E M P O L I 1 P A R M A 1

Marcatori: 37st Sartori,40st Coppola

EMPOLI: 1 Vertua, 2 Parente, 3 Tempre, 4 Paoliuc, 5 Capacci, 6 Tatti, 7 Massarelli, 8 Forciniti, 9 Fiorini, 10 Longo(21st Mboumbou), 11 Coppola

A disposizione: 12 Poggiolini, 13 Bartelloni, 14 Biscontin, 15 Alfani, 16 Suplja, 17 Bicchierini, 18 Pagni, 19 Mboumbou, 20 Torri

ALL. Andrea Lisuzzo

PARMA: 1 Astaldi, 2 Mena Martinez, 3 Nicolosi, 4 Konatè, 5 Conde, 6 Fatu Rares, 7 Elia(35st Brekalo), 8 Coulibaly, 9 Sartori, 10 Marchesini(24st Legati), 11 Biliboc

A disposizione: 12 Testoni, 13 Andreotti, 14 Lombardo, 15 Cabassa, 16 Luppi Bianchini, 17 Brekalo, 18 Legati, 19 Arditi, 20 Primavera

ALL. Matteo Centurioni

Ammoniti: 18st Sartori, 29st Elia,

Espulsi:

Arbitro: Duccio Mancini

Assistenti: Bertelli, Scorteccia

L’Empoli non va oltre il pareggio in casa con il Parma in una partita che si è accesa solo nel quarto d’ora finale. Nel primo tempo l’Empoli ha provato a costruire dal basso partendo dal portiere ma il Parma ha occupato bene gli spazi e in ripartenza ha creato di più. Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno proposto un calcio più di ragionamento che di corsa ed intensità, ma senza arrivare al tiro con continuità. Il match si sblocca al 37′ del secondo tempo con gli ospiti che vanno in vantaggio dopo un’azione ben manovrata sulla fascia sinistra conclusa dal loro numero 9 Sartori. La reazione dell’Empoli è immediata e dopo 5 minuti Mboumbou viene servito con un lancio lungo a scavalcare la difesa, dribbla un avversario e serve a Coppola il pallone del pareggio.