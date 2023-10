Quinta giornata di campionato UNDER 16, 23 ottobre, presso Campo Sportivo Monteboro

EMPOLI 2 LECCE 0

EMPOLI: 1 Vannini, 2 Tavanti, 3 Gori, 4 Baralla(29st Liberali), 5 Antonini, 6 Mennini(29st Barbieri), 7 Blini(29st Magherini), 8 Lo Monaco, 9 Campaniello(24st Checcacci), 10 Busiello, 11 Guglielmino(40’Pellegrini)

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Smajlaj, 14 Santoro, 15 Fiacchini, 16 Barbieri, 17 Magherini, 18 Liberali, 19 Pellegrini, 20 Checcacci

ALL. Davide Moro

LECCE: 1 Ciaccia, 2 Magrì(29st Basile), 3 Bozzolo, 4 Muya(32st Longo), 5 Sergi, 6 Palmieri, 7 Candido, 8 De Paolis(32st Guida), 9 Margheriti, 10 Marrocco, 11 Bavardo(25st Voglino)

A disposizione: 12 Conte, 13 Basile, 14 Guida, 15 Longo, 16 Voglino

ALL. Marrocco Fabio

Ammoniti: 9’st Busiello

Espulsi: nessuno

Marcatori: 9′, 20st Campaniello (E)

Arbitro: Duccio Magherini

Assistenti: Reali, Diodati

Grande prestazione dei ragazzi di Moro che gestiscono bene la partita senza concedere troppo agli avversari. Ad indirizzarla subito nel verso giusto ci pensa Campaniello al 13′, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta di Ciaccia dopo il tiro di Busiello. Primo tempo che prosegue senza grandi emozioni, con l’Empoli bravo a far circolare la palla in attesa dell’imbucata vincente. Secondo tempo più vivace con l’Empoli che sfiora più volte il raddoppio con Blini, oggi particolarmente ispirato. Raddoppio che arriva al 20′ proprio su assist di Blini che combina con Campaniello per il 2-0 e la doppietta del capitano azzurro. Lecce che prova allora a spingersi in avanti con coraggio ma trova un muro nella difesa dell’Empoli, anzi nella fase difensiva in generale mostrata in campo dalla squadra. Partita che termina dunque con il risultato di 2-0 per i padroni di casa che confermano l’ottimo momento di forma, oltre che il primo posto in classifica con 13 punti ottenuti finora.