Queste le pagelle dei calciatori azzurri usciti vittoriosi per 2-1 nella gara di Coppa Italia giocata a Torino

SEGHETTI: 8 Si mostra sicuro tra i pali e nelle uscite e non può nulla sul gol di Adams. Ma i veri miracoli li compie sul finire del match: prima è provvidenziale in uscita su Zapata, poi compie una respinta incredibile, “alla Vicario”, sulla zuccata a colpo sicuro di Maripan. Assoluto protagonista.

DE SCIGLIO: 6.5 Gioca in una posizione un po’ ibrida, non sempre in linea con gli altri due difensori azzurri. Non è ancora al top ma si destreggia bene alla sua prima da titolare in azzurro.

MARIANUCCI: 7 Il più solido del pacchetto arretrato. Bravo in alcune occasioni a leggere preventivamente le giocate del Torino, guida la difesa da veterano duellando con Zapata nei momenti più caldi della ripresa

TOSTO: 6 Avvio prudente, necessita di qualche minuto per assestarsi, poi nel primo tempo tiene bene nonostante la pericolosità dell’attacco granata.

VITI: SV

SAMBIA: 6 Talvolta tende a nascondersi, ma quando trova spazio coraggio mostra buone doti. Gli manca il ritmo partita, nel secondo tempo va un po’ più in apnea.

GYASI: SV

HAAS: 8 Sempre presente nel raddoppio, nel primo tempo si fa vedere anche in avanti impacchettando l’assist per il gol di Ekong. Encomiabile il suo pressing asfissiante in alcune fasi del match, ma soprattutto è sua la rete che manda in Paradiso gli azzurri.

HENDERSON: 7 Partita gagliarda, lotta come un leone riuscendo spesso a raddoppiare i centrocampisti del Torino. Bene nelle due fasi, si dimostra ancora una volta un giocatore imprescindibile per il gioco di D’Aversa.

GRASSI: 6 Si mette a disposizione nel momento in cui c’è da reggere il forcing granata.

CACACE: 6.5 Non sempre fa la scelta giusta quando si propone in avanti, ma è sempre presente. Difensivamente offre una prestazione solida.

KONATE: 6 Talvolta cerca con troppa insistenza il colpo di fino, ma una sua intuizione libera Haas per il gol di Ekong. Cala alla distanza, ed è normale, ma la sua prova è più che soddisfacente.

SOLBAKKEN: 6 Entra nel periodo di maggior forcing del Torino, ma si vede comunque poco.

EKONG: 7.5 Nel primo tempo è pressoché imprendibile. Ogni sua ripartenza mette in apprensione la difesa del Torino e segna facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto

PELLEGRI: 6 Deve barcamenarsi tra i rocciosi difensori granata, spesso è costretto a un lavoro sporco che gli fa consumare energie preziose. Non sempre lucido al momento della giocata finale, mette la sua fisicità a sostegno della squadra.

COLOMBO: 6 Come Pellegri si sacrifica molto nel momento di maggiore sofferenza.

MISTER D’AVERSA: 8 Questo Empoli è da stropicciarsi gli occhi. Nonostante lo schieramento delle seconde linee e le difficoltà nell’affrontare, in trasferta, la squadra più in forma del campionato, gli azzurri vincono e convincono. Ritmi alti, solito pressing e una cura del dettaglio permettono agli azzurri di tornare a casa con una vittoria di assoluto prestigio. E c’è molto di D’Aversa anche in questo successo.