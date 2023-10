F I O R E N T I N A 0 E M P OL I 2

FIRENZE INCHINATI AD EMPOLI!!! violaTO IL FRANCHI !!! ABBIAMO VINTO NOI ABBIAMO VINTO NOI ABBIAMO VINTO NOI !!! IL DERBY E’ NOSTRO !!! Gli azzurri straordinariamente vincono il derby a Firenze e lo fanno con grande merito per 2-0!!!! C’è poco da aggiungere all’incredibile ed incommensurabile goduria che stiamo provando, un emozione indescrivibile che va oltre a tutto e che ci fa venire brividi e lacrime di gioia. La decidono un gol di Ciccio Caputo al 20’ del primo tempo e Gyasi che finalizza un contropiede al minuto 81. E’ stata una prestazione straordinaria da parte di tutti. Una partita giocata con la voglia di vincerla, con la voglia di regalare la più grande delle gioie. Un primo tempo da incorniciare, e la prima frazione avrebbe potuto vedere anche qualche gol in più per la pericolosità portata dai nostri. Da evidenziare anche il gol annullato, dopo alcuni minuti, per un mani dello stesso Caputo. La squadra di Andreazzoli ha saputo serrare i ranghi dalla cintola in giù ed ha poi saputo ripartire bene, con ottime verticalizzazioni in velocità. Inevitabile che nella ripresa ci fosse maggiore sofferenza, con la Fiorentina a cercare di rimettere a posto la propria partita, ma i nostri sono stati stoici e l’hanno saputa tenere li, su quel risultato di vantaggio, andando poi a sfruttare l’unica vera azione offensiva. Una roba da lacrime, una roba che chi l’ha vissuta non la dimenticherà. Non ci sono altri commenti da aggiungere, c’è solo la festa! Una partita che farà storia, una partita che resterà nella storia. Quello che resta da dire è soltanto un gigante GRAZIE alla squadra (tutti straordinari compreso Berisha), al mister, ai tifosi presenti. ORGOGLIOSI DI ESSERE EMPOLESI

20′ Caputo, 81′ Gyasi

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Kayode, Quarta, Milenkovic, Parisi; Arthur, Duncan (73′ Mandragora); Gonzalez, Bonaventura, Brekalo (46′ Sottil); Nzola (73′ Beltran).

A Disp: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Ranieri, Dalle Mura, Lopez, Infantino, Kouame, Barak, Ikone.

Allenatore: Vincenzo Italiano

EMPOLI (4-3-2-1) : Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace (83′ Bastoni); Marin (66′ Fazzini), Grassi, Maleh; Cancellieri (77′ Gyasi), Cambiaghi (83′ Baldanzi) ; Caputo (66′ Destro).

A Disp: Caprile, Perisan, Bereszynski, Guarino, Maldini, Ranocchia.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ARBITRO: Sig. Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Del Giovane/Politi. VAR: Paterna/Manganiello.

Ammoniti: 52′ Walukiewicz (E), 71′ Cancellieri (E), 76′ Beltran (F), 79′ Fazzini (E).

LIVE MATCH

96′- E’ finita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il derby si tinge di azzurro. L’Empoli espugna per la terza volta della propria storia il “Franchi” vincendo per 2-0, lo fa con un gol per tempo segnato da Caputo e Gyasi. Prestazione di grande applicazione, sacrificio e solidità riuscendo a limitare la maggiore qualità avversaria, regalando una notte magica che profuma di storia!!!!

95′- Destro! l’attaccante azzurro si presenta davanti a Terracciano calciando a lato.

95′- Berisha! fondamentale il portiere azzurro su Sottil sugli sviluppi del dodicesimo angolo della Fiorentina.

94′- Bonaventura per Beltran anticipato da Walukiewicz, prestazione sopra le righe anche per il centrale polacco. Destro tiene palla poi Baldanzi manda alto.

93′- Da destra va Mandragora allontana la difesa azzurra.

93′- Altro giro dalla bandierina per la Fiorentina.

91′- Traversone di Sottil troppo lungo per Beltran con palla a lato.

90′- Assegnati sei minuti di recupero.

89′- Sugli sviluppi del corner, ci prova Mandragora allontana in corner Berisha.

88′- Monumentale Luperto ad intercettare la sponda di Martinez Quarta che intendeva servire Beltran.

87′- Fazzini subisce fallo, punizione in favore degli azzurri.

85′- Possesso palla della Fiorentina, la manovra viola sembra asfittica in questa fase anche grazie all’egregio lavoro degli azzurri. Intanto Milenkovic genera l’ennesimo angolo.

83′- Ultimi cambi per gli azzurri: Bastoni e Baldanzi per Cacace e Cambiaghi

81′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GYASI GYASI GYASI 0-2 AZZURRO!! stavolta il 2-0 è buono, Fazzini innescato sulla destra mette un cross basso nel cuore dell’area avversaria dove l’ex Spezia da pochi passi non si fa pregare andando a festeggiare sotto lo spicchio di tifosi azzurri

79′- Gonzalez prova a sfondare sulla destra, allontana Cacace sui piedi di Mandragora poi la sfera finisce fra le braccia di Berisha.

79′- Spende un giallo Fazzini per fermare Parisi.

78′- Bonaventura la scodella nell’area affollata, Beltran controlla con il braccio. Punizione per gli azzurri.

77′- Terzo cambio per gli azzurri: Gyasi per Cancellieri.

76′- Cancellieri recupera palla obbliga al fallo Beltran, l’argentino è il primo ammonito della Fiorentina.

75′- Tiro di Beltran respinto da Luperto, poi la sfera finisce sul fondo: nuovo angolo per la Fiorentina. Dopo il breve consulto con il Var si procede alla battuta del tiro dalla bandierina.

74′- Cambiaghi ottiene una preziosa rimessa laterale nei pressi della linea di fondo. Ottima la sua prestazione di stasera, anche in fase di non possesso.

73′- Doppio cambio per Italiano: Mandragora e Beltran per Duncan e Nzola.

72′- Rimane a terra Luperto dopo lo scontro aereo con Nzola.

71′- Ammonito Cancellieri per proteste, provvedimento apparso eccessivo all’indirizzo del calciatore azzurro che si stava spiegando con il direttore di gara.

70′- Ci prova da fuori Milenkovic blocca facilmente Berisha.

69′- Cross da destra di Nico Gonzalez lungo per tutti i compagni direttamente sul fondo.

67′- Avanza di qualche metro la Fiorentina procurandosi il quarto angolo. Dalla bandierina ancora il suo cross respinto sul fondo da Ebuhei, nuovo corner per i viola.

67′- Sottil per Parisi francobollato da Walukiewicz in fallo laterale.

66′- Primi cambi per Andreazzoli: Fazzini e Destro per Marin e Caputo.

64′- Bonaventura cerca una palla in verticale ma nessun compagno riesce ad intervenire. Si riparte da Berisha.

63′- Kayode serve indietro Bonaventura, il suo destro sul quale si immola letteralmente Maleh.

62′- Guadagna punizione l’Empoli, Cambiaghi tamponato dall’Ex Parisi.

61′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova ancora Bonaventura con palla sopra la traversa.

60′- Bonaventura da fuori, il suo destro finisce a lato alla destra di Berisha. C’è stato un tocco, terzo angolo per la Fiorentina sostenuta dalla “Fiesole”

58′- Grande freddezza e tempismo di Luperto su Martinez Quarta pescato da un eccellente suggerimento di Bonaventura. Si fa più insistente il forcing dei viola.

57′- Sottil punta Ebuhei, dal vertice sinistro dell’area lascia partire un destro respinto con i pugni da Berisha poi commette fallo Duncan su Cambiaghi.

56′- Manovra avvolgente della Fiorentina, il cross da destra a trovare la deviazione aerea di Sottil. Il numero 7 della Fiorentina non dà forza blocca Berisha.

55′- Buona la copertura di Ebuhei ad intercettare un lancio di Parisi, poi Cambiaghi obbliga al fallo Duncan. Punizione per gli azzurri.

53′- Lancio di Walukiewicz per Cambiaghi, il suo servizio per Caputo che salta Terracciano ma non inquadra la porta. Si riparte da una punizione per la Fiorentina, l’attaccante azzurro era in fuorigioco.

52′- Stavolta la punizione la guadagna Cambiaghi, intanto viene ammonito Walukiewicz per un precedente fallo ai danni di Duncan.

51′- Buona giocata difensiva di Cacace su Nico Gonzalez, obbligando l’argentino al fallo.

49- Traversone da destra di Duncan allontana corto con i pugni Berisha, Sottil di prima intenzione spara alto sopra la traversa.

48′- Punizione all’altezza dell’out sinistro per la Fiorentina. Accelerazione sulla destra di Nico Gonzalez, Cacace procura il primo angolo della ripresa per la Fiorentina.

46′- Punizione guadagnata dai viola, batte profondo Duncan la fa sua in uscita acrobatica Berisha.

46′- La Fiorentina muove il primo pallone della ripresa. Italiano ha effettuato un cambio nell’Intervallo: Sottil per Brekalo.

2° Tempo

49′- Dionisi manda le squadre al riposo con l’Empoli meritatamente in vantaggio al “Franchi” sulla Fiorentina. Decide al momento il gol di Caputo – primo stagionale- al 20′. Di gol l’attaccante azzurro ne aveva segnato un altro, ma è stato annullato perchè è stato ravvisato un tocco di mano. Prestazione finora molto positiva della squadra di Andreazzoli, capace di chiudersi limitando le iniziative avversarie organizzando ripartenze ficcanti in campo aperto.

48′- Caputo mandato in verticale da Cambiaghi, anticipato da Martinez Quarta. L’attaccante azzurro era in fuorigioco.

47′- Incursione di Parisi sulla sinistra, il suo cross dalla linea di fondo attraversa l’area azzurra, allontana la difesa dell’Empoli.

45′- Gol annullato all’Empoli a Ciccio Caputo per un tocco di mano su cross di Maleh.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Ancora un contatto tra Bonaventura e Maleh, fallo del’Italo-Marocchino. Punizione calciata dai viola, allontana la difesa dell’Empoli.

41′- Si accendono gli animi, cade a terra Maleh dopo un contatto a gioco fermo con Bonaventura. Si riparte comunque con la punizione di Brekalo scodellata in area, allontana con i pugni Berisha.

40′- Cambiaghi se ne va sulla destra si porta al limite, la combinazione con Grassi e Cancellieri ma la difesa viola riesce a sbrogliare.

39′- Cross di Bonaventura in mezzo all’area, la torsione aerea di Nzola blocca Berisha. In precedenza c’era stato un controllo approssimativo di Ebuhei, il difensore azzurro non aveva controllato la palla con la mano.

38′- Nico Gonzalez obbliga al fallo Cancellieri, l’argentino è una costante spina nel fianco per gli azzurri.

37′- Cross di Brekalo nei pressi della linea di fondo bloccato da Berisha. Sull’altra sponda si interrompe l’azione degli azzurri con la chiusura di Martinez Quarta.

36′- Parisi la mette in mezzo, ma il suo servizio è troppo arretrato per i compagni con palla che attraversa l’area.

34′- Brekalo per Bonaventura che cade al limite dell’area, Dionisi ha lasciato proseguire.

33′- Il pressing portato dagli attaccanti dell’Empoli sta avendo i suoi frutti, difensori della Fiorentina spesso in affanno nei disimpegni.

32′- Ristabilita intanto la parità numerica, Caputo è tornato in campo.

30′- Problemi per Caputo, l’attaccante azzurro momentaneamente fuori dal campo. Intanto nell’azione descritta in precedenza di Cambiaghi, c’era stata una deviazione di Terracciano: quindi terzo angolo per l’Empoli.

29′- Cambiaghi! servito da Caputo il numero 28 azzurro pescato in area manda la palla sopra la traversa.

27′- Sembra aver accusato il colpo del gol subito la Fiorentina, dopo aver approcciato molto bene nella prime battute di questo derby.

25′- Torniamo al presente con una ripartenza azzurra condotta da Cambiaghi ed Ebuhei, il numero 28 azzurro chiuso in corner da Milinkovic.

24′- Primo gol stagionale in trasferta per gli azzurri, l’ultimo gol risaliva al 29 maggio scorso a Verona. In quella circostanza la gara si chiuse 1-1 la rete dell’Empoli venne messa a segno Stojanovic al 94′.

22′- Reagisce la Fiorentina procurandosi con Arthur il primo angolo della gara per i viola.

20′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL CAPUTOOOOOOOO, SIAMO IN VANTAGGIO!!! l’attaccante azzurro servito da Grassi scavalca Terracciano con un pallonetto

19′- Sull’altra sponda si propone Cacace, il suo cross viene bloccato dall’altro ex Terracciano.

18- Applica lo schema la squadra di Italiano, cross di Parisi a cercare la sponda di Nzola per Martinez Quarta che si produce in una rovesciata a centro area, c’è la coordinazione ma non la precisione per il centrale argentino della Fiorentina.

17′- Grassi obbligato al fallo per fermare Nico Gonzalez, punizione per la Fiorentina affidata a Brekalo.

15′- Berisha! risponde ancora il portiere azzurro sul sinistro velenoso di Duncan, poi gli azzurri allontanano la sfera.

14′- Cancellieri beneficia della sponda di Caputo, si presenta in area il suo sinistro sopra la traversa.

12- Berisha! ottimo intervento del portiere azzurro su Nico Gonzalez servito da Bonaventura, il colpo di testa a botta sicura dell’argentino ha trovato il riflesso dell’estremo difensore albanese.

11′- Sugli sviluppi del corner Caputo stacca di testa colpendo la palla con il braccio. Punizione assegnata ai viola.

10′- Caputo apre a destra sulla corsa di Cambiaghi, fermato in angolo da Milinkovic. Gli azzurri vanno a calciare il primo tiro dalla bandierina del match.

9′- Fraseggio in ampiezza dei viola, i nostri occupano gli spazi efficacemente nella propria metà campo.

7′- Proiezione offensiva di Martinez Quarta premia la corsa dell’ex Parisi, il suo cross allontanato da Luperto.

6′- Sfonda a sinistra Cancellieri, entra in area mette in mezzo per Cambiaghi: il suo tiro respinto inavvertitamente da Caputo. Primo acuto anche per la truppa di Andreazzoli.

5′- Pescato stavolta in posizione di fuorigioco Nzola, si riparte quindi con una punizione per gli azzurri.

3′- Nico Gonzalez pesca in verticale Buonaventura, il colpo di tacco a cercare Nzola. L’attaccante ex Spezia viene chiuso efficacemente dalla difesa dell’Empoli, favorendo la comoda uscita di Berisha.

2′- Prova l’accelerazione sulla sinistra Cancellieri francobollato da Kayode, l’ultimo tocco è del calciatore azzurro. Si riparte da una rimessa laterale per la Fiorentina.

1′- L’attesa è finita comincia il derby numero 15 al Franchi, il primo pallone viene giocato dagli azzurri in completo bianco questa sera. Classica divisa viola per la Fiorentina

0′- Grassi vince il ballottaggio con Ranocchia, Ebuehi quello con Bereszynski. Per il resto formazione come annunciata. Baldanzi va in panchina.

1° Tempo