chiudere con i cambi che hanno ulteriormente aumentato i giri.