E M P O L I 3 M O N Z A 0

12′ Zurkowski, 38′ Zurkowski, 73′ Zurkowski

Al Castellani gli azzurri tornano finalmente al successo e superano 3-0 il Monza. Decide una tripletta di Szymon Zurkowski, due nel primo tempo uno nel secondo. Una vittoria che mancava da novembre a Napoli, ed in casa addirittura da fine settembre. E’ indubbiamente buona la prima di mister Nicola che, evidentemente, è riuscito a dare la scossa che tutti (fin da subito) speravamo arrivasse, fosse anche solo per giustificare il secondo esonero di stagione. Un Empoli che si è subito adattato alle idee di calcio dell’allenatore ex Crotone con la difesa a tre – cinque logicamente in fase di ripiegamento – che da tempo non si vedeva. Ma, soprattutto, il coniglio dal cilindro sembra esser stato trovato in Zurkowski che è tornato in stato di grazia, anche più di quanto potessimo chiedere. Chissà che il non aver vissuto tutto il pregresso, non sia proprio la miglior qualità del polacco. Gara giocata con grande diligenza e con grande attenzione, vittoria ampiamente meritata per quanto visto anche al cospetto di un Monza che ha palesato un buon palleggio ma poca concretezza. Quella odierna è una vittoria importantissima, una medicina che dovrà servire per poter iniziare il percorso di recupero in una classifica che ancora non ci vede “salvi”. Volendo ragionare di numeri sono tre punti in più del girone di andata (ne servono nove) e meno diciannove dai ventidue che vanno fatti. Una vittoria da festeggiare ma limitatamente all’oggi, il rischio della rondine che non fa primavera è dietro l’angolo ed il campionato si farà sempre più difficile di qui alla fine. Pensare che oggi tutti i problemi siano stati risolti sarebbe il peggio errore da commettere, ma chi deve gestire siamo sicuri non cadrà in questo.

EMPOLI (3-5-2) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (60′ Cacace), Zurkowski, Grassi, Marin (60′ Maleh), Gyasi; Cambiaghi (86′ Fazzini), Cerri (68′ Shpendi).

A Disp: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Indragoli, Baldanzi, Corona.

Allenatore: Davide Nicola

MONZA (3-4-2-1) : Sorrentino; Izzo (46′ D’Ambrosio), Marì, Caldirola; Pereira (66′ V. Carboni), Gagliardini (46′ Bondo), Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (75′ Maldini), Mota; Colombo (46′ Maric).

A Disp: Mazza, Gori, Donati, Bettella, A. Carboni, Akpa Akpro, Ferraris, Ciurria.

Allenatore: Raffaele Palladino

ARBITRO: Sig. Giuia di Olbia. Assistenti: Meli/Alassio. VAR: Irrati/Piccinini

Ammoniti: 48′ Bereszynski (E), 69′ Caldirola (M), 72′ Mota Carvalho (M), 91′ Pablo Mari (M).

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplice fischio di Giuia, esordisce come meglio non poteva l’esperienza di Davide Nicola sulla panchina azzurra. Arriva un netto 3-0 griffato Zurkowski in versione bomber implacabile per liquidare un Monza sotto tono. 3-5-2 attento, baricentro basso per concedere possesso palla agli avversari, pungendo in maniera efficace in contropiede. Si riparte con questa convincente vittoria la lotta per la permanenza in serie A.

91′- Terza ammonizione nelle file del Monza. Ne fa le spese Pablo Marì per fallo su Fazzini.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

90′- Dalla rimessa laterale lunga, Caprile esce in bello stile facendo sua la sfera.

89′- Punito il fallo di Cacace su Mota Carvalho. Sugli sviluppi della punizione, allontana in fallo laterale la difesa azzurra.

88′- Si perde direttamente sul fondo il cross di Kyriakopoulos. Intanto la classica “sciarpata” in maratona, sta maturando una vittoria fondamentale in chiave salvezza per gli azzurri.

86′- Ultimo cambio anche per l’Empoli: Fazzini per Cambiaghi

84′- Gioca sul velluto adesso la squadra di Nicola, la gara ormai non ha molto da raccontare.

82′- Sugli sviluppi del sesto angolo per il Monza, deviazione di testa di Caldirola bloccato da Caprile.

80′- Ultimi dieci minuti più recupero, sta maturando la seconda vittoria al “Castellani”. Nelle precedenti partite gli azzurri avevano segnato cinque reti, ben tre sono state segnate oggi nel giro di 73′ minuti.

78′- Ennesimo lungo possesso palla degli ospiti.

76′- Adesso l’Empoli è logicamente in fiducia, la terza rete di Zurkowski ha chiuso la gara. Ma gli azzurri non sono parsi mai davvero in difficoltà oggi.

75′- Ultimo cambio per il Monza: L’ex Maldini per Colpani.

74′- Check del Var, c’è da valutare una eventuale posizione di fuorigioco di Shpendi. Confermato il terzo gol degli azzurri.

73′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Tripletta dell’implacabile Zurkowski, il polacco raccoglie la deviazione di Caldirola su tiro di Shpendi, il suo sinistro non lascia scampo a Sorrentino

72′- Ammonito per proteste anche Mota Carvalho.

70′- Punizione calciata da Maleh, palla in mezzo all’area, allontana la difesa ospite.

69′- Prima ammonizione nelle file del Monza: ne fa le spese Caldirola per fallo su Gyasi.

69′- Shpendi obbliga al fallo Caldirola.

68′- Terzo cambio per l’Empoli: Shpendi per Cerri.

66′- Quarta sostituzione per il Monza: Valentin Carboni per Pedro Pereira.

65′- Colpani si incarica della battuta del quinto corner per il Monza.

65′- Punito l’intervento di Zurkowski ai danni di Caldirola, punizione per il Monza.

62′- Ci prova Kyriakopoulos con il sinistro palla sopra la traversa.

60′- Doppio cambio anche per Davide Nicola: Cacace e Maleh per Bereszynski e Marin.

59′- Ismajli in anticipo poi Grassi perfeziona il disimpegno.

57′- Cambiaghi ruba palla nella metà campo azzurra, steso da D’Ambrosio. Inevitabile il calcio di punizione per l’Empoli.

55′- Gioco fermo intanto, è rimasto a terra nell’area azzurra Pablo Mari.

54′- Caprile! Salva il risultato del portiere azzurro sul colpo di testa di Mota Carvalho.

52′- Grassi procura il primo angolo della ripresa per i brianzoli. Dalla bandierina Colpani, si avventa sul primo palo Pablo Mari, c’è un tocco di un difensore azzurro: sarà ancora angolo per gli ospiti.

51′- La mette in mezzo Colpani, allontana con i pugni Caprile poi la girata di D’Ambrosio nel cuore dell’area non inquadra la porta.

50′- Gyasi interviene in ritardo su D’Ambrosio. Punizione per il Monza nei pressi della linea di fondo, una sorta di corner corto.

48′- Primo ammonito della gara, ne fa le spese Bereszynski per fallo su Pessina.

47′- Ci prova Marin da fuori con palla a lato alla sinistra di Sorrentino.

46′- Triplo cambio per Palladino: D’Ambrosio, Bondo e Maric per Izzo, Gagliardini e Colombo.

46′- L’Empoli muove il primo pallone della ripresa.

2° TEMPO

47′- Si va all’intervallo con gli azzurri in vantaggio sul Monza per 2-0. Concreti, attenti e concreti gli azzurri guidati da Nicola alla sua “prima”. Per il Monza tanto possesso piuttosto evanescente, l’Empoli sembra avere anche una maggiore carica agonistica e determinazione rispetto alla prima frazione.

47′- Chiude in attacco l’Empoli, Gyasi guadagna una rimessa laterale.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Ultime battute della prima frazione, gli azzurri beneficano di una rimessa laterale.

43′- Cross di Kyriakopoulos allontanato in angolo da Luperto.

40′- La “prima” di Nicola è iniziata bene, gli azzurri hanno sfruttato al massimo le occasioni avute. Grande impegno e sacrificio in fase di non possesso, concedendo solo una sterile supremazia territoriale al Monza.

38′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Zurkowski ancora lui, raccoglie la sfera respinta da Sorrentino sulla conclusione di Cerri: l’inserimento a rimorchio del polacco è perfetto, di testa mette la sfera alle spalle del portiere avversario

37′- Punizione per l’Empoli, il fallo è stato commesso da Colombo ai danni di Grassi.

35′- Gyasi perde palla ma poi va a chiudere su Colpani. Torna in possesso di palla la formazione ospite.

33′- Si riparte da Caprile con palla scodellata nella metà campo del Monza.

32′- Walukiewicz vince il duello con Colombo subendo il fallo dell’ex attaccante del Milan. Nella stessa azione rimane a terra Izzo, dopo uno scambio di “cortesie” con Cambiaghi.

31′- Gagliardini! il destro dell’ex Inter largo di poco alla destra di Vicario che sembrava essere fuori causa.

29′- Ancora una buona lettura di Walukiewicz su Mota Carvalho.

28′- Gagliardini taglia la difesa azzurra a pescare il taglio di Pedro Pereira. Il portoghese pescato in posizione di fuorigioco.

27′- Percussione di Gyasi a premiare l’inserimento di Cambiaghi, si chiude la difesa del Monza.

25′- Marin perde un pallone “sanguinoso” in uscita, percussione di Gagliardini a pescare il taglio di Mota Carvalho: il suo destro non inquadra la porta di Caprile.

23′- Esce dal “guscio” la formazione azzurra guadagnando una rimessa laterale.

21′- Bereszynski in netto ritardo su Mota Carvalho. Sugli sviluppi della punizione per il Monza, efficace la chiusura di Gyasi.

19′- Dalla bandierina Mota Carvalho con palla scodellata in area, allontana la difesa azzurra.

18′- Grassi produce il primo angolo della gara per il Monza.

17′- Punito il fallo di mano commesso da Gyasi. Giuia assegna il calcio di punizione per il Monza.

16′- Conclude direttamente verso la porta Colpani ma Caprile risponde presente sul suo palo.

15′- Colombo guadagna un calcio dei punizione per il Monza, punito il fallo di Bereszynski.

14′- Secondo gol per il polacco in due partite, dopo quello – purtroppo non decisivo – siglato a Verona.

12′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Zurkowski con un destro di rara bellezza dalla linea dell’area che non lascia scampo a Sorrentino

10′- Gyasi si “mangia” il vantaggio!! l’ex Spezia pescato in verticale da Luperto, si presenta in area ma si fa ipnotizzare da Sorrentino.

9′- Lungo possesso palla del Monza, l’Empoli con attenzione a coprire tutte le zone del campo.

7′- Walukiewicz non concede spazio a Colombo, nuova puntuale chiusura del polacco in fallo laterale.

5′- Buona chiusura di Walukiewicz su Colombo in fallo laterale.

4′- Gli azzurri provano a muovere palla, il modulo degli azzurri sembra essere un 3-4-2-1 con Cambiaghi e Gyasi a supporto di Cerri.

3′- L’Ex Inter fa il suo ritorno sul rettangolo di gioco. Intanto Bondo ha iniziato il riscaldamento, vedremo se sarà soltanto una mossa precauzionale o meno.

2′- Rimessa laterale lunga per gli azzurri, palla scodellata in area: Cerri – al suo esordio – commette fallo in attacco proprio su Gagliardini.

1′- Il Monza in casacca interamente bianca gioca il primo pallone della gara. Primo attacco della gara è dei brianzoli, punito il fallo commesso da Gagliardini ai danni di Bereszynski.

0′ – Si gioca subito “alla Nicola” con il suo 3-5-2. Subito titolare Alberto Cerri, arrivato due giorni fa che viene preferito a Shpendi. Baldanzi recupera ma parte dalla panchina mentre si aggiunge Berisha al lungo elenco degli assenti.

1° Tempo