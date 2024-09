Jacopo Seghetti, portiere dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset dopo il successo ottenuto in Coppa Italia contro il Torino:

“Debuttare così è ancora meglio, è un sogno. Non ho parole in più per questo successo. Inizialmente giochi le palle più facili per prendere fiducia ma poi ho aumentato nel finale. Sognavo una notte del genere, la immaginavo mentre venivo allo stadio. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che sono venuti allo stadio nonostante domani debbano lavorare. La dedico anche a tutti quelli che mi sono stati vicino in questo periodo”.