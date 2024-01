Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori per la seconda volta in stagione al “Castellani”, superando il Monza per 3-0 nella gara di esordio in panchina di Davide Nicola:

CAPRILE: 6 Poco impegnato in tutto il primo tempo, è davvero bravo al decimo del secondo tempo a respingere un colpo di testa ravvicinato di Mota. Nella ripresa poi è amministrazione e lui è preciso.

ISMAJLI: 7 Schierato da braccetto destro del 3-5-2 si disimpegna molto bene, mettendo al servizio il fisico per annullare gli attaccanti del Monza. Sempre concentrato e attento per tutti i 90 minuti, palesando un eccellente senso della posizione e letture delle situazioni in area.

WALUKIEWICZ: 7 Conferma un periodo tutto sommato positivo, sembra trovarsi a suo agio al centro della difesa. Vince tutti i duelli su Colombo, intervenendo sistematicamente con grande tempismo sull’ex Milan che non vede mai la palla.

LUPERTO: 7 Dimostra grande duttilità ed applicazione in un ruolo diverso per lui, ovvero quello del sinistro nel 3-5-2. Efficace e puntuale nella propria metà campo, si distingue per lanci in profondità in uno dei quali Gyasi si “divora” la palla del vantaggio sullo 0-0.

BERESZYNSKI: 6 Non viene quasi mai messo in difficoltà dall’attacco monzese. Bravo negli anticipi di testa.

CACACE: 6 Sostituisce il compagno di reparto sistemandosi sulla sinistra. Si distingue per alcune sgasate nella sua zona di competenza, dando il suo apporto a questa fondamentale vittoria.

ZURKOWSKI: 9 Semplicemente il giocatore che mancava! Giocatore che avrebbe potuto fare le fortune anche dei due allenatori precedenti. Due partite, due ottime prestazioni (oggi straordinaria), addirittura quattro gol (doppietta odierna) diventando in due giornate il capocannoniere azzurro. Fa bene le due fasi, si diverte, ha visione ed è libero di testa come forse nessuno in squadra. E’ lui l’elemento di “rottura”.

GRASSI: 6.5 Grande sacrificio nel “traffico” della linea mediana, sempre aggressivo e tonico vince spesso i duelli con i dirimpettai dando un efficace contributo in fase di non possesso, utile anche in costruzione.

MARIN: 6 Gara ordinata quella del romeno che si districa bene nelle due fatti. Qualcosa di meglio, a voler essere precisi, lo fa quando deve recuperare, nel palleggio è ordinario.

MALEH: 6 Fa “legna” come suo solito sbrigando al meglio i compiti assegnati.

GYASI: 6 Al minuto undici si divora l’ennesimo gol che sarebbe meritevole di licenziamento per giusta causa. Non parliamo di un difensore navigato ed estremamente sicuro ma, certamente, la dietro si districa bene e sembra a suo agio. Per generosità e disponibilità è come pochi giocando su ambo le fasce.

CAMBIAGHI: 6 Meno appariscente rispetto alle ultime uscite, in avanti non lo si vede quasi mai. Concreto nelle cose che viene chiamato a fare in un modulo in cui andrà visto.

FAZZINI : S.V.

CERRI: 6 Fa a sportellate e si mette a disposizione in quel “gioco sporco” che nessuno fin qui faceva. Da aggiungere che ha fatto un solo allenamento con la squadra. Ovviamente, la davanti, gli si richiederà qualcosa in più in futuro ma oggi ha fatto bene il suo compito.

SHPENDI: 6 Con caratteristiche diverse da chi va a sostituire cerca al meglio di dare il suo contributo. Una sufficienza di stima visto il risultato.

MISTER NICOLA: 7 Come si dice in gergo, è buona la prima. L’Empoli si mette con un modulo che lui conosce bene ma che è nuovo per i nostri e, guardando la partita odierna sembra che fosse provato da mesi e mesi. La scossa caratteriale è sicuramente arrivata ma, giusto per voler tenere i piedi per terra evitando (anche a lui) voli pindarici, si ritrova un giocatore straordinario come Zurkowski – che nessuno dei due predecessori ha avuto – e di fronte un Monza che è sembrato davvero poca cosa. Spesso la prima partita di un nuovo allenatore porta benefici. Adesso le aspettative si alzano, inevitabilmente, a lui adesso il compito di trovare equilibrio e continuità.