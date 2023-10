A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle relative alla partita tra Fiorentina ed Empoli, terminata col punteggio di 0-2.

BERISHA: 8 Almeno tre-quattro interventi decisivi, soprattutto nella prima frazione. Nella ripresa fa sempre buona guardia, smanacciando in uscita e riuscendo a concludere con la porta inviolata. L’ultima parata nei minuti di recupero è il suggello a una prestazione di grande qualità

EBUEHI: 7.5 Ci mette spesso il fisico nelle situazioni più sporche, riuscendo sempre a farsi rispettare. Nel secondo tempo Sottil prova a metterlo in difficoltà ma non perde mai la calma.

WALUKIEWICZ: 8 Non perde un contrasto e di testa non si fa mai superare, nemmeno nei momenti più concitati della gara.

LUPERTO: 8.5 Un baluardo insuperabile che guida la difesa con grande carisma. Non perde un duello, trascina i compagni e si immola quando serve. Semplicemente perfetto.

CACACE: 7 Non si fa intimorire da Nico Gonzalez che è un cliente scomodissimo. Intelligente a non strafare e bravo a rintuzzare ogni velleità.

BASTONI: SV

MARIN: 7 Svolge bene il suo compito anche se a volte esce dalla manovra del gioco. Dà una mano per un’ora dimostrando anche doti insolite di grande sacrificio.

FAZZINI: 7 Entra in campo col piglio giusto, riuscendo a sporcare molte trame della Fiorentina. Bravo a servire Gyasi per il 2-0.

GRASSI: 8 Giganteggia a centrocampo orchestrando le azioni più pericolose, compreso il primo gol che nasce da una sua intuizione.

MALEH: 8 Inesauribile la sua energia, il suo apporto è costante fino al novantesimo. Pressa, corre, porta la croce, fa anche qualche falletto malizioso per fermare i viola. La sua quantità è una delle chiavi tattiche del match.

CAMBIAGHI: 7.5 In avvio sciupa un ghiotto contropiede ma non si fa avvilire dall’errore. Sempre nel vivo del gioco, si fa trovare pronto anche in fase di ripiegamento quando serve. Nel secondo tempo si porta letteralmente sulle spalle la squadra.

BALDANZI: SV

CAPUTO: 7.5 Fa a sportellate con Milenkovic fin dal primo minuto ma soprattutto segna il gol del vantaggio degli azzurri. Una prova di sacrificio che viene premiata dalla prima rete stagionale.

DESTRO: 6.5 Ha l’arduo compito di sostituire Caputo nel momento di maggiore sofferenza. Si trova anche davanti

CANCELLIERI: 7.5 Nel primo tempo riesce a conquistare spazio nelle praterie concesse dalla difesa viola e rendersi amore pericoloso. Cala un po’ nella ripresa, ma il dispendio di energie è stato notevole.

GYASI: 7.5 Che gol il primo in azzurro! Si fa trovare pronto sull’imbeccata di Fazzini e realizza il raddoppio azzurro con una zampata da pochi passi.

MISTER ANDREAZZOLI: 9 Una vittoria goduriosa. L’Empoli si sblocca nella trasferta più sentita, mettendo in campo l’ardore e la perfezione dei tempi migliori. In difesa gli azzurri sono impeccabili, non lasciano passare uno spillo. Andreazzoli ha preparato la partita nel migliore dei modi, sfruttando tutti gli spazi concessi dalla Fiorentina. Oggi merita un voto altissimo, perché è una vittoria che può significare anche una svolta.