E M P O L I 5 S A L E R N I T A N A 2

Marcatori: 35′ Cosentino(S), 41′ Lauricella(E), 45′,4st Popov (E), 11st Di Vico (S), 19st Lo Monaco(E), 45+2 Voroneanu (E)

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavernini(37st Tsoulkanis), 3 Lauricella(21st Berizzi), 4 Huqi(30st Bertellotti, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Bagordo(21st Fanucchi), 8 Mazzi, 9 Popov(30st Voroneanu), 10 Orlandi(21st Chiaverini), 11 Monaco(21st Rossetti)

A disposizione: 12 Fioravanti, 13 Berizzi, 14 Tsoulkanis, 15 Fanucchi, 16 Chiaverini, 17 Bertellotti, 18 Guglielmino, 19 Voroneanu, 20 Rossetti

ALL. Andrea Filippeschi

SALERNITANA: 1 Di Vincenzo, 2 Negro (10st Spalletta), 3 Farina, 4 Gonnella, 5 Verza, 6 Nunziata, 7 Cafaro(10st Bencivenga), 8 Di Vico(30st Venanzi), 9 Cosentino(45st Bisogno), 10 Ambrosio, 11 Migliore(10st Lombardi)

A disposizione: 12 Palazzo, 13 Bencivenga, 14 Spalletta, 15 Ionita, 16 Farina, 17 Venanzi, 18 Boccardelli, 19 Bisogno, 20 Lombardi

ALL. Luca Fusco

Arbitro: Marco Pascali

Assistenti: Orsini, Di Legge

Ammoniti:15′ Cosentino, 10st Popov, 39st Gonnella, 45+3 Rossetti, 35 st Farina

Espulsi:Gonnella

Empoli che nel primo tempo parte forte mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria, soprattutto grazie alle sponde di Popov ad innescare Orlandi e Lo Monaco. A passare in vantaggio però è la Salernitana che trova fuori posizione la difesa avversaria, complice anche un’uscita a vuoto Versari, e la punisce con Cosentino. Al 35′ Lauricella su punizione aggira la barriera con il suo sinistro per riportare il risultato in pareggio. Nel primo tempo si completa la rimonta empolese con Popov che colpisce di testa dopo che la conclusione del compagno è finita sulla traversa, gol nato ancora una volta da calcio piazzato. Ad inizio ripresa allunga l’Empoli ancora con Popov che vince un contrasto con il portiere dopo un bel cross di Lo Monaco. Dopo poco accorcia la Salernitana con Di Vico su un’azione personale che conclude con un tiro da fuori. Al 19′ Lo Monaco parte dalla sinistra, scarta tutta la difesa avversaria, rientra sul destro e la piazza all’incrocio. Ritmi alti dall’inizio alla fine che l’Empoli è bravo a gestire e a far girare bene la palla. Da ultimo c’è spazio anche per Voroneanu per il definitivo 5-2 per i padroni di casa. Vittoria convincente dal punto di vista del punteggio finale e del gioco dimostrato ma che rischiava di non concretizzarsi per le tante occasioni fallite, sopratutto nel primo tempo. Empoli che sale a quota 28 punti in classifica e mantiene il quarto posto.