Il centrocampista azzurro Nicolas Haas ha rilasciato alcune battute ai microfoni di Spormediaset nel dopo gara con il Torino

Quanto siete soddisfatti?

“Siamo molto soddisfatti per la prestazione e per l’energia che abbiamo avuto. C’è stata tanta voglia di giocare a pallone, nel primo tempo abbiamo palleggiato bene e abbiamo messo in difficoltà il Toro. Dobbiamo continuare così, la strada è lunga”

Come ha visto il Toro?

“E’ una squadra forte, ma noi ci concentriamo su di noi e su come vogliamo giocare”.

Siete la rivelazione e avete eliminato la capolista: cosa potete fare in questa stagione?

“Non dobbiamo farci queste domande…Ogni gara è fondamentale, dobbiamo affrontarle tutte con grinta. Il mister e lo staff credono in noi, noi crediamo in noi ed è tutto frutto del lavoro e dei nostri sacrifici. Non dobbiamo abbassare grinta ed energia che ci hanno portato a questi risultati”